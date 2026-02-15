HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đời thương hồ chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Bài - ảnh - clip: PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mỗi độ Tết chạm ngõ, dòng kênh miền Tây lại rộn ràng tiếng máy ghe hòa cùng tiếng cười nói của những thương hồ chở đầy sắc xuân xuôi về TPHCM.

Trên những chiếc ghe gỗ, mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ chen nhau khoe sắc, lay nhẹ theo từng con sóng nhỏ như nhịp thở của sông nước. 

Cuộc sống lênh đênh ấy vất vả nhưng ấm áp tình người: bữa cơm vội ở mũi ghe, giấc ngủ chập chờn và niềm hy vọng giản dị rằng chuyến hoa này sẽ mang mùa xuân đến phố thị, đồng thời mang về cho họ một cái Tết đủ đầy hơn nơi quê nhà.

img

img

Rực rỡ sắc hoa trên Bến Bình Đông, TPHCM

Từ khoảng 20 tháng Chạp, con đường Bến Bình Đông (TPHCM) đã bắt đầu rộn ràng hơn thường ngày. Những chiếc ghe từ miền Tây lần lượt neo dọc kênh Tàu Hủ, mang theo hương sắc mùa xuân cập bến phố thị. Tiếng nói cười, tiếng mời chào râm ran hòa vào nhịp chảy của dòng nước, khiến cả tuyến đường như khoác lên mình không khí Tết sớm.

img

Vận chuyển tắc từ ghe lên bờ

img

img

Cảnh mua bán tấp nập

Trên bờ, dưới ghe, mai vàng, trúc xanh, tắc trĩu quả, vạn thọ, bông giấy chen nhau khoe sắc, thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Đặc biệt, những ghe đầy ắp hoa giấy rực rỡ khiến Bến Bình Đông như bừng sáng cả một khoảng trời xuân.

img

img

img

img

Những bữa ăn vội vã

Để mang Tết đến với thành phố, trong suốt những ngày này, nhiều nhà vườn chấp nhận cuộc sống “ăn bờ ngủ bụi”, bữa trưa qua loa ngay bên ghe hoa đang neo đậu.

img

Rực rỡ sắc hoa giấy

img

Những chiếc ghe chở tắc neo bến

Làn da sạm nắng, bà Hồng Trúc (70 tuổi, quê Vĩnh Long) trải lòng: “Nhiều năm nay cả nhà tôi đều đón giao thừa trên sông nước. Có năm bán đắt, có năm ế ẩm, buồn lắm. Nhưng nếu Tết mà không theo con nước lên thành phố bán bông thì lại thấy nhớ, thấy thiếu”. 

img

img

Điểm đến của nhiều du khách

Theo bà Trúc, ai có ghe riêng thì đi ghe, không thì thuê ghe hoặc xe chở hoa lên TPHCM, mỗi chuyến thuê ghe tốn khoảng 15 triệu đồng.

Cùng chung hành trình mưu sinh, chị Ngọc Phượng (SN 1985, quê Chợ Lách, Vĩnh Long) năm nào cũng đưa các con lên thành phố bán mai và vạn thọ. 

img

Chị Phượng vui mừng vì đã bán sạch số mai chở lên thành phố

“Nhà không có ghe nên tôi mướn ghe, chủ ghe theo suốt đến giao thừa. Năm nào cũng vậy, mùng 1 Tết mới về tới nhà. Việc đầu tiên là thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên đã phù hộ cho chuyến đi bình an rồi mới nghỉ ngơi” - chị chia sẻ.

Chị Phượng vui mừng chia sẻ cảm giác đã bán hết hàng

Theo chị Phượng, năm nay hoa kiểng ở Bến Bình Đông bán khá chạy, không khí mua bán dễ chịu hơn mọi năm khi người bán không nói thách, người mua cũng ít trả giá, ai nấy đều vui vẻ đón xuân.

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, những chuyến ghe hoa từ miền Tây không chỉ mang mùa xuân về TPHCM mà còn chở theo bao nhọc nhằn, hy vọng của người thương hồ. 

Sắc hoa rực rỡ nơi Bến Bình Đông vì thế không chỉ là vẻ đẹp ngày Tết, mà còn là kết tinh của mồ hôi, tình người và niềm mong ước một năm mới đủ đầy, an yên.

Tin liên quan

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

(NLĐO) – Sáng 12-2, không gian Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng khai mạc tối cùng ngày tại TP HCM.

TPHCM: Tạm cấm xe khu vực khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

(NLĐO) - Các tuyến đường quanh khu vực khai mạc Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tạm cấm xe.

TP HCM: Khai mạc chợ hoa xuân "trên bến dưới thuyền"

(NLĐO) - Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" ở quận 8, TP HCM sẽ được tổ chức đến hết ngày 29 tháng Chạp.

trên bến dưới thuyền thương hồ chợ hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo