Đội của Wes Brown đánh bại Berbatov và đại diện TP HCM ở giải bóng đá đường phố

Tối 12-10, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các huyền thoại, cựu sao Man United xuất hiện tại vòng chung kết toàn quốc Tiger Street Football.

Tại vòng chung kết này, Berbatov, Vidic, Nani và Wes Brown lần lượt dẫn dắt bốn đội bóng vô địch khu vực gồm Nha Trang , Cần Thơ, Hà Nội và TP HCM.

Cụ thể, Berbatov và đội Tony M.U Bình Dương - vô địch khu vực TP HCM mở rộng, đối đầu Vidic và CLB HTC (Hà Nội). Trong khi đó, Nani - CLB Phúc Đạo Diễn (khu vực đồng bằng sông Cửu Long) chạm trán Brown - Hai Trường FC 2 (khu vực miền Trung).

Sau màn tranh tài xác định hai đội trận chung kết, Brown cùng Hai Trường 2 FC đã đánh bại Berbatov và đội bóng đại diện TP HCM để giành chiếc cúp vàng cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Wes Brown và các đại diện khu vực miền Trung nâng cup vàng (Ảnh: Thiên Uy KH Sports)

Những ngôi sao từng chinh chiến ở đỉnh cao châu Âu và hành trình đến Việt Nam lần này không chỉ là cuộc tái ngộ đáng nhớ mà còn là chuyến trở về với những ký ức, nơi khởi đầu đam mê và bản lĩnh chơi bóng từ đường phố của họ.

Trong buổi giao lưu trước trận, Luis Nani chia sẻ đầy cảm xúc về "cái nôi" bóng đá đường phố, nơi đã nuôi dưỡng anh từ thuở nhỏ. "Bóng đá đường phố cho tôi tất cả sự mạnh mẽ, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc.

Thực sự tôi xuất thân từ bóng đá đường phố, có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bộ môn này nên rất hào hứng tham gia giải đấu" - Nani nói.



Các huyền thoại Man United trong phần giao lưu và bốc thăm chia đội

Cựu tiền vệ Bồ Đào Nha cho biết chính những năm tháng ấy giúp anh phát triển khả năng phản xạ, thăng bằng và sự sáng tạo, điều anh luôn truyền lại cho các học trò trong học viện của mình.

Cùng chung cảm xúc, Dimitar Berbatov, người đồng đội cũ của Nani tại Man United đã gọi bóng đá đường phố là "ngôi trường lớn nhất" của tuổi thơ.

"Chúng tôi học được mọi thứ từ đó: kỹ thuật, cảm giác bóng, và quan trọng nhất là lòng can đảm" - Berbatov chia sẻ.