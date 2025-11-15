HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Nguyễn Xuân Son là tiền đạo xuất sắc

Tường Phước

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào sáng 15-11 để chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trước ngày lên đường sang Lào, đoàn quân HLV Kimm Sang-sik đã có buổi tập luyện cuối trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ở thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng hùng hậu, bao gồm sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Xuân Son là tiền đạo xuất sắc - Ảnh 1.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Xuân Son là tiền đạo xuất sắc - Ảnh 2.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Xuân Son là tiền đạo xuất sắc - Ảnh 3.

Xuân Son và đồng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đáp chuyến bay đến Lào sáng 15-11

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cho biết: "Không khí của đội hiện tại rất tốt. Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn thi đấu căng thẳng ở V-League nhưng ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh hợp lý để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ trước khi tái đấu tuyển Lào. Toàn đội đang tập trung cao độ và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới".

TIN LIÊN QUAN

Trước câu hỏi về áp lực phải thắng thuyết phục, trung vệ mang 29 tuổi khẳng định toàn đội luôn hướng đến tinh thần chiến thắng nhưng không chủ quan. Duy Mạnh nhấn mạnh: "Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì nhưng chúng tôi luôn có mục tiêu giành chiến thắng. Các cầu thủ đều tập luyện hăng say, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của HLV. Ai được trao cơ hội cũng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. Nếu có chiến thắng đậm, đó chắc chắn là niềm vui cho tất cả, đặc biệt là người hâm mộ".

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Xuân Son là tiền đạo xuất sắc - Ảnh 4.

Duy Mạnh, Hoàng Đức lẫn Thành Chung

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Xuân Son là tiền đạo xuất sắc - Ảnh 5.

... đều đánh giá cao năng lực của đồng đội Nguyễn Xuân Son

Chia sẻ về đồng đội Nguyễn Xuân Son, Duy Mạnh nói thêm: "Xuân Son là một tiền đạo giỏi, có khả năng ghi bàn tốt. Tôi và Son thường xuyên trò chuyện, động viên nhau trong tập luyện. Cậu ấy rất chuyên nghiệp và luôn thể hiện khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam".

Trung vệ CLB Hà Nội cũng tiết lộ Xuân Son nhớ nhất chính là cảm giác được ra sân. "Với một cầu thủ, việc phải rời xa sân cỏ là điều tồi tệ. Vì vậy, trong từng buổi tập, chúng tôi đều thấy rõ nỗi nhớ và quyết tâm được trở lại thi đấu của Son thông qua việc nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ" - Duy Mạnh chia sẻ.

Sau khi đến Lào, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày tập luyện tại Viêng Chăn, trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 19-11. Ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0.


đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup 2027 đỗ duy mạnh Nguyễn Xuân Son
