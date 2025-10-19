Độc thân không cô đơn

Sáng nào bà Thanh Hà (67 tuổi; phường Phú Thuận, TP HCM) cũng thức dậy lúc 5 giờ 30 phút, pha một tách trà, tưới cây và ngắm bình minh trên sân thượng.

Biến nỗi buồn thành niềm vui

Bà chưa từng kết hôn. Thời trẻ, bà dành trọn thời gian cho công việc và chăm sóc cha mẹ. Khi cha mẹ mất và bà về hưu nhiều năm, sống một mình trong căn nhà nhỏ, bà trồng cây, nấu ăn, đọc sách và học vẽ qua mạng - trở thành "tỉ phú thời gian" của chính mình. "Ngày nào tôi cũng nói chuyện với cây. Dù chúng không lên tiếng nhưng tôi vẫn cảm nhận được chúng đang lắng nghe tâm sự của mình, và thấy lòng thật bình yên" - bà Hà cười hiền.

Bà cũng chuẩn bị rất kỹ cho tuổi già: mua bảo hiểm sức khỏe, tích lũy tiền tiết kiệm để thuê người chăm sóc khi cần, và học cách sử dụng thiết bị y tế tại nhà. Theo bà Hà, sống độc thân thì nên chủ động chuẩn bị, để tuổi già là thời gian tận hưởng chứ không phải lo sợ.

Có lần tôi hỏi bà Hà có thấy buồn khi ở một mình không, bà trả lời: "Buồn ư? Ai mà chẳng có lúc buồn. Tôi chọn cách biến nỗi buồn thành niềm vui nho nhỏ, như trồng thêm chậu lan mới, đọc một cuốn sách, vừa uống trà vừa ngắm bình minh hay nấu món ngon tự thưởng cho mình. Cuối tuần, tôi đi cùng hội người cao tuổi, thỉnh thoảng đi du lịch cùng hội bạn độc thân, tham gia các chuyến thiện nguyện".

Ảnh minh họa AI: VY THƯ

Dù đã 70, bà Hạnh (Khánh Hòa) vẫn giữ tinh thần năng động và lạc quan. Sáng nào bà cũng rủ em gái và người bạn thân đi tắm biển, về nhà, bà pha cà phê, nghe tin thời sự rồi mới đi chợ, nấu ăn. Ngày rằm, mùng một, bà đi chùa nghe giảng kinh… "Càng có tuổi tôi càng thấm thía hạnh phúc không ở đâu xa mà nằm ngay trong cảm nhận của mỗi người. Tôi thích cảm giác bước vào căn nhà yên tĩnh, nhưng vẫn biết mình được quan tâm, vẫn có ai đó gõ cửa khi cần" - bà Hạnh nói.

Từng có cuộc hôn nhân 30 năm, bà Thục Vy (60 tuổi, cựu giảng viên đại học, ngụ TP HCM) ly hôn 2 năm trước. Các con sống ở nước ngoài, bà sống một mình. Thời gian đầu, bà mất ngủ suốt nhiều tháng, sợ những buổi tối trở về căn nhà trống.

Theo thời gian, bà dần học cách sống một mình, tìm niềm vui qua sách, những chuyến du lịch, và tham gia nhóm yoga cùng các giáo viên hưu trí.

Tuần nào bà cũng đến mái ấm gần nhà, trò chuyện và giúp trẻ mồ côi ôn bài. Trong mắt mọi người, bà là người truyền năng lượng tích cực. "Khi cho đi tình thương, lòng tôi cũng được lấp đầy. Tôi không còn cô đơn vì có bạn bè, học trò, công việc và những dự định riêng… Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng" - bà Thục Vy chia sẻ.

Trò chuyện với bà Hà, bà Hạnh, bà Thục Vy, dễ nhận ra rằng dù độc thân ở tuổi già, họ không đáng sợ, không cô đơn, vì biết chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, biết yêu thương bản thân.

Yêu bản thân đúng cách

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Minh Trang cho rằng xã hội hiện đại đang dần thay đổi khái niệm về tuổi già cô đơn. "Phụ nữ ngày nay độc lập hơn, tự chủ, có điều kiện chăm sóc bản thân, bạn bè và cộng đồng xung quanh. Cô đơn chỉ xuất hiện khi người ta đánh mất sự kết nối, chứ không phải vì sống một mình" - bà Minh Trang phân tích.

Theo bà Minh Trang, có 3 yếu tố quyết định sự an nhiên của phụ nữ độc thân khi về già. Đó là chủ động tài chính, có khoản tích lũy, bảo hiểm và kế hoạch chi tiêu rõ ràng giúp không phụ thuộc và giảm căng thẳng. Chăm sóc sức khỏe tinh thần, biết lắng nghe cảm xúc của chính mình và biết tận hưởng hiện tại. Đặc biệt là duy trì kết nối xã hội bằng việc tham gia các nhóm cộng đồng, hoạt động thiện nguyện, học kỹ năng mới để giữ tinh thần trẻ trung…

Bà Minh Trang nhấn mạnh: "Phụ nữ độc thân có thể hạnh phúc nếu hiểu rằng cô đơn không phải kẻ thù, mà là người thầy dạy ta yêu bản thân đúng cách".

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý Trần Hiền Mai gợi ý thêm những phụ nữ sống một mình nên sớm xây dựng kế hoạch sức khỏe tuổi già: kiểm tra định kỳ, tập luyện nhẹ mỗi ngày, ăn uống lành mạnh và duy trì các mối quan hệ xã hội.

"Cơ thể con người bắt đầu thay đổi mạnh từ tuổi 50. Giữ lối sống năng động, ngủ đủ, tránh stress sẽ giúp người cao tuổi độc thân sống khỏe, sống vui. Hãy duy trì lịch sinh hoạt đều đặn và những niềm vui nhỏ như đọc sách, vẽ tranh, đi du lịch, hoặc đơn giản là chăm cây, nuôi thú cưng. Tất cả đều giúp giảm cảm giác trống vắng và duy trì sức khỏe tinh thần" - bà Hiền Mai nhắn nhủ.

Các chuyên gia nhận định: Phụ nữ hiện đại biết tự lập, có tri thức, mối quan hệ xã hội phong phú và đặc biệt là biết yêu thương bản thân. Họ có thể sống một mình mà không sống tách biệt, vẫn kết nối, sẻ chia, yêu thương. Khi phụ nữ biết yêu bản thân, trân trọng hiện tại, chuẩn bị chu đáo về sức khỏe, tài chính và tinh thần thì tuổi già độc thân sẽ không còn là nỗi sợ, mà trở thành thời gian được tự do, bình an và rực rỡ theo cách riêng.

Già đi một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là chưa từng sống cho chính mình.



