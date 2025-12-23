Đội bóng của hai cựu sao Manchester vô địch Siêu cúp Ý 2025

Napoli chỉ đang xếp thứ ba tại Serie A mùa này nhưng thi đấu không hề kém cạnh so với hai đội dẫn đầu là Inter Milan và AC Milan. Không những thế, họ còn có phần lấn lướt cả hai đối thủ thành Milan để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải – Siêu cúp Ý.

Đánh bại đương kim vô địch AC Mlian để lọt vào trận chung kết với Bologna (đội đánh bại Inter Milan ở trận đấu còn lại), Napoli tràn trề cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu được tổ chức tại sân King Saud University ở thành phố Riyadh, Ả Rập Saudi.

David Neres mở tỉ số cho Napoli

Nhập cuộc đầy tự tin, đoàn quân của HLV Antonio Conte nhanh chóng chiếm thế chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sức ép lên phần sân Bologna. Napoli suýt mở tỉ số ở phút thứ 10 khi Scott McTominay tung đường chuyền thuận lợi cho Eljif Elmas xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt thủ môn Vanja Milinković-Savić, tiền vệ người Bắc Macedonia lại dứt điểm thiếu chính xác.

Sau tình huống bỏ lỡ của Elmas, Napoli tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. David Neres nhiều lần khiến hàng thủ Bologna phải hoạt động vất vả. Sức ép không ngừng nghỉ của Napoli rốt cuộc đã mang lại hiệu quả. Phút 39, Neres dẫn bóng từ ngoài vòng cấm rồi tung cú sút cứa lòng chân trái đầy uy lực, đưa bóng bay thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Ravaglia cơ hội cản phá.

Ngôi sao người Brazil hoàn thành cú đúp ở hiệp 2

Bàn thua khiến Bologna gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi, trong khi Napoli càng thi đấu tự tin. Thống kê cho thấy đây là trận thứ 7 liên tiếp Bologna để thủng lưới trước, còn Neres tiếp tục duy trì thói quen ghi bàn mở tỷ số ở những lần lập công gần đây.

Sang hiệp hai, Bologna cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, chỉ 12 phút sau giờ nghỉ, sai lầm nơi hàng phòng ngự lại khiến họ phải trả giá. Trong nỗ lực chuyền bóng từ tuyến dưới, Ravaglia đặt Jhon Lucumí vào tình thế nguy hiểm và trung vệ này bị Neres cướp bóng. Tiền đạo người Brazil sau đó bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt cho Napoli.

Niềm vui của Napoli

Có lợi thế hai bàn, Napoli chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận. Bologna dù rất nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Napoli giành chiến thắng tại Ả Rập Saudi

Chung cuộc, Napoli giành chiến thắng 2-0 để xứng đáng đăng quang Siêu cúp Ý 2025, đồng thời giúp HLV Antonio Conte có lần thứ sáu vô địch giải đấu này trong sự nghiệp, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.