Lao động

Từ đối thoại đến lợi ích: 9 chủ tịch Công đoàn cơ sở tại TP HCM được vinh danh

Thanh Nga

(NLĐO)- Đối thoại, thương lượng là nhiệm vụ rất khó của cán bộ Công đoàn, đòi hỏi bản lĩnh, năng lực, phương pháp của người cán bộ Công đoàn

Vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2026); tuyên dương 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Đề cao đối thoại, thương lượng tập thể

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động từ 140 năm về trước, ngày nay, tổ chức Công đoàn, nhất là những cán bộ Công đoàn ở cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động thiết thực, hiệu quả. Trong đó, hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể được đề cao, là hoạt động chủ yếu của Công đoàn trong các doanh nghiệp.

Từ đối thoại đến lợi ích: 9 chủ tịch Công đoàn cơ sở tại TP HCM được vinh danh - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu

Đây là nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi bản lĩnh, năng lực, phương pháp của người cán bộ Công đoàn và trên thực tế, quan hệ giữa người sử dụng lao động và cán bộ Công đoàn luôn ở thế khó cân bằng. Tuy nhiên, những năm qua, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Từ đó, hàng vạn bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết, quyền lợi của hàng triệu đoàn viên, người lao động được tăng thêm.

Kết quả đó có được là nhờ nỗ lực vượt khó, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, trước hết là các chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Việc tuyên dương 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước chính là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực ấy. 100% các bản thỏa ước lao động tập thể do các thủ lĩnh Công đoàn cơ sở đàm phán, ký kết, có nội dung cao hơn quy định pháp luật, đó là tiền lương, tiền thưởng, nghỉ thêm giờ, bữa ăn ca, điều kiện làm việc, các hỗ trợ khác, giúp nâng cao đời sống của hàng trăm nghìn người lao động.

Tôn vinh xứng đáng
Từ đối thoại đến lợi ích: 9 chủ tịch Công đoàn cơ sở tại TP HCM được vinh danh - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TPHCM chúc mừng và chụp hình lưu niệm cùng 9 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu thuộc LĐLĐ TPHCM được vinh danh

Trong số 101 thủ lĩnh Công đoàn tiêu biểu ấy, LĐLĐ TPHCM vinh dự có 9 Chủ tịch Công đoàn cơ sở được tuyên dương.

Điển hình là bà Lê Thị Xuân Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam. Với vai trò là thủ lĩnh Công đoàn cơ sở, bà đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời đề xuất các kiến nghị chính đáng của người lao động, thương lượng thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Cụ thể điều chỉnh tăng lương bình quân từ 6% - 10%/năm; thưởng Tết từ lương mức lương cơ bản tăng lên thành thưởng theo lương thực lãnh; lao động là nam giới có vợ sinh con, thì được nghỉ thêm 1 ngày hưởng nguyên lương: hỗ trợ bữa ăn giữa ca tăng từ 25.000 lên 30.000 đồng/suất…

9 Chủ tịch Công đoàn tại TPHCM được tôn vinh

Từ đối thoại đến lợi ích: 9 chủ tịch Công đoàn cơ sở tại TP HCM được vinh danh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trung Tính (bên trái) là một trong số 9 chủ tịch Công đoàn cơ sở tại TPHCM được vinh danh

  • Ông Nguyễn Hoàng Sang - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH ECCO Việt Nam
  • Bà Đoàn Thị Lệ Hoa - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH thương mại dịch vụ và Vận tải Quốc tế Việt Liên
  • Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gas Thủ Đức
  • Bà Nguyễn Thị Bé Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc
  • Bà Lê Thị Xuân Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam
  • Ông Nguyễn Nhật Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Greentech Headgear
  • Ông Nguyễn Trung Tính - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam)
  • Ông Nguyễn Kim Qui - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8
  • Ông Cao Văn Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM



Công bố Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng"

(NLĐO) - Chương trình được Báo Người Lao Động công bố đúng dịp Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Công nhân ở Cà Mau xúc động khi nhận quà dịp lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO) – Những suất quà ý nghĩa dịp lễ 30-4 và 1-5 được trao tận tay đã giúp nhiều công nhân ở Cà Mau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Một công ty ở Đồng Nai chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ 30-4 và 1-5 cho người lao động

(NLĐO)- Công ty Cổ phần Đồng Tiến chi 1,5 tỉ đồng thưởng Lễ 30-4 và 1-5 cho gần 3.700 người lao động

tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi công đoàn cơ sở Chủ tịch Công đoàn người lao động
