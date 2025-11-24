Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt?

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về quy trình cấp phép đối với mỹ phẩm Doctor Magic trong hệ thống của bà chủ Mailisa, người bị bắt vì buôn lậu.

Sau khi bà Phan Thị Mai, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội buôn lậu, dư luận đặt câu hỏi về quy trình cấp phép đối với mỹ phẩm Doctor Magic và các sản phẩm mỹ phẩm khác.

Mỹ phẩm Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt? - Ảnh 1.
Mỹ phẩm Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt? - Ảnh 2.

Mỹ phẩm Doctor Magic của Mailisa được cấp phép thế nào?

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), hiện cả nước có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của khoảng 2.500 cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Trong đó, ở Trung ương, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các Sở Y tế tiếp nhận công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Với mỹ phẩm Doctor Magic hay các sản phẩm mỹ phẩm khác, việc tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên và thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo các quy định này, cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chỉ cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu sau: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên, địa chỉ cơ sở công bố, tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu, thành phần công thức, tính năng, công dụng); Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.

Hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở Trung ương và địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, lưu hành sản phẩm mỹ phẩm.

Theo một chuyên gia y tế, sản phẩm mỹ phẩm trước khi bán ra thị trường đối với các sản phẩm sản xuất trong nước không bắt buộc phải qua kiểm định.

Doanh nghiệp tự công bố thông tin về sản phẩm, tự chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả, chất lượng của sản phẩm. Và sau khi sản phẩm được lưu thông thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Trước đó, ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare, bắt tạm giam Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh cùng 6 đối tượng liên quan khác.

Mỹ phẩm Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt? - Ảnh 3.

Bộ sản phẩm Doctor Magic được quảng bá trên mạng xã hội

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2020-2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo và thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS tại đây.

Họ tổ chức nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm thu hút sự tin tưởng của khách hàng, bán với giá cao gấp nhiều lần và thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Các loại mỹ phẩm do Mailisa bán ra có giá từ vài trăm ngàn đồng đến gần 3 triệu đồng. Bán chạy nhất là các bộ mỹ phẩm Doctor Magic có giá từ 2,2 triệu đến 2,7 triệu đồng.

Tin liên quan

Trước khi bị bắt, bà Mai nói gì về mỹ phẩm của Mailisa?

Trước khi bị bắt, bà Mai nói gì về mỹ phẩm của Mailisa?

(NLĐO) - Trước khi bị bắt, bà Phan Thị Mai nhiều lần nhấn mạnh Mailisa không cần PR rầm rộ nhưng đơn hàng mỹ phẩm vẫn tính bằng hàng chục container.

Sở Y tế TP HCM từng kiểm tra một công ty của chồng bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

(NLĐO) - Trong đợt kiểm tra, đoàn tập trung vào 10 sản phẩm mang tên Doctor Magic và ghi nhận nhiều sai phạm.

162 sản phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra

(NLĐO) - Cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra 162 sản phẩm của Mailisa thuộc các nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty, MK sau phản ánh quảng cáo sai sự thật.

cấp phép Mailisa Cục Quản lý dược mỹ phẩm phan thị mai Doctor Magic Mailisa bị bắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo