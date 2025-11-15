U22 Việt Nam rèn kỹ năng dứt điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

U22 Việt Nam rèn kỹ năng dứt điểm

T.Phước

Đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ khi thắng đội chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên CFA Team China - Panda Cup 2025.

Lần thứ 3 tham dự giải đấu giao hữu diễn ra tại Trung Quốc, mục tiêu của thầy trò ông Đinh Hồng Vinh là thử nghiệm đấu pháp chiến thuật, rà soát lực lượng, lắp ghép đội hình, chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Vào 14 giờ 30 phút ngày 15-11, U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Uzbekistan, là một đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật.

Trong trận thắng U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là sự tập trung ở những thời điểm then chốt. Ông yêu cầu học trò tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

U22 Việt Nam rèn kỹ năng dứt điểm - Ảnh 1.

U22 Việt Nam muốn cải thiện thành tích khi tái đấu U22 Uzbekistan. Ảnh: VFF

U22 Uzbekistan nhận thất bại 0-2 trước U22 Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên nên quyết tâm thắng trận đấu tiếp theo để nhen nhóm hy vọng đua tranh vô địch CFA Team China - Panda Cup 2025. Ở hai kỳ tham dự giải đấu này gần nhất, U22 Uzbekistan thắng 1 và hòa 1 khi chạm trán U22 Việt Nam.

Bóng đá Uzbekistan trở thành cường quốc châu Á trong những năm gần đây. Đội tuyển quốc gia (A) của họ đã sớm giành vé dự VCK World Cup 2026 với một vài trụ cột từng có mặt trong đội hình U23 thắng U23 Việt Nam ở trận chung kết Giải U23 châu Á năm 2018.

Màn trình diễn trước U22 Hàn Quốc cho thấy U22 Uzbekistan thi đấu rất kỷ luật, nòng cốt lực lượng có trình độ chuyên môn đồng đều, công thủ toàn diện.

U22 Việt Nam có nhiều động lực và sự tự tin sau khi thắng đội chủ nhà song vẫn cần đánh giá đúng thực lực Uzbekistan để xây dựng phương án đối phó hợp lý hướng tới mục tiêu có ít nhất một kết quả hòa. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo