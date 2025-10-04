HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mason Mount và Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – "Tối hậu thư" được Ban lãnh đạo đưa ra và trong thế bị dồn vào chân tường, Man United gượng dậy với chiến thắng mang tính giải tỏa trước Sunderland.

Sau thất bại cay đắng dưới tay Brentford ở vòng đấu cách đây một tuần, Man United đối mặt với vô vàn thách thức. Chiếc ghế của HLV Ruben Amorim bắt đầu lung lay, thậm chí ông thầy người Bồ có nguy cơ bị sa thải nếu đội bóng của ông lại để thua Sunderland…

Mason Mount và Benjamin Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland - Ảnh 1.

Bryan Mbeumo khao khát tìm kiếm cơ hội ghi bàn

Không chấp nhận thực tế phũ phàng ấy, Man United đã chơi một trận cực hay, ít nhất cũng đến thời điểm này. Tấn công và phòng ngự, "Quỷ đỏ" đã làm tất cả và thực tế họ đã hoàn thành quá xuất sắc chỉ tiêu đặt ra cho trận cầu không được phép thất bại này.

HLV Ruben Amorim quyết định thay đổi vài vị trí trong đội hình xuất phát ưa thích, bao gồm vị trí trong khung gỗ cho thủ môn trẻ Senne Lammens, vai hộ công cho Mason Mount và để Cunha ngồi dự bị. Những quyết định táo bạo ấy sớm cho thấy hiệu quả khi Lammens thi đấu chắc chắn, giúp hàng thủ "Quỷ đỏ" đứng vững trong những phút đầu bị đối phương pressing; Mason Mount chơi năng động và hiệu quả…

Mason Mount và Benjamin Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland - Ảnh 2.

Mason Mount lập công cho "Quỷ đỏ"

Phút thứ 8, Bryan Mbeumo lật bóng từ cánh phải vào và Mason Mount đón bóng ở chính diện vòng cấm trong tư thế không bị kèm. Chẳng phải toan tính lâu, cựu tuyển thủ Anh tung ngay cú vôlê đánh bại thủ môn Robin Roefs, lúc này bị đồng đội che khuất tầm quan sát. Đây là bàn thắng đầu tiên của Mount mùa này, như khẳng định sự trở lại quan trọng của anh trong đội hình "Quỷ đỏ".

Mason Mount và Benjamin Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland - Ảnh 3.

Benjamin Sesko ghi bàn nhân đôi cách biệt

Thế trận càng trở nên thuận lợi cho đội chủ sân Old Trafford ở phút 31, khi Diogo Dalot ném biên thật sâu vào vòng cấm địa Sunderland. Các hậu vệ áo xanh phá bóng ra và Benjamin Sesko nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống trải, nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Slovenia tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn khi được Ruben Amorim tin tưởng trao suất đá chính.

Mason Mount và Benjamin Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland - Ảnh 4.

Man United thoát quả phạt đền cuối hiệp 1

Sunderland nỗ lực vùng lên và suýt đòi được quả phạt đền sau pha phá bóng cao chân của Sesko với Hume trong vòng cấm địa, may mắn là VAR xác định không có lỗi vi phạm nào. Man United dễ dàng kiểm soát nhịp độ và giữ vững tỉ số 2-0 đến hết hiệp một.

TIN LIÊN QUAN

Hiệp 2 chứng kiến Man United kiểm soát tình thế rất tốt trong khi Sunderland rất bế tắc trong triển khai, kể cả sau khi thay thêm người. 

Thời gian trôi dần về cuối và phải tới phút 90 đội khách mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên của hiệp đấu, nhưng Senne Lammens xuất sắc dùng chân cản phá cú đá của Talbi trong một pha đối mặt.

Mason Mount và Benjamin Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland - Ảnh 5.

Tương lai của Man United thuộc về Senne Lammens

Pha cứu thua đó đã giúp Man United lần đầu tiên giữ sạch lưới mùa này. Chiến thắng 2-0 ở trận cầm quân thứ 50 của Ruben Amorim cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà. 

Nó tạm thời đưa "Quỷ đỏ" lên nửa trên bảng xếp hạng, dù họ nhiều khả năng sẽ phải quay trở lại vị trí cũ sau khi hết vòng đấu. Sunderland trong khi đó tụt xuống thứ 6 và có thể sẽ rớt bậc thêm nữa khi các đối thủ xếp sau đá xong.

Arsenal thắng nhẹ West Ham, nối dài mạch toàn thắng

Trên sân Emirates, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua West Ham 2-0 ở vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh. Dù không tạo ra cơn mưa bàn thắng, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội và khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng.

Mason Mount và Benjamin Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland - Ảnh 6.

Declan Rice ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Phút 38, Declan Rice – trong lần tái ngộ đội bóng cũ – có pha sút bồi đánh bại thủ môn Alphonse Areola, mở tỉ số cho Arsenal. Bước sang hiệp hai, West Ham buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng mọi nỗ lực đều bị hàng thủ vững chắc của Arsenal hóa giải.

Mason Mount và Benjamin Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland - Ảnh 6.

Saka ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal

Phút 65, Diouf gần như vật Jurrien Timber trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ngay lập tức. Bukayo sút thắng quả phạt từ chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Pháo thủ".

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Man United - Sunderland: Khuất phục tân binh

Soi tỉ số trận Man United - Sunderland: Khuất phục tân binh

(NLĐO) - Man United hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Old Trafford khi tiếp đội tân binh Sunderland xếp trên họ đến 8 bậc ở Premier League.

Ruben Amorim bên bờ vực bị Man United sa thải

(NLĐO) – Từng khẳng định luôn ủng hộ Ruben Amorim nhưng có vẻ dàn lãnh đạo Man United đã mất kiên nhẫn nếu đoàn quân của ông thầy người Bồ tiếp tục thất bại.

Soi tỉ số trận Arsenal - West Ham: Phá dớp derby London

(NLĐO) - Arsenal tràn đầy quyết tâm đè bẹp West Ham trong trận derby London khó chịu này, nơi Mikel Arteta đã phơi áo trong 2 lần chạm trán gần nhất ở Emirates.

Man United Vòng 7 Ngoại hạng Anh Arsenal 2-0 West Ham Man United 2-0 Sunderland
