Đối thoại với người lao động, phường Tân Thới Hiệp thông tin về xây trường học, nhà ở xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đối thoại với người lao động, phường Tân Thới Hiệp thông tin về xây trường học, nhà ở xã hội

MAI CHI

(NLĐO)- Đối thoại với lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, người lao động gửi gắm tâm tư về các vấn đề nhà ở, nợ BHXH, tình trạng tín dụng đen...

Chiều 15-5, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy phường với cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ, chủ đề "Đảng với Công nhân – Công nhân với Đảng".

Chương trình này là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân lần thứ 18 do Công đoàn phường đề ra. Qua đó, tạo cơ hội để đoàn viên, CNVC-LĐ bày tỏ nguyện vọng, tâm tư và phản ánh, kiến nghị về những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống, việc làm; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với CNVC-LĐ, cũng như vai trò, trách nhiệm của đoàn viên - lao động trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đối thoại với người lao động, phường Tân Thới Hiệp thông tin về xây trường học, nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đối thoại với lãnh đạo phường, người lao động và đại diện các Công đoàn cơ sở phản ánh hiện nay, giá cả các mặt hàng thiết yếu, chi phí thuê trọ, gửi trẻ… ngày càng tăng khiến người lao động gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, người lao động cũng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng một số doanh nghiệp chậm đóng hoặc nợ BHXH, BHYT làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động; tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi vẫn len lỏi vào khu nhà trọ, gây nhiều hệ lụy. Các đại biểu mong chính quyền địa phương có giải pháp khả thi để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề trên để đảm bảo quyền lợi chính đáng, đồng thời tiếp cận các nguồn vốn vay an toàn.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề đạt nguyện vọng địa phương quan tâm hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động; có chính sách chăm lo đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, đội ngũ nhân viên hợp đồng trong trường học; chú trọng tạo nguồn để phát triển đảng viên từ những Công đoàn viên ưu tú…

Đối thoại với người lao động, phường Tân Thới Hiệp thông tin về xây trường học, nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Người lao động phát biểu ý kiến tại chương trình

Đại diện các phòng ban chức năng của phường Tân Thới Hiệp đã trao đổi về các vấn đề đặt ra tại hội nghị. Đối với tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN, phường sẽ phối hợp cùng BHXH cơ sở Thới An đẩy mạnh kiểm tra các đơn vị nợ và xử lý nghiêm vi phạm.

Phường Tân Thới Hiệp cũng đang xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức sàn giao dịch việc làm nhằm kết nối tuyển dụng cho doanh nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng các đối tượng chính sách, khó khăn.

Phường Tân Thới Hiệp sẽ vận động các chủ nhà trọ ổn định giá thuê phòng, thu tiền điện, nước đúng giá quy định và tham gia các mô hình nhà trọ thông minh- nghĩa tình, đảm bảo các tiêu chí về an toàn, vệ sinh, PCCC; thông qua doanh nghiệp kết nối người lao động có nhu cầu thuê trọ với chủ trọ… góp phần giải quyết khó khăn và cải thiện nơi ở cho người lao động.

Đại diện phường Tân Thới Hiệp thông tin trên địa bàn có 2 dự án nhà ở xã hội đang triển khai nhưng tiến độ chậm. Phường đã đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án này, qua đó tạo quỹ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu người lao động

Ngoài ra, hiện thành phố đã chấp nhận chủ trương cho phường Tân Thới Hiệp xây 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học để đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục đeo bám để triển khai việc xây dựng trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp - nhấn mạnh lực lượng đoàn viên, CNVC-LĐ có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Đảng ủy, chính quyền phường coi trọng.

Đối thoại với người lao động, phường Tân Thới Hiệp thông tin về xây trường học, nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp, phát biểu tại hội nghị

Ông Đức đề nghị, thời gian tới, các đơn vị chức năng, tổ chức chính trị- xã hội và Công đoàn phường quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi; tăng cường tuyên truyền cho người lao động nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo, nhất là lừa đảo công nghệ cao; đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ người lao động vay vốn ưu đãi, kịp thời khắc phục khó khăn, góp phần phòng tránh tín dụng đen.

Đại diện Đảng ủy phường cũng đề nghị các phòng ban chức năng có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, tuyên truyền về chính sách mua nhà ở xã hội để người lao động nắm bắt, thuận tiện trong tiếp cận; quan tâm theo dõi danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng và xem xét kết nạp vào Đảng.

Riêng Công đoàn phường Tân Thới Hiệp cần tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động; phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động và chính quyền địa phương; tích cực phối hợp với chính quyền, các đơn vị, phòng ban kịp thời giải quyết các vấn đề người lao động phản ánh.


Tin liên quan

Đối thoại để hài hòa, ổn định

Đối thoại để hài hòa, ổn định

Đối thoại, thương lượng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp hóa giải nguy cơ tranh chấp tại doanh nghiệp

Đối thoại để phát triển

Giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng lòng tin sẽ tạo ra mối quan hệ lao động bền vững

Công nhân sẽ đối thoại trực tiếp với chính quyền và người sử dụng lao động

(NLĐO)- Tháng Công nhân lần thứ 17 nhằm tôn vinh vai trò của giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

đối thoại nhà ở xã hội tín dụng đen Tháng Công nhân người lao động phường Tân Thới Hiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo