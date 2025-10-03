HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% chuyến bay quốc tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, điều phối tỉ lệ khai thác quốc tế-nội địa phù hợp từng thời kỳ

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) giai đoạn 1.

Sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% chuyến bay quốc tế- Ảnh 1.

Phối cảnh Sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng nêu rõ theo báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

Cụ thể, sân bay Long Thành sẽ khai thác toàn bộ đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên; các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Phương án khai thác bay nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Long Thành dự kiến vận chuyển 10-12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng - TP HCM của các hãng hàng không Việt Nam.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000 km (sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác các thị trường giữa TP HCM và Thái Lan, Campuchia và Lào với tỉ trọng 15-17% tổng khai thác quốc tế đến khu vực TP HCM). Phương án khai thác nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Với việc phân định khai thác như trên, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa. Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế.

Điều phối tỉ lệ khai thác quốc tế-nội địa phù hợp từng thời kỳ

Trong thời gian qua, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã chủ động lựa chọn tư vấn quốc tế là Liên danh Incheon Airport (Tư vấn IAC) để xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm đảm bảo mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Trong đó, tư vấn có nghiên cứu chi tiết về phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành kiến nghị ACV đã báo cáo ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nghiên cứu lựa chọn phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam và ACV đã thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành theo đúng mục tiêu của dự án đã được phê duyệt, đồng thời xác định lộ trình chi tiết để chuyển giao khai thác đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư của dự án đã được duyệt.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế-nội địa tại từng cảng hàng không phù hợp theo từng thời kỳ, để tổ chức khai thác hiệu quả sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất trong quá trình vận hành khai thác.

Tin liên quan

Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành sau năm 2030

Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành sau năm 2030

(NLĐO) - Cục Hàng không vừa trình Bộ Xây dựng phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại sân bay Long Thành từ năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu xử lý phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về phương án khai thác 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Long Thành.

Chuyển chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành: Sẽ có lộ trình

(NLĐO)- Cục trưởng Uông Việt Dũng khẳng định cần lộ trình cụ thể, đảm bảo điều kiện cần và đủ: Giao thông kết nối, hạ tầng dịch vụ tại sân bay Long Thành…

sân bay Tân Sơn Nhất sân bay Long Thành hàng không bay quốc tế chuyển bay quốc tế sang long thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo