Thời sự

Đổi lịch trình một số chuyến bay do bão

Dương Ngọc

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 Matmo, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 5-10.

Theo đó, các chuyến bay số hiệu VN1186 và VN1188 hành trình TP HCM - Hải Phòng; VN1187 hành trình Hải Phòng - TP HCM có giờ khởi hành mới lần lượt là 16 giờ, 17 giờ 35 và 18 giờ 35. Chuyến bay số hiệu VN592 và VN593 hành trình giữa Hà Nội và Hồng Kông (Trung Quốc) cất cánh lúc 12 giờ 15 và 16 giờ 15 (giờ địa phương).

Các chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 6-10 dự kiến khai thác bình thường. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thời tiết thực tế, Hãng sẽ chủ động điều hành lịch bay linh hoạt và thông tin đến hành khách.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hãng đồng thời đề nghị hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6-10 chủ động theo dõi tình hình giao thông tại khu vực đến sân bay, đặc biệt tại các thành phố chịu ảnh hưởng của bão, để bố trí thời gian di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo các sân bay Vân Đồn, Cát Bi nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tại đây triển khai trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng, đài trạm, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật. Các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường.

