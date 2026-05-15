Đối thoại với người lao động, phường Tân Thới Hiệp thông tin về xây trường học, nhà ở xã hội

Chiều 15-5, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy phường với cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ, chủ đề "Đảng với Công nhân – Công nhân với Đảng".

Chương trình này là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân lần thứ 18 do Công đoàn phường đề ra. Qua đó, tạo cơ hội để đoàn viên, CNVC-LĐ bày tỏ nguyện vọng, tâm tư và phản ánh, kiến nghị về những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống, việc làm; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với CNVC-LĐ, cũng như vai trò, trách nhiệm của đoàn viên - lao động trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đối thoại với lãnh đạo phường, người lao động và đại diện các Công đoàn cơ sở phản ánh hiện nay, giá cả các mặt hàng thiết yếu, chi phí thuê trọ, gửi trẻ… ngày càng tăng khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, người lao động cũng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng một số doanh nghiệp chậm đóng hoặc nợ BHXH, BHYT làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động; tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi vẫn len lỏi vào khu nhà trọ, gây nhiều hệ lụy. Các đại biểu mong chính quyền địa phương có giải pháp khả thi để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề trên để đảm bảo quyền lợi chính đáng, đồng thời tiếp cận các nguồn vốn vay an toàn.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề đạt nguyện vọng địa phương quan tâm hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động; có chính sách chăm lo đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, đội ngũ nhân viên hợp đồng trong trường học; chú trọng tạo nguồn để phát triển đảng viên từ những Công đoàn viên ưu tú…

Đại diện các phòng ban chức năng của phường Tân Thới Hiệp đã trao đổi về các vấn đề đặt ra tại hội nghị. Đối với tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN, phường sẽ phối hợp cùng BHXH cơ sở Thới An đẩy mạnh kiểm tra các đơn vị nợ và xử lý nghiêm vi phạm.

Phường Tân Thới Hiệp cũng đang xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức sàn giao dịch việc làm nhằm kết nối tuyển dụng cho doanh nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng các đối tượng chính sách, khó khăn.

Phường Tân Thới Hiệp sẽ vận động các chủ nhà trọ ổn định giá thuê phòng, thu tiền điện, nước đúng giá quy định và tham gia các mô hình nhà trọ thông minh- nghĩa tình, đảm bảo các tiêu chí về an toàn, vệ sinh, PCCC; thông qua doanh nghiệp kết nối người lao động có nhu cầu thuê trọ với chủ trọ… góp phần giải quyết khó khăn và cải thiện nơi ở cho người lao động.

Đại diện phường Tân Thới Hiệp thông tin trên địa bàn có 2 dự án nhà ở xã hội đang triển khai nhưng tiến độ chậm. Phường đã đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án này, qua đó tạo quỹ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu người lao động

Ngoài ra, hiện thành phố đã chấp nhận chủ trương cho phường Tân Thới Hiệp xây 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học để đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục đeo bám để triển khai việc xây dựng trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp - nhấn mạnh lực lượng đoàn viên, CNVC-LĐ có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Đảng ủy, chính quyền phường coi trọng. Ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp, phát biểu tại hội nghị Ông Đức đề nghị, thời gian tới, các đơn vị chức năng, tổ chức chính trị- xã hội và Công đoàn phường quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi; tăng cường tuyên truyền cho người lao động nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo, nhất là lừa đảo công nghệ cao; đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ người lao động vay vốn ưu đãi, kịp thời khắc phục khó khăn, góp phần phòng tránh tín dụng đen. Đại diện Đảng ủy phường cũng đề nghị các phòng ban chức năng có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, tuyên truyền về chính sách mua nhà ở xã hội để người lao động nắm bắt, thuận tiện trong tiếp cận; quan tâm theo dõi danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng và xem xét kết nạp vào Đảng. Riêng Công đoàn phường Tân Thới Hiệp cần tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động; phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động và chính quyền địa phương; tích cực phối hợp với chính quyền, các đơn vị, phòng ban kịp thời giải quyết các vấn đề người lao động phản ánh.



