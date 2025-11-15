U22 Việt Nam rèn kỹ năng dứt điểm

Lần thứ 3 tham dự giải đấu giao hữu diễn ra tại Trung Quốc, mục tiêu của thầy trò ông Đinh Hồng Vinh là thử nghiệm đấu pháp chiến thuật, rà soát lực lượng, lắp ghép đội hình, chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Vào 14 giờ 30 phút ngày 15-11, U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Uzbekistan, là một đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật.

Trong trận thắng U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là sự tập trung ở những thời điểm then chốt. Ông yêu cầu học trò tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

U22 Việt Nam muốn cải thiện thành tích khi tái đấu U22 Uzbekistan. Ảnh: VFF

U22 Uzbekistan nhận thất bại 0-2 trước U22 Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên nên quyết tâm thắng trận đấu tiếp theo để nhen nhóm hy vọng đua tranh vô địch CFA Team China - Panda Cup 2025. Ở hai kỳ tham dự giải đấu này gần nhất, U22 Uzbekistan thắng 1 và hòa 1 khi chạm trán U22 Việt Nam.

Bóng đá Uzbekistan trở thành cường quốc châu Á trong những năm gần đây. Đội tuyển quốc gia (A) của họ đã sớm giành vé dự VCK World Cup 2026 với một vài trụ cột từng có mặt trong đội hình U23 thắng U23 Việt Nam ở trận chung kết Giải U23 châu Á năm 2018.

Màn trình diễn trước U22 Hàn Quốc cho thấy U22 Uzbekistan thi đấu rất kỷ luật, nòng cốt lực lượng có trình độ chuyên môn đồng đều, công thủ toàn diện.

U22 Việt Nam có nhiều động lực và sự tự tin sau khi thắng đội chủ nhà song vẫn cần đánh giá đúng thực lực Uzbekistan để xây dựng phương án đối phó hợp lý hướng tới mục tiêu có ít nhất một kết quả hòa.