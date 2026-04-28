Đổi lời ca khúc "Người Việt mình thương nhau" của Cẩm Ly, Hòa Minzy

Câu "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" trong bài hát "Người Việt mình thương nhau" do ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đang gây những ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Rất đông khán giả cho rằng tác giả ca khúc, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, viết câu này không chỉ sai kiến thức mà còn vô nghĩa. Hình ảnh "lúa chín cúi đầu" là quá trình sinh học tự nhiên. Khi chín, hạt lúa sẽ chắc lại, nặng hơn khiến phần ngọn tự động uốn cong xuống.

Hình ảnh "lúa chín cúi đầu" còn được hiểu theo nghĩa bóng là người tài thường khiêm tốn, giản dị. "Cúi đầu" ở đây mang nghĩa khiêm nhường, không thích thể hiện bản thân, không khoe khoang.

Theo kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" diễn ra tối 28-4, tác phẩm "Người Việt thương nhau" sẽ được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Trưa 28-4, Ban Tổ chức cho biết sau buổi tổng duyệt tối 27-4, phía nghệ sĩ đã chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn chương trình xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia.

"Qua trao đổi với ê-kíp sản xuất chương trình, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên sẽ tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy"- Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng vừa bày tỏ sự ghi nhận và trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người dành cho ca khúc Người Việt mình thương nhau.

Anh viết: "Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ê-kíp không hề mong muốn. Ngay tối qua, 27-4, Khoa đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của mọi người''.

Trước đó, tối 27-4, nhạc sĩ lên tiếng giải thích về dụng ý sáng tác. Anh cho biết vẫn ý thức rõ ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh "lúa chín cúi đầu", song trong bài hát, anh muốn mở rộng tầng nghĩa.

Theo nam nhạc sĩ, cụm từ "chẳng hề cúi đầu" không mang hàm ý kiêu ngạo, mà nhằm thể hiện tinh thần không khuất phục. Khi đặt trong tổng thể đoạn điệp khúc, hình ảnh cây lúa được sử dụng như một biểu tượng cho con người Việt Nam với tư thế kiêu hãnh, gắn với niềm tự hào dân tộc.

Tuy nhiên, phần lý giải này chưa đủ sức làm dịu dư luận, thậm chí còn gây lên nhiều tranh cãi hơn.

Chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, chương trình cũng hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng như 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.