HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Độc tố kiến ba khoang lan rộng từ cú đập tay vô thức

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều người nhầm viêm da do kiến ba khoang với zona thần kinh. Bác sĩ cảnh báo độc tố của loài côn trùng này có thể gây tổn thương nặng.

Mùa hè, đặc biệt vào mùa thu hoạch lúa hoặc sau những trận mưa giông, các cơ sở y tế thường tiếp nhận nhiều trường hợp viêm da do kiến ba khoang. Nhiều người nhầm tổn thương do kiến ba khoang với zona thần kinh, tự ý điều trị bằng thuốc hoặc các mẹo dân gian, khiến tình trạng viêm da trở nên nghiêm trọng hơn.

Độc tố kiến ba khoang lan rộng từ cú đập tay vô thức - Ảnh 1.

Tổn thương điển hình ở người bị viêm da do kiến ba khoang. Ảnh: Thu Hằng

Sai lầm khiến độc tố kiến ba khoang lan rộng

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết nhiều người đang hiểu sai về cơ chế gây tổn thương của kiến ba khoang nên xử trí không đúng cách ngay từ đầu. Không ít trường hợp xuất hiện các mảng đỏ, phỏng rộp và bỏng rát dù không hề bị côn trùng đốt hay cắn.

Theo chuyên gia, kiến ba khoang thực chất không cắn hay chích người. Tổn thương xuất hiện khi da tiếp xúc với độc tố Pederin có trong cơ thể loài côn trùng này. Vào mùa gặt hoặc sau mưa bão, khi môi trường sống bị xáo trộn, kiến ba khoang thường bay vào nhà theo ánh đèn, bám trên quần áo, khăn mặt hoặc chăn gối.

"Nhiều người có phản xạ dùng tay đập hoặc miết mạnh khi thấy côn trùng bò trên da. Hành động này làm cơ thể kiến bị nghiền nát, giải phóng độc tố tiếp xúc trực tiếp với da. Độc tố cũng có thể dính vào tay rồi lan sang mặt, cổ hoặc mắt khi người bệnh vô tình chạm vào" - bác sĩ Trường cho biết.

Dễ nhầm với zona thần kinh

Theo bác sĩ Trường, một trong những sai lầm phổ biến nhất là nhầm viêm da do kiến ba khoang với zona thần kinh. Dù cùng gây phỏng nước và đau rát ngoài da nhưng hai bệnh có nguyên nhân và cách điều trị khác nhau.

img

Kiến ba khoang thường xuất hiện nhiều vào mùa hè. Ảnh: Internet

Viêm da do kiến ba khoang là tình trạng viêm da tiếp xúc do độc tố Pederin. Tổn thương thường xuất hiện ở các vùng da hở như mặt, cổ, tay hoặc chân. Mụn nước có thể xếp thành vệt dài hoặc từng đám nhỏ, gây nóng rát và ngứa.

Trong khi đó, zona thần kinh do virus Herpes zoster gây ra. Mụn nước mọc thành từng chùm, khu trú ở một bên cơ thể theo đường đi của dây thần kinh. Người bệnh thường đau nhức sâu, có thể kèm sốt nhẹ, mệt mỏi.

Bác sĩ Trường lưu ý thuốc kháng virus điều trị zona không có tác dụng với viêm da do kiến ba khoang. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn đắp lá cây, lá trầu không hoặc các nguyên liệu dân gian lên vùng da tổn thương. 

Khi hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ, các biện pháp này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo.

Nếu phát hiện kiến ba khoang đang bò trên cơ thể, người dân nên thổi nhẹ hoặc dùng giấy gạt côn trùng ra ngoài, tránh đập hoặc chà xát.

Ngay sau khi nghi ngờ tiếp xúc, cần rửa kỹ vùng da bằng nước sạch, xà phòng dịu nhẹ hoặc nước muối sinh lý để loại bỏ độc tố còn bám trên bề mặt da.

Việc rửa nước càng sớm thì nguy cơ tổn thương càng giảm. Khi da mới xuất hiện tình trạng đỏ và bỏng rát, người bệnh có thể sử dụng các sản phẩm phục hồi da theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không tự ý dùng thuốc bôi chứa corticoid mạnh hoặc các bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng.

Nếu tổn thương lan rộng, xuất hiện mủ, đau rát kéo dài, sốt hoặc ảnh hưởng đến vùng mắt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Nhiều người nhập viện vì kiến ba khoang

Nhiều người nhập viện vì kiến ba khoang

(NLĐO)-Những cơn mưa đầu mùa tại TPHCM cũng là thời điểm kiến ba khoang xuất hiện nhiều hơn trong khu dân cư, nhà trọ và chung cư.

TP HCM vào mùa kiến ba khoang: cảnh báo người dân kiểm tra chăn màn

(NLĐO)- Chỉ riêng Bệnh viện Da liễu TP HCM mỗi ngày tiếp nhận từ 60-80 bệnh nhân viêm da do kiến ba khoang, nhiều trường hợp bị loét nặng, nhiễm trùng...

Nhiều người dính độc kiến ba khoang

(NLĐO) - Sau khi bị kiến ba khoang cắn sẽ gây ra các triệu chứng khó chịu như ngứa, nổi bọng nước, viêm loét hoặc đau rát vùng da

độc tố côn trùng kiến ba khoang zona thần kinh dấu hiệu kiến ba khoang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo