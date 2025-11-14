Diện mạo khác lạ của U22 Việt Nam

Chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam trước chủ nhà U22 Trung Quốc ở lượt trận khai mạc CFA Team China - Panda Cup 2025 vào tối 12-11 cho thấy sự trưởng thành trong tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tại Giải Giao hữu tứ hùng U23 quốc tế diễn ra ở Giang Tô - Trung Quốc hồi tháng 3-2025, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã suýt giành chiến thắng trước đội chủ nhà để lên ngôi vô địch. Ở lượt đấu cuối cùng, U22 Việt Nam hoàn toàn lấn lướt, áp đảo U23 Trung Quốc, có bàn mở tỉ số nhờ công của tiền vệ Viktor Lê. Tuy nhiên, trọng tài chính Dai Yige đã đưa ra nhiều quyết định có lợi cho U23 Trung Quốc, gián tiếp giúp đội chủ nhà cầm hòa 1-1 trước U22 Việt Nam để đăng quang giải đấu.

Vì vậy, U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Trung Quốc tại CFA Team China - Panda Cup 2025 không phải là "ăn may", mà là thành quả của nghệ thuật phòng ngự - phản công chủ động, được HLV Đinh Hồng Vinh dày công rèn giũa suốt thời gian qua. Thất thế hơn đối phương về nhiều mặt, U22 Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự - phản công. Các cầu thủ trẻ Việt Nam chấp nhận nhường thế trận, quyền kiểm soát bóng cho U22 Trung Quốc - luôn muốn thể hiện sự vượt trội. Khi đã kéo giãn được cự ly đội hình của U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam đã chuyển sang phản công chớp nhoáng, tạo nên nhiều bất ngờ.

U22 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ ở CFA Team China - Panda Cup 2025. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam cũng tích cực pressing ở tầm trung và tầm cao khiến đối thủ mắc sai lầm. HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng "khả năng gây áp lực tầm cao" là chìa khóa mở ra hướng tấn công cho U22 Việt Nam. Các học trò của ông liên tục tạo áp lực để phá vỡ việc tổ chức tấn công của U22 Trung Quốc, buộc đối phương phải sử dụng những đường chuyền dài, dẫn đến sai "địa chỉ". Khi đối thủ nôn nóng dâng cao đội hình, hàng thủ sẽ bộc lộ sơ hở, tạo nên những khoảng trống trước khu vực 16 m50. U22 Việt Nam sẽ nắm bắt những cơ hội này để ghi bàn.

Bàn thắng ở phút 81 của U22 Việt Nam cho thấy điều đó. Từ biên trái, Lê Văn Thuận bứt tốc, tung đường tạt bóng cắt ngang khung thành. Vốn đã thấm mệt vì những lần lên công về thủ suốt 80 phút thi đấu, hậu vệ U22 Trung Quốc mắc sai lầm phá bóng hụt, để Phạm Minh Phúc có mặt đúng lúc dứt điểm tung nóc lưới.

So sánh với 2 lần đối đầu gần nhất trước U22 Trung Quốc (thua 1-2 và hòa 1-1), HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định sự khác biệt là ở tư duy thi đấu và tính chủ động của các cầu thủ. "Trước đây, chúng tôi thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Bây giờ, U22 Việt Nam chủ động pressing, giữ được cự ly đội hình, biết cách kiểm soát thế trận bằng những pha phân phối bóng hợp lý" - ông phân tích.

Kết quả của một giải giao hữu không thể hiện hết trình độ, đẳng cấp nhưng chiến thắng trước đội bóng mạnh sẽ giúp xây dựng niềm tin cho U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang cần động lực để hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương ở SEA Games 33.