Sở Y tế TP HCM từng kiểm tra một công ty của chồng bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Liên quan đến mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa, Sở Y tế TP HCM vừa cho biết khoảng 2 tháng trước, đoàn kiểm tra hậu mãi mỹ phẩm của sở đã làm việc tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP HCM) (viết tắt MK Skincare).



Sản phẩm Mailisa được quảng cáo trên mạng xã hội với hàng chục thành phần. Ảnh chụp màn hình

Doanh nghiệp này do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập và điều hành chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa làm chủ sở hữu) làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh số 0314633814, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường 34 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Trong đợt kiểm tra, đoàn tập trung vào 10 sản phẩm mang tên Doctor Magic gồm: Doctor Magic Ying Run Cream, Moisturizing Bare Face Cream, Royal Lady's Cream, Nourishing Cream, 72-hour Lock Water Repair Cream, Light Dark Cream, Nano BB Cream, Conditioning Skin Water Refreshing Oil-Control Face Wash và Amino Acid Cleanser. Tất cả đều có xuất xứ từ Công ty Guangzhou Zengqui Medical & Biological Technology Co., Ltd (Quảng Châu, Trung Quốc).

Tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), tài liệu pháp lý bắt buộc đối với mỹ phẩm lưu hành. Các sản phẩm Doctor Magic thiếu nhiều phần quan trọng của PIF như: đánh giá an toàn, tài liệu thuyết minh tính năng, công dụng, cùng các phần còn lại của hồ sơ.

Ngoài việc thiếu hồ sơ an toàn, các sản phẩm này còn sai thông tin tổ chức chịu trách nhiệm trên nhãn phụ so với phiếu công bố đã đăng ký. Nhãn phụ ghi đơn vị chịu trách nhiệm là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, trong khi phiếu công bố chỉ ghi địa chỉ tại K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 (cũ), TP HCM, thuộc MK Skincare.

Từ các thiếu sót này, Sở Y tế yêu cầu doanh nghiệp chỉ được lưu hành sản phẩm đáp ứng quy định, đồng thời phải khẩn trương khắc phục và báo cáo trước ngày 27-9-2025.

Hai tuần sau kiểm tra, MK Skincare gửi văn bản giải trình cho biết nhân viên đã lấy nhầm mẫu thiết kế tem phụ chưa được duyệt, dẫn đến việc thông tin sai lệch. Công ty cũng thừa nhận chưa có quy trình kiểm duyệt trước khi in ấn.

MK Skincare cam kết đã in và dán lại toàn bộ tem phụ với thông tin đúng, đồng thời đã bổ sung đầy đủ hồ sơ PIF. Công ty khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra sai sót tương tự.