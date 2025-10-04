Matheus Cunha (Man United) và Granit Xhaka (Sunderland)

Man United đặt mục tiêu phục hồi sau trận thua 1-3 trước Brentford khi họ tiếp đón Sunderland ở vòng 7 (21 giờ tối nay, 4-10). "Mèo đen" mới thăng hạng nên có vẻ không nguy hiểm lắm so với tiềm lực của "Quỷ đỏ".

Man United đừng đánh giá thấp Sunderland

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng dự báo một trận đấu không dễ dàng cho HLV Ruben Amorim, khi những đòn phép chiến thuật của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này vẫn chưa phát huy hết tác dụng trên đảo quốc sương mù.

Tiền vệ tài năng Kobbie Mainoo đang nỗ lực để có lần ra sân đầu tiên trong mùa giải, trong khi cả Lisandro Martinez và Noussair Mazraoui vẫn đang trong phòng hồi sức.

Trong khi đó, Sunderland đang chơi rất thành công, giành 11 điểm và tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, tỏ ra không ngán ngại gì đội chủ nhà Man United. Mèo đen đang có chuỗi 4 trận bất bại với 2 hòa và 2 thắng, trong đó có chiến thắng Brentford, đối thủ mà Quỷ đó vừa thua 1-3 tuần qua.

Fan Man United lo khách lấn chủ

Hai trận sân khách gần nhất của Sunderland là thắng 1-0 trên sân Nottingham Forest và hòa 0-0 trên sân Crystal Palace. Chính những kết quả đó khiến giới mộ điệu lo lắng khi khi Old Trafford giờ không còn là một thánh địa đáng nể ở Premier League.

Các chuyên gia dự đoán không tìm thấy sự thống nhất về trận cầu nhiều biến động ở Old Trafford. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 1-1, cựu danh thủ Chris Sutton dự báo một chiến thắng 0-1 cho Sunderland, nhưng cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson ủng hộ Quỷ đỏ thắng 2-0.

Dự đoán: Manchester United - Sunderland 1-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 04/10 21:00 Manchester Utd - Sunderland 1.90 0 : 1 2.00 1.85 2 3/4 2.05

Tỉ lệ trận đấu rất cách biệt khi ra giá Man United chấp đến 1 trái, ăn 9, thua đủ. Một tỉ lệ có vẻ không thực tế với phong độ hiện thời. Bởi không thể nào chủ nhà có thể chấp đến 1 trái trước đối thủ đứng trên mình 8 bậc ở Premier League.

Thị trường không chút biến động trong mấy ngày qua và dự kiến khó thay đổi khi bóng lăn, dù có không ít người đã 'theo' cửa dưới. Dù sao, 1-0 vẫn là tỉ số hoàn toàn có thể xảy ra. Chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

Đối đầu trực tiếp

Hai đội đã gặp nhau đến 138 lần, Man United thắng 65 trận, hòa 32 lần và Sunderland thắng 41 trận còn lại.

Premier League 16/17 Sunderland - Man United 0-3

Man United - Sunderland 3-1

Premier League 15/16 Sunderland - Man United 2-1

Man United - Sunderland 3-0

Premier League 14/15 Man United - Sunderland 2-0

Sunderland - Man United 1-1

Premier League 13/14 Man United - Sunderland 0-1

Cúp Liên đoàn 2014 Man United - Sunderland 2-1

Sunderland - Man United 2-1

Premier League 13/14 Sunderland - Man United 1-2

Premier League 12/13 Sunderland - Man United 0-1

Man United - Sunderland 3-1

Tỉ số phổ biến nhất là 1-0 và 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8, còn 1-1 có giá 8.3.Cửa thắng của Sunderland không được đánh giá cao khi 0-1 và 1-2 ăn đến 17, còn 0-2 ăn đến 36



