Đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc ấn tượng với Nguyễn Quang Hải

CLB Tai Po (Hồng Kông - Trung Quốc) tạm dẫn đầu bảng E sau khi giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân AFC Champions League Two 2025-2026. Đoàn quân HLV Lee Chi Kin là tập thể mạnh, được tổ chức tốt, hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho CLB Công an Hà Nội lúc 19 giờ 15 ngày 2-10.

Tai Po FC là đội bóng hàng đầu của Hồng Kông - Trung Quốc

Phát biểu trước trận, HLV Lee Chi Kin bày tỏ rất ấn tượng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải bên phía đội chủ nhà nhưng cũng thể hiện quyết tâm cùng Tai Po giành kết quả khả quan khi chạm trán CLB Công an Hà Nội.

Nhà cầm quân 58 tuổi tiết lộ đã xem nhiều băng hình, thống kê về CLB Công an Hà Nội cũng như các cầu thủ. Ông đánh giá: "Công an Hà Nội là đối thủ mạnh và đang có phong độ tốt. Vì vậy trận đấu ngày mai, Tai Po sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ".

HLV Lee Chi Kin và các học trò tạm dẫn đầu bảng E

Ông Lee cho biết toàn đội vừa trải qua một trận đấu kéo dài hơn 120 phút, phải giải quyết thắng thua bằng loạt penalty ở giải quốc nội. Tai Po FC tới Hà Nội được hơn 3 ngày nhưng thời tiết mưa lớn cũng đã ảnh hưởng khá nhiều tới kế hoạch tập luyện.

"Dù chưa có đủ thời gian nghỉ để hồi phục nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ khi thi đấu ở nhiều giải, với mật độ dày. Dù ở hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng phải nỗ lực tập trung thi đấu để đạt kết quả tốt nhất" - HLV trưởng Tai Po FC chia sẻ thêm.

Nguyễn Quang Hải được đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc đánh giá cao

Bị đánh giá là đội bóng yếu ở bảng E nhưng Tai Po gây bất ngờ khi thắng CLB Macarthur (Úc) với tỉ số 2-1. HLV Lee Chi Kin cho rằng vị trí đầu bảng sau một lượt trận chưa đánh giá đúng thực lực đội bóng nhưng cũng không có cơ sở thể hiện Tai Po FC là đối thủ yếu.

Ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026, CLB Công an Hà Nội lọt vào bảng E cùng Tai Po, Beijing Guoan và Macarthur. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà, sân đối phương) tính điểm xếp hạng, chọn hai đội nhất, nhì bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.