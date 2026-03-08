HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ngày cưới của Hòa Minzy

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau khi công bố chính thức về chồng sắp cưới, công chúng cũng quan tâm ngày tổ chức đám cưới của Hòa Minzy.

Hòa Minzy làm đám cưới ngày mấy?

Ngày cưới của Hòa Minzy - Ảnh 1.

Hòa Minzy và chồng sắp cưới - đại úy Thăng Văn Cương

Theo chia sẻ chính thức từ Hòa Minzy, thông qua đoạn clip trò chuyện với con trai (bé Bo), ngày tổ chức đám cưới của Hòa Minzy và đại úy Thăng Văn Cương cũng được tiết lộ.

Theo đó, Hòa Minzy dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027. Con trai Hòa Minzy mong muốn đám cưới của bố Cương mẹ Hòa sẽ được tổ chức sớm hơn để bé Bo được nắm tay bố trên sân khấu, đợi mẹ Hòa đến với hai bố con.

Trong clip cũng cho thấy rõ tình cảm khắng khít của Đại úy Thăng Văn Cương - chồng sắp cưới của Hòa Minzy với bé Bo. Khi Hòa Minzy hỏi con trai "Con thấy bố Cương như thế nào", bé Bo đáp: "May quá, câu hỏi này dễ".

Hòa Minzy tiếp lời: "Tức là con không cần suy nghĩ hả", con trai cô đáp: "Bố mình mà mẹ. Bố yêu thương cả nhà. Bố yêu thương con nhất. Ngày nào đi làm về bố cũng bế con. Con cũng thương bố". Hòa Minzy tiếp tục hỏi: "Con bắt đầu cảm thấy yêu bố từ khi nào", Bo trả lời: "Từ lúc đầu mà con mới gọi bố là bác Cương ý".

Tình cảm của chồng Hòa Minzy với bé Bo

Ngày cưới của Hòa Minzy - Ảnh 2.

Chồng sắp cưới và con trai Hòa Minzy

Trước đó, chia sẻ của Hòa Minzy về người yêu quân nhân làm bùng nổ mạng xã hội. Cô chia sẻ: "Trước 2 bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi'. 

Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc".

Ngày 7-3, cô tiếp tục đăng bài để chia sẻ rõ hơn về chuyện tình yêu. Cụ thể, Hòa Minzy tâm sự cô rất hạnh phúc khi gia đình bạn trai đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội cô còn sống để ông thấy cháu gái cũng được trân trọng. 

Hai người quen nhau từ chương trình "Sao nhập ngũ" năm 2022 và giấu kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm qua.

Dù một lần đổ vỡ nhưng với Hòa Minzy, cô vẫn luôn tin vào tình yêu. Nếu gặp được người mà cô yêu và được yêu, đó chắc chắn là lựa chọn của cô. 

Khi quyết định gắn chặt cuộc đời với đại úy Thăng Văn Cương, cộng đồng mạng đồng loạt gởi lời chúc mừng cô.

Đó không chỉ là câu chuyện tình đẹp của Hòa Minzy và Văn Cương mà còn cho thấy, showbiz không chỉ có người đẹp với đại gia, thiếu gia mà ở đó còn có tình đẹp cao đẹp, một tình yêu giản dị nhưng rất trọn vẹn, ý nghĩa.

Thời gian gần đây, nhiều lời khen tặng dành cho nhan sắc thăng hạng của Hòa Minzy. Tới nay, mọi người đã hiểu bí quyết ngày càng đẹp của cô ấy. Một phụ nữ đang yêu và được yêu luôn xinh đẹp rạng ngời.

Hòa Minzy đám cưới Hòa Minzy ngày cưới Hòa Minzy
