Thời sự

Đội Cứu hộ Bình Thuận xuyên đêm giải cứu người mắc kẹt trong lũ tại tỉnh Đắk Lắk

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Đội cứu nạn, cứu hộ Bình Thuận đã vượt hàng trăm km để hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ

Tối 19-11, nhóm tình nguyện viên Đội cứu nạn, cứu hộ Bình Thuận gồm 8 thành viên mang theo 2 mô tô nước và 1 xuồng máy đã có mặt tại khu vực ngập sâu phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). 

Nhóm nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng chức năng để triển khai cứu hộ người dân. 

Đội Cứu hộ Bình Thuận xuyên đêm giải cứu người mắc kẹt trong lũ tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nhóm tình nguyện viên Bình Thuận mang theo mô tô nước, xuồng máy đến hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Nguyễn Văn Hà, trưởng nhóm tình nguyện, cho biết ngay khi đến nơi, Đội đã liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp ứng cứu. 

Từ tối 19-11 đến rạng sáng nay, các thành viên liên tục làm việc xuyên đêm, tiếp cận và đưa nhiều người bị kẹt trong dòng nước lũ ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Đội Cứu hộ Bình Thuận xuyên đêm giải cứu người mắc kẹt trong lũ tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Nhóm tình nguyện viên Bình Thuận phối hợp lực lượng chức năng địa phương giải cứu người dân xã Xuân Hòa, Đắk Lắk. Ảnh: Hà Nguyễn

Mới nhất, vào 9 giờ 20 phút sáng nay, lực lượng đã cứu thành công 20 người mắc kẹt tại xã Hòa Xuân (thị xã Đông Hòa cũ), nơi mực nước dâng cao và chảy xiết. 

Nhiều trường hợp khác tại khu vực này cũng đang chờ được tiếp cận. 

Hiện Đội cứu nạn, cứu hộ Bình Thuận tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để hỗ trợ sơ tán người dân. 

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do nguồn nhiên liệu khan hiếm – các cây xăng trong vùng đều bị ngập, gây trở ngại cho việc tiếp nhiên liệu cho mô tô nước và xuồng máy.

Đắk Lắk ngập lụt Bình Thuận Phú Yên
