Quốc tế

TP HCM: Nhiều kết quả nổi bật về đối ngoại

Bài và ảnh: Xuân Mai

Những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của TP HCM trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại

Sau 50 năm phát triển, thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 86 địa phương trên thế giới, là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28.8.1945 - 28.8.2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP HCM (1975 - 2025) diễn ra ở Nhà hát Thành phố hôm 22-8.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố trong những năm vừa qua đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, từ giai đoạn Đổi mới (1986) đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ở cấp địa phương: từ việc thử nghiệm các mô hình kinh tế đối ngoại đầu tiên, đến những bước đi vững chắc trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổ chức các diễn đàn quốc tế, phát triển mô hình "ngoại giao đa tầng". 

Những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của TP HCM trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại, từ định hướng chiến lược đến các hoạt động triển khai cụ thể.

Đối ngoại ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa TP HCM trở thành trung tâm giao lưu quốc tế, kết nối nguồn lực tri thức, công nghệ, đầu tư, văn hóa… Đặc biệt là vai trò nổi bật của Sở Ngoại vụ đã chủ trì tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng của thành phố - đóng vai trò nòng cốt, chủ lực giúp thành phố gặt hái thành công trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế trong 50 năm qua. 

Ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố mong muốn và tin tưởng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tham mưu chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của Thành phố, tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

TP HCM: Nhiều kết quả nổi bật về đối ngoại - Ảnh 1.

Sở Ngoại vụ TP HCM vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất vì những đóng góp xuất sắc trong giai đoạn 2010 - 2024

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết bối cảnh mới đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn, nặng nề hơn về đẩy mạnh hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đòi hỏi người làm công tác đối ngoại phải có tư duy mới, nhận thức mới và cách làm mới.

Phó Thủ tướng đề nghị Sở Ngoại vụ TP HCM triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, nhất là ngoại giao kinh tế trong việc huy động các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm quốc tế, nắm bắt và thích ứng với các xu thế mới của kinh tế thế giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài; đẩy nhanh xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM theo đúng lộ trình trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ; tổ chức tốt và nâng tầm các sự kiện ngoại giao kinh tế thường niên của Thành phố như Diễn đàn Kinh tế TP HCM (HEF), Hội chợ Du lịch quốc tế (ITE)… trở thành các diễn đàn hợp tác đa phương có quy mô hàng đầu khu vực…

Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở Ngoại vụ TP HCM do đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, UBND TP HCM phối hợp với Bộ Ngoại giao khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào" tại Công viên Lam Sơn và Nhà hát Thành phố. Triển lãm tái hiện những dấu mốc lịch sử, thành tựu nổi bật của ngành Ngoại giao Việt Nam, phản ánh những hoạt động đối ngoại tiêu biểu của TP HCM. 

Sự đồng hành thầm lặng, bền bỉ

Ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, cho biết trên mỗi bước chuyển mình của TP HCM, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ của công tác đối ngoại. Những thành tựu trong 50 năm qua là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ Sở Ngoại vụ - những người đã góp phần kết nối TP HCM với bạn bè năm châu, mở rộng không gian phát triển của thành phố ra thế giới.

đối ngoại Sở Ngoại vụ TP HCM Bộ Ngoại giao
    Thông báo