Đội của Wes Brown đánh bại Berbatov và đại diện TP HCM ở giải bóng đá đường phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội của Wes Brown đánh bại Berbatov và đại diện TP HCM ở giải bóng đá đường phố

Quốc An

(NLĐO) - Wes Brown và CLB Hai Trường FC 2 đã vượt qua các đội bóng của Berbatov, Nani và Vidic để vô địch giải đấu đường phố được mong chờ tại TP HCM.

Tối 12-10, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các huyền thoại, cựu sao Man United xuất hiện tại vòng chung kết toàn quốc Tiger Street Football.

Tại vòng chung kết này, Berbatov, Vidic, Nani và Wes Brown lần lượt dẫn dắt bốn đội bóng vô địch khu vực gồm Nha Trang , Cần Thơ, Hà Nội và TP HCM. 

Cụ thể, Berbatov và đội Tony M.U Bình Dương - vô địch khu vực TP HCM mở rộng, đối đầu Vidic và CLB HTC (Hà Nội). Trong khi đó, Nani - CLB Phúc Đạo Diễn (khu vực đồng bằng sông Cửu Long) chạm trán Brown - Hai Trường FC 2 (khu vực miền Trung).

Sau màn tranh tài xác định hai đội trận chung kết, Brown cùng Hai Trường 2 FC đã đánh bại Berbatov và đội bóng đại diện TP HCM để giành chiếc cúp vàng cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Đội bóng của Wes Brown đánh bại Nani và đội đại diện TP HCM ở giải bóng đá đường phố - Ảnh 1.

Wes Brown và các đại diện khu vực miền Trung nâng cup vàng (Ảnh: Thiên Uy KH Sports)

Những ngôi sao từng chinh chiến ở đỉnh cao châu Âu và hành trình đến Việt Nam lần này không chỉ là cuộc tái ngộ đáng nhớ mà còn là chuyến trở về với những ký ức, nơi khởi đầu đam mê và bản lĩnh chơi bóng từ đường phố của họ.

Trong buổi giao lưu trước trận, Luis Nani chia sẻ đầy cảm xúc về "cái nôi" bóng đá đường phố, nơi đã nuôi dưỡng anh từ thuở nhỏ. "Bóng đá đường phố cho tôi tất cả sự mạnh mẽ, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc.

Thực sự tôi xuất thân từ bóng đá đường phố, có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bộ môn này nên rất hào hứng tham gia giải đấu" - Nani nói.

Đội bóng của Wes Brown đánh bại Nani và đội đại diện TP HCM ở giải bóng đá đường phố - Ảnh 2.

Các huyền thoại Man United trong phần giao lưu và bốc thăm chia đội

Cựu tiền vệ Bồ Đào Nha cho biết chính những năm tháng ấy giúp anh phát triển khả năng phản xạ, thăng bằng và sự sáng tạo, điều anh luôn truyền lại cho các học trò trong học viện của mình.

Cùng chung cảm xúc, Dimitar Berbatov, người đồng đội cũ của Nani tại Man United đã gọi bóng đá đường phố là "ngôi trường lớn nhất" của tuổi thơ.

"Chúng tôi học được mọi thứ từ đó: kỹ thuật, cảm giác bóng, và quan trọng nhất là lòng can đảm" - Berbatov chia sẻ.

Tin liên quan

Tony Bình Dương giành cú đúp danh hiệu ở sân chơi “trong lồng” Tiger Cup 2025

Tony Bình Dương giành cú đúp danh hiệu ở sân chơi “trong lồng” Tiger Cup 2025

(NLĐO) - Giải bóng đá đường phố Tiger Cup 2025 đã khép lại sau hai ngày tranh tài tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM.

Mason Mount và Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland

(NLĐO) – "Tối hậu thư" được Ban lãnh đạo đưa ra và trong thế bị dồn vào chân tường, Man United gượng dậy với chiến thắng mang tính giải tỏa trước Sunderland.

Soi tỉ số trận Man United - Sunderland: Khuất phục tân binh

(NLĐO) - Man United hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Old Trafford khi tiếp đội tân binh Sunderland xếp trên họ đến 8 bậc ở Premier League.

Man United Wes Brown Nani Berbatov vidic
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo