HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội bóng của hai cựu sao Manchester vô địch Siêu cúp Ý 2025

Đông Linh (theo sscnapoli)

(NLĐO) –Antonio Conte lần thứ sáu đăng quang Siêu cúp Ý trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên khi Napoli đánh bại Bologna 2-0 ở trận chung kết tại Ả Rập.

Napoli chỉ đang xếp thứ ba tại Serie A mùa này nhưng thi đấu không hề kém cạnh so với hai đội dẫn đầu là Inter Milan và AC Milan. Không những thế, họ còn có phần lấn lướt cả hai đối thủ thành Milan để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải – Siêu cúp Ý.

Đánh bại đương kim vô địch AC Mlian để lọt vào trận chung kết với Bologna (đội đánh bại Inter Milan ở trận đấu còn lại), Napoli tràn trề cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu được tổ chức tại sân King Saud University ở thành phố Riyadh, Ả Rập Saudi.

Đội bóng của hai cựu sao Manchester vô địch Siêu cúp Ý 2025 - Ảnh 1.

David Neres mở tỉ số cho Napoli

Nhập cuộc đầy tự tin, đoàn quân của HLV Antonio Conte nhanh chóng chiếm thế chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sức ép lên phần sân Bologna. Napoli suýt mở tỉ số ở phút thứ 10 khi Scott McTominay tung đường chuyền thuận lợi cho Eljif Elmas xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt thủ môn Vanja Milinković-Savić, tiền vệ người Bắc Macedonia lại dứt điểm thiếu chính xác.

Sau tình huống bỏ lỡ của Elmas, Napoli tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. David Neres nhiều lần khiến hàng thủ Bologna phải hoạt động vất vả. Sức ép không ngừng nghỉ của Napoli rốt cuộc đã mang lại hiệu quả. Phút 39, Neres dẫn bóng từ ngoài vòng cấm rồi tung cú sút cứa lòng chân trái đầy uy lực, đưa bóng bay thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Ravaglia cơ hội cản phá.

Đội bóng của hai cựu sao Manchester vô địch Siêu cúp Ý 2025 - Ảnh 2.

Ngôi sao người Brazil hoàn thành cú đúp ở hiệp 2

Bàn thua khiến Bologna gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi, trong khi Napoli càng thi đấu tự tin. Thống kê cho thấy đây là trận thứ 7 liên tiếp Bologna để thủng lưới trước, còn Neres tiếp tục duy trì thói quen ghi bàn mở tỷ số ở những lần lập công gần đây.

TIN LIÊN QUAN

Sang hiệp hai, Bologna cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, chỉ 12 phút sau giờ nghỉ, sai lầm nơi hàng phòng ngự lại khiến họ phải trả giá. Trong nỗ lực chuyền bóng từ tuyến dưới, Ravaglia đặt Jhon Lucumí vào tình thế nguy hiểm và trung vệ này bị Neres cướp bóng. Tiền đạo người Brazil sau đó bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt cho Napoli.

Đội bóng của hai cựu sao Manchester vô địch Siêu cúp Ý 2025 - Ảnh 3.

Niềm vui của Napoli

Có lợi thế hai bàn, Napoli chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận. Bologna dù rất nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Đội bóng của hai cựu sao Manchester vô địch Siêu cúp Ý 2025 - Ảnh 4.

Napoli giành chiến thắng tại Ả Rập Saudi

Chung cuộc, Napoli giành chiến thắng 2-0 để xứng đáng đăng quang Siêu cúp Ý 2025, đồng thời giúp HLV Antonio Conte có lần thứ sáu vô địch giải đấu này trong sự nghiệp, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Cựu sao Man United là Scott McTominay có danh hiệu thứ nhì với Napoli kể từ khi phải khăn gói rời sân Old Trafford. Một cựu "Quỷ đỏ" khác là Rasmus Hojlunnd thậm chí còn có danh hiệu đầu tay trên đất Ý nhanh hơn McTominnay, chỉ vài tháng sau khi được Napoli hỏi mượn từ Man United.

Tin liên quan

Người cũ Man United tỏa sáng, Napoli đoạt vé chung kết Siêu cúp Ý

Người cũ Man United tỏa sáng, Napoli đoạt vé chung kết Siêu cúp Ý

(NLĐO) – Scott McTominay và đặc biệt Rasmus Hojlund có màn trình diễn tỏa sáng, giúp Napoli đánh bại AC Milan 2-0, giành quyền dự trận chung kết Siêu cúp Ý.

AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli

(NLĐO) - AC Milan không còn mặn mà với chân sút người Đan Mạch bị thất sủng ở Man United, thay vào đó, Rasmus Hojlund có thể gia nhập Napoli cũng tại Serie A.

Chiến thắng áp đảo, Napoli vào thẳng chung kết Siêu cúp Ý

(NLĐO) – Napoli đã có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-0 trước Fiorentina để điền tên mình vào chung kết Siêu cúp Ý.

Napoli Scott McTominay HLV Antonio Conte Siêu Cúp Ý Bologna Napoli 2-0 Bologna David Neres
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo