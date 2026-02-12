TPHCM: Khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026

Tối 12-2, UBND phường Phú Định (TPHCM) trọng thể tổ chức lễ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày giáp Tết.

Tham dự có ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành, các tỉnh, thành bạn và đông đảo người dân, du khách.

Lãnh đạo UBND phường Phú Định tặng hoa và kỷ niệm chương đến các đơn vị đồng hành

Lan tỏa sắc Xuân "Trên bến dưới thuyền"

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết chợ hoa năm nay được tổ chức với quy mô gần 400 lô kinh doanh, quy tụ đa dạng hoa kiểng, bonsai, cây trái, rau củ, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, chợ hoa còn là không gian văn hóa đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống của vùng sông nước Nam Bộ giữa lòng đô thị hiện đại.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc

"Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của phường Phú Định cùng các đơn vị liên quan trong việc tổ chức một chợ hoa đậm đà bản sắc, thấm đượm không khí Xuân truyền thống. Xin chân thành cảm ơn sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đã góp phần làm nên Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 rực rỡ, tươi vui và đầy sức sống như hôm nay" - bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Người dân và du khách đến Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 tham quan, chụp ảnh trong buổi tối khai mạc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đồng thời yêu cầu phường Phú Định và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhằm tạo môi trường vui Xuân an toàn, văn minh cho người dân và du khách.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã gửi lời chúc đến quý đại biểu và người dân một năm an khang, thịnh vượng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc

Ngay sau đó, bà Trần Thị Diệu Thúy thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc của chợ hoa năm nay.

Điểm hẹn văn hóa đặc sắc

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 2-2 đến 15-2-2026 (tức từ 15 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại tuyến đường Bình Đông và Nguyễn Văn Của, phường Phú Định, TPHCM.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 2-2 đến 15-2-2026

Toàn bộ không gian chợ được dàn dựng công phu, mang đậm dấu ấn văn hóa sông nước Nam Bộ, tái hiện sinh động hình ảnh "trên bến dưới thuyền" trù phú, nhộn nhịp mỗi độ Xuân về. Nổi bật là cụm tiểu cảnh "Phú Định Nghênh Xuân" với linh vật năm Bính Ngọ cùng những ghe thuyền chở đầy hoa xuân vươn mình ra dòng kênh, biểu trưng cho khát vọng phát triển, tài lộc và thịnh vượng trong năm mới.

Bên cạnh đó, Không gian Gốm Hoa góp phần tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống thông qua sự kết hợp hài hòa giữa hoa kiểng và sản phẩm gốm thủ công. Khu vực "Ngôi nhà chung - Trên bến dưới thuyền" giới thiệu nhiều đặc sản vùng miền như bánh tráng, bánh phồng, mứt dừa…, tạo nên bức tranh ẩm thực phong phú, đậm đà hương vị Tết Việt.



Người dân thích thú tham quan, trải nghiệm không gian Phố Ông Đồ

Không gian Phố Ông Đồ tái hiện nét đẹp Tết xưa với thư pháp và câu đối đỏ; hoạt động trải nghiệm gói, nấu bánh tét Trà Cuôn mang đến cơ hội để người dân, du khách trực tiếp cảm nhận giá trị truyền thống. Đặc biệt, chương trình Đờn ca tài tử biểu diễn trên ghe bầu từ ngày 12 đến 15-2 tạo nên điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, làm sống dậy âm hưởng di sản văn hóa Nam Bộ giữa không gian Xuân rực rỡ.

Cùng với đó, các hội thi ảnh nghệ thuật, thư pháp, chim hót và trang trí "Nhà Hoa" góp phần tăng thêm sự sôi động, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên bầu không khí gắn kết cộng đồng.

Người dân được giới thiệu, tìm hiểu thông tin trên ứng dụng Du lịch số để có trải nghiệm du lịch thuận tiện, thông minh và trọn vẹn hơn

Không chỉ là nơi mua sắm hoa kiểng phục vụ nhu cầu ngày Tết, Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 còn là điểm hẹn văn hóa tiêu biểu của thành phố, nơi ký ức Tết truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại. Giữa bến nước ngập tràn sắc hoa và tiếng đàn tài tử ngân vang, một mùa Xuân mới đang mở ra với niềm tin, hy vọng và khát vọng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026: