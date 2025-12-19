Người cũ Man United tỏa sáng, Napoli đoạt vé chung kết Siêu cúp Ý

Trận bán kết đầu tiên của Siêu cúp Ý 2025-2026 giữa Napoli và AC Milan diễn ra rạng sáng 19-12 tại sân King Saud University (Ả Rập Saudi) thực sự là màn trình diễn mãn nhãn với người hâm mộ, dù không phải đội kém hơn phải nhận thất bại.



Nhiều pha va chạm nổ ra trong trận cầu ở sân King Saud University

Với quyết tâm giành vé vào chơi trận chung kết, cả Napoli lẫn AC Milan đều nhập cuộc hết sức mạnh mẽ, tạo nên thế trận đôi công ngay từ những phút đầu tiên. AC Milan là đội có cơ hội nguy hiểm sớm hơn và ngay ở phút thứ 8, Alexis Saelemaekers suýt có bàn mở tỉ số sau pha băng vào dứt điểm ở một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm Napoli.

Không chịu lép vế, Napoli nhanh chóng đáp trả với cú sút kỹ thuật của Scott McTominay, buộc thủ môn Mike Maignan phải căng mình theo dõi đường bóng đi chệch cột dọc. Đôi bên tấn công nhiều trong thế trận giằng co và Napoli dần kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến, tạo ra sức ép đến nghẹt thở trên phần sân đối phương.

David Neres mở tỉ số từ đường chuyền của Rasmus Hojlund

Phút 39, thế cân bằng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Rasmus Hojlund xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để David Neres băng vào dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho Napoli. Bàn thắng này giúp đoàn quân áo xanh kiểm soát thế trận tốt hơn trong những phút còn lại của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Napoli tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công. Phút 54, Amir Rrahmani suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm, nhưng thủ thành Mike Maignan đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho AC Milan. Tuy nhiên, hàng thủ "Rossoneri" không thể đứng vững quá lâu trước sức ép liên tục của đối thủ.

Cựu tiền đạo M.U Rasmus Hojlund tạo dấu ấn với bàn thắng quyết định

Phút 63, Rasmus Hojlund một lần nữa để lại dấu ấn ở trận đấu này. Tiền đạo người Đan Mạch che chắn bóng tốt trong vòng cấm trước sự đeo bám của hậu vệ AC Milan, rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0 cho Napoli. Bàn thắng này khiến AC Milan rơi vào thế buộc phải dâng cao đội hình tấn công.

Trong những phút còn lại, AC Milan chơi "tất tay" nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các pha dứt điểm của họ quá thiếu chính xác, không thể thắng được thủ môn Vanja Milinković-Savić. Ở chiều ngược lại, Napoli chủ động giảm nhịp độ trận đấu bằng những pha tranh chấp quyết liệt và kiểm soát bóng chắc chắn.

Napoli lọt vào chung kết Siêu cúp Ý

Chung cuộc, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước AC Milan, qua đó hiên ngang vào chơi trận chung kết Siêu cúp Ý, nơi họ sẽ đối đầu Bologna hoặc Inter Milan vào ngày 23-12. Hy vọng chinh phục danh hiệu Siêu cúp sau hơn một thập kỷ chờ đợi đang là mục tiêu tối thượng của đoàn quân xứ Naples.