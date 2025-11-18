162 sản phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra

Ngày 18-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (TP HCM).

Đây là đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK ra thị trường.

Xe container được giới thiệu là chở mỹ phẩm Mailisa nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh: Internet

Theo phản ánh của báo chí, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị triển khai, chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm tiến hành lấy mẫu các sản phẩm thuộc ba nhãn hàng trên đang lưu hành.

Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu. Trong đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu ưu tiên lấy mẫu những sản phẩm có nguy cơ cao, như mỹ phẩm làm trắng da, kem chống nắng, và các sản phẩm ghi hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em.

Ngoài hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM cũng được giao nhiệm vụ lấy mẫu quy mô toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và trên sàn thương mại điện tử.

Các đơn vị này phải gửi đầy đủ kết quả kiểm nghiệm, đồng thời cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, Cục Quản lý Dược yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, lưu thông và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK. Các địa phương phải rà soát theo danh mục 162 sản phẩm và gửi báo cáo về Bộ Y tế.

Sản phẩm Mailisa được quảng cáo trên mạng xã hội với hàng chục thành phần. Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, được giao nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp Công ty MK Skincare về việc chấp hành các quy định trong nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu chính Công ty MK Skincare phải báo cáo cụ thể việc kiểm nghiệm sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định, gửi kèm toàn bộ kết quả các mẫu đã kiểm, đồng thời cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, đồng thời là người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.

Hiện Mailisa kinh doanh nhiều loại mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, gel tái tạo cấu trúc da… với mức giá dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Trong đó, bộ sản phẩm Doctor Magic, ra đời tại Hồng Kông (Trung Quốc), được Mailisa nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Bà Phan Thị Mai nhiều lần quảng bá sản phẩm mỹ phẩm có tới hàng chục thành phần. Ảnh chụp màn hình

Trên trang Facebook của Mailisa, bà Phan Thị Mai cũng nhiều lần khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic không phải hàng giả, không phải kem trộn, được kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.

Hiện trên website chính thức của Mailisa các sản phẩm này vẫn được bán với giá từ 120.000 đồng đến 2,7 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13-11, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị Bộ Công an kiểm tra tại nhiều tỉnh, thành, khiến dư luận chú ý. Đến nay, mặc dù cơ quan chức năng chưa công bố thông tin chính thức, nhưng sự việc vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.