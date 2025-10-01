HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vận chuyển tro cốt trên các đường bay nội địa sẽ không cần Giấy chứng nhận kiểm định y tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay không yêu cầu hành khách cung cấp Giấy chứng nhận kiểm định y tế đối với việc vận chuyển tro cốt.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về việc không yêu cầu hành khách cung cấp Giấy chứng nhận kiểm định y tế đối với việc vận chuyển tro cốt trên các đường bay nội địa.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam về thủ tục liên quan đến việc vận chuyển mang tro cốt bằng đường hàng không trên đường bay nội địa; căn cứ Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26-11-2021 của Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam không yêu cầu hành khách cung cấp Giấy chứng nhận kiểm định y tế đối với việc vận chuyển tro cốt trên các đường bay nội địa.

Cục cũng yêu cầu các hãng hàng không cập nhật, sửa đổi điều lệ vận chuyển (nếu có), quy định nội bộ, công bố công khai thông tin cho hành khách trên Trang thông tin điện tử, Văn phòng bán vé và Đại lý bán vé của hãng để hành khách tra cứu thông tin.

