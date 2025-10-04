Sau thất bại cay đắng dưới tay Brentford ở vòng đấu cách đây một tuần, Man United đối mặt với vô vàn thách thức. Chiếc ghế của HLV Ruben Amorim bắt đầu lung lay, thậm chí ông thầy người Bồ có nguy cơ bị sa thải nếu đội bóng của ông lại để thua Sunderland…



Bryan Mbeumo khao khát tìm kiếm cơ hội ghi bàn

Không chấp nhận thực tế phũ phàng ấy, Man United đã chơi một trận cực hay, ít nhất cũng đến thời điểm này. Tấn công và phòng ngự, "Quỷ đỏ" đã làm tất cả và thực tế họ đã hoàn thành quá xuất sắc chỉ tiêu đặt ra cho trận cầu không được phép thất bại này.

HLV Ruben Amorim quyết định thay đổi vài vị trí trong đội hình xuất phát ưa thích, bao gồm vị trí trong khung gỗ cho thủ môn trẻ Senne Lammens, vai hộ công cho Mason Mount và để Cunha ngồi dự bị. Những quyết định táo bạo ấy sớm cho thấy hiệu quả khi Lammens thi đấu chắc chắn, giúp hàng thủ "Quỷ đỏ" đứng vững trong những phút đầu bị đối phương pressing; Mason Mount chơi năng động và hiệu quả…

Mason Mount lập công cho "Quỷ đỏ"

Phút thứ 8, Bryan Mbeumo lật bóng từ cánh phải vào và Mason Mount đón bóng ở chính diện vòng cấm trong tư thế không bị kèm. Chẳng phải toan tính lâu, cựu tuyển thủ Anh tung ngay cú vôlê đánh bại thủ môn Robin Roefs, lúc này bị đồng đội che khuất tầm quan sát. Đây là bàn thắng đầu tiên của Mount mùa này, như khẳng định sự trở lại quan trọng của anh trong đội hình "Quỷ đỏ".

Benjamin Sesko ghi bàn nhân đôi cách biệt

Thế trận càng trở nên thuận lợi cho đội chủ sân Old Trafford ở phút 31, khi Diogo Dalot ném biên thật sâu vào vòng cấm địa Sunderland. Các hậu vệ áo xanh phá bóng ra và Benjamin Sesko nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống trải, nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Slovenia tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn khi được Ruben Amorim tin tưởng trao suất đá chính.

Man United thoát quả phạt đền cuối hiệp 1

Sunderland nỗ lực vùng lên và suýt đòi được quả phạt đền sau pha phá bóng cao chân của Sesko với Hume trong vòng cấm địa, may mắn là VAR xác định không có lỗi vi phạm nào. Man United dễ dàng kiểm soát nhịp độ và giữ vững tỉ số 2-0 đến hết hiệp một.

Hiệp 2 chứng kiến Man United kiểm soát tình thế rất tốt trong khi Sunderland rất bế tắc trong triển khai, kể cả sau khi thay thêm người.

Thời gian trôi dần về cuối và phải tới phút 90 đội khách mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên của hiệp đấu, nhưng Senne Lammens xuất sắc dùng chân cản phá cú đá của Talbi trong một pha đối mặt.

Tương lai của Man United thuộc về Senne Lammens

Pha cứu thua đó đã giúp Man United lần đầu tiên giữ sạch lưới mùa này. Chiến thắng 2-0 ở trận cầm quân thứ 50 của Ruben Amorim cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà.

Nó tạm thời đưa "Quỷ đỏ" lên nửa trên bảng xếp hạng, dù họ nhiều khả năng sẽ phải quay trở lại vị trí cũ sau khi hết vòng đấu. Sunderland trong khi đó tụt xuống thứ 6 và có thể sẽ rớt bậc thêm nữa khi các đối thủ xếp sau đá xong.