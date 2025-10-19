HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đổi mới phương thức hoạt động để thực chất, gần dân hơn

GIANG NAM

(NLĐO) - Đại hội đề ra phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển”, tăng cường đại đoàn kết, văn minh, hiện đại và nghĩa tình

Chiều 19-10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Thông Tây Hội (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức. 

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi phường Thông Tây Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 8 và Phường 11, quận Gò Vấp (cũ), với diện tích 3,24 km² và hơn 129.000 dân.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM và phường Thông Tây Hội chúc mừng các uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025-2030

Trong giai đoạn từ tháng 10-2024 đến tháng 10-2025, MTTQ phường đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Toàn phường đã tổ chức hơn 45 hội nghị, diễn đàn, tọa đàm với hơn 9.500 lượt người tham dự; triển khai hơn 70 hoạt động kỷ niệm, thu hút khoảng 35.000 lượt tiếp cận.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; hơn 30 mô hình "Dân vận khéo", "Tuyến hẻm xanh, sạch, nghĩa tình" được duy trì, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thông Tây Hội

Nâng cao hiệu quả giám sát, chăm lo an sinh xã hội

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ phường đã tổ chức 24 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo và nhân dân, tiếp nhận 240 ý kiến và thực hiện 6 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó 80% kiến nghị được tiếp thu, điều chỉnh. 

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm: MTTQ phường vận động hơn 1,1 tỉ đồng Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ chăm lo trên 900 triệu đồng; trao 2.800 phần quà, 4.200 suất ăn 0 đồng, 83 suất học bổng, 15 xe đạp, 20 thẻ bảo hiểm y tế, 5 căn nhà tình thương và hỗ trợ 125 hộ thoát nghèo, giúp phường không còn hộ nghèo theo chuẩn TP HCM.

- Ảnh 3.

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 1 tỉ đồng kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Bắc và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão lụt vừa qua

Bên cạnh đó, MTTQ phường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu phố, thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia cùng nhiều hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", "Phiên chợ xanh", góp phần giữ vững danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hướng tới phường văn minh, hiện đại

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thông Tây Hội xác định phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển", tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường văn minh, hiện đại.

- Ảnh 4.

Ra mắt ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ảnh 5.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn phường, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ảnh 6.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên phường, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ảnh 7.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường, nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đặc thù dân cư đông, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, hạ tầng còn áp lực, MTTQ phường sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, gần dân và ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng Nhân dân. 

Đồng thời, phường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập, quyết tâm cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Gò Vấp MTTQ Việt Nam phường Thông Tây Hội Đoàn thanh niên phường Công đoàn phường Phụ nữ phường
