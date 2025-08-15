HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hai đội bóng Việt Nam rơi bảng đấu khó tại AFC Champions League Two 2025-2026

Tường Phước

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 đưa Nam Định chạm trán Gamba Osaka, Công An Hà Nội cùng bảng Beijing FC

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League Two 2025-2026 hôm 15-8. Bóng đá Việt Nam có hai đại diện tham dự là CLB Nam Định – đương kim vô địch V-League và CLB Công An Hà Nội – nhà vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025.

Hai đội bóng Việt Nam rơi bảng đấu khó tại AFC Champions League Two 2025-2026 - Ảnh 1.

AFC Champions League Two 2025-2026 quy tụ 32 CLB tham gia tranh tài, gồm 16 đội khu vực phía Tây và 16 đội khu vực phía Đông. CLB Nam Định thuộc nhóm hạt giống số 2 cùng BG Pathum United (Thái Lan), Macarthur FC (Úc) và Selangor FC (Malaysia). Trong khi đó, CLB Công An Hà Nội ở nhóm số 4 cùng Eastern (Hồng Kông – Trung Quốc), Persib Bandung (Indonesia) và Tampines Rovers (Singapore).

Kết quả bốc thăm khu vực phía Đông đưa Công An Hà Nội rơi vào bảng E, cùng Beijing FC (Trung Quốc), Macarthur FC (Úc) và Tai Po FC (Hồng Kông – Trung Quốc). Nam Định ở bảng F cùng Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hồng Kông – Trung Quốc).

Các bảng đấu còn lại ở khu vực phía Đông gồm bảng G với sự góp mặt của Bangkok United (Thái Lan), Selangor FC (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore) và Persib Bandung (Indonesia); bảng H với FC Pohang Steelers (Hàn Quốc), BG Pathum United (Thái Lan), Kaya FC-Iloilo (Philippines) và Tampines Rovers FC (Singapore).

Hai đội bóng Việt Nam rơi bảng đấu khó tại AFC Champions League Two 2025-2026 - Ảnh 2.

Ở khu vực phía Tây, bảng A quy tụ Al Wasl FC (UAE), Esteghlal FC (Iran), Al Muharraq SC (Bahrain) và Al Wehdat (Jordan). Bảng B có Al Ahli SC (Qatar), PFC Andijon (Uzbekistan), FC Arkadag (Turkmenistan) và Al Khaldiya SC (Bahrain).

Foolad Mobarakeh Sepahan SC (Iran), Al Hussein (Jordan), Mohun Bagan Super Giant (Ấn Độ) và Ahal FC (Turkmenistan) ở bảng C. Trong khi đó, bảng D hứa hẹn hấp dẫn với Al Nassr Club (Ả Rập Saudi), Al Zawraa SC (Iraq), FC Istiklol (Tajikistan) và FC Goa (Ấn Độ).

Vòng bảng AFC Champions League 2025-2026 diễn ra từ ngày 16-9 đến 24-12-2025. Vòng 16 đội tổ chức từ ngày 10 đến 19-2-2026, tứ kết từ ngày 3 đến 12-3. Các trận bán kết sẽ bắt đầu từ ngày 7 đến 15-4 và trận chung kết rơi vào ngày 16-5.

Mùa giải trước, Nam Định cũng góp mặt tại sân chơi này, giành 11 điểm ở vòng bảng với 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Tại vòng 1/8, đội bóng thành Nam dừng bước trước Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) khi thua với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 0-7.

Mùa này, Nam Định lẫn Công An Hà Nội đều chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và lực lượng, quyết tâm khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục. Với sự đầu tư mạnh, người hâm mộ kỳ vọng hai đại diện sẽ để lại dấu ấn đậm nét và tiến sâu tại AFC Champions League Two 2025-2026.

Trình diễn tấn công mãn nhãn ngày khai mạc V-League 2025-2026

Trình diễn tấn công mãn nhãn ngày khai mạc V-League 2025-2026

(NLĐO) - Hòa 1-1 trong ngày ra quân V-League 2025-2026, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cống hiến màn đôi công mãn nhãn khán giả sân Hàng Đẫy tối 15-8

"Derby thủ đô" khai màn V-League 2025-2026

V-League 2025-2026 khởi tranh từ ngày 15-8, với trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút (FPT Play)

CLB Nam Định bảo vệ thành công "ngôi vương" V-League 2024-2025

(NLĐO) - Thắng Quảng Nam 2-0 ở vòng đấu áp chót diễn ra trên sân Tam Kỳ hôm 15-6, CLB Nam Định chính thức đăng quang V-League 2024-2025 sớm một vòng đấu

