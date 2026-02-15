Đời thương hồ chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Trên những chiếc ghe gỗ, mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ chen nhau khoe sắc, lay nhẹ theo từng con sóng nhỏ như nhịp thở của sông nước.

Cuộc sống lênh đênh ấy vất vả nhưng ấm áp tình người: bữa cơm vội ở mũi ghe, giấc ngủ chập chờn và niềm hy vọng giản dị rằng chuyến hoa này sẽ mang mùa xuân đến phố thị, đồng thời mang về cho họ một cái Tết đủ đầy hơn nơi quê nhà.

Rực rỡ sắc hoa trên Bến Bình Đông, TPHCM

Từ khoảng 20 tháng Chạp, con đường Bến Bình Đông (TPHCM) đã bắt đầu rộn ràng hơn thường ngày. Những chiếc ghe từ miền Tây lần lượt neo dọc kênh Tàu Hủ, mang theo hương sắc mùa xuân cập bến phố thị. Tiếng nói cười, tiếng mời chào râm ran hòa vào nhịp chảy của dòng nước, khiến cả tuyến đường như khoác lên mình không khí Tết sớm.

Vận chuyển tắc từ ghe lên bờ

Cảnh mua bán tấp nập

Trên bờ, dưới ghe, mai vàng, trúc xanh, tắc trĩu quả, vạn thọ, bông giấy chen nhau khoe sắc, thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Đặc biệt, những ghe đầy ắp hoa giấy rực rỡ khiến Bến Bình Đông như bừng sáng cả một khoảng trời xuân.

Những bữa ăn vội vã

Để mang Tết đến với thành phố, trong suốt những ngày này, nhiều nhà vườn chấp nhận cuộc sống “ăn bờ ngủ bụi”, bữa trưa qua loa ngay bên ghe hoa đang neo đậu.

Rực rỡ sắc hoa giấy

Những chiếc ghe chở tắc neo bến

Làn da sạm nắng, bà Hồng Trúc (70 tuổi, quê Vĩnh Long) trải lòng: “Nhiều năm nay cả nhà tôi đều đón giao thừa trên sông nước. Có năm bán đắt, có năm ế ẩm, buồn lắm. Nhưng nếu Tết mà không theo con nước lên thành phố bán bông thì lại thấy nhớ, thấy thiếu”.

Điểm đến của nhiều du khách

Theo bà Trúc, ai có ghe riêng thì đi ghe, không thì thuê ghe hoặc xe chở hoa lên TPHCM, mỗi chuyến thuê ghe tốn khoảng 15 triệu đồng.

Cùng chung hành trình mưu sinh, chị Ngọc Phượng (SN 1985, quê Chợ Lách, Vĩnh Long) năm nào cũng đưa các con lên thành phố bán mai và vạn thọ.

Chị Phượng vui mừng vì đã bán sạch số mai chở lên thành phố

“Nhà không có ghe nên tôi mướn ghe, chủ ghe theo suốt đến giao thừa. Năm nào cũng vậy, mùng 1 Tết mới về tới nhà. Việc đầu tiên là thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên đã phù hộ cho chuyến đi bình an rồi mới nghỉ ngơi” - chị chia sẻ.

Chị Phượng vui mừng chia sẻ cảm giác đã bán hết hàng

Theo chị Phượng, năm nay hoa kiểng ở Bến Bình Đông bán khá chạy, không khí mua bán dễ chịu hơn mọi năm khi người bán không nói thách, người mua cũng ít trả giá, ai nấy đều vui vẻ đón xuân.

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, những chuyến ghe hoa từ miền Tây không chỉ mang mùa xuân về TPHCM mà còn chở theo bao nhọc nhằn, hy vọng của người thương hồ.

Sắc hoa rực rỡ nơi Bến Bình Đông vì thế không chỉ là vẻ đẹp ngày Tết, mà còn là kết tinh của mồ hôi, tình người và niềm mong ước một năm mới đủ đầy, an yên.