Pháp luật

Đội trưởng đội bảo vệ cấu kết với lái xe làm điều phi pháp

Tr.Đức

(NLĐO)- Nhóm đối tượng này đã thống nhất thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30-9 đến ngày 13-10

Ngày 31-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1982) Lê Mạnh Hà (SN 1989); Lê Văn Thưởng (SN 1983) và Lò Văn Thắng (SN 2002), để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đội trưởng bảo vệ và đồng phạm gây ra 7 vụ trộm cắp vật tư tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Từ trái sang: Nhóm các đối tượng Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lò Văn Thắng, Lê Văn Thưởng

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 13-10, trong khi đang tuần tra, Tổ công tác Công an phường Phong Cốc đã phát hiện Lê Mạnh Hà (SN 1989, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình), công nhân lái xe, điều khiển xe cẩu tự hành biển kiểm soát 35H-001.02 chở theo 3 bó thép chưa qua sử dụng ra khỏi công trường của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Phong Cốc).

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Liên Hòa và Ban an toàn của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam (chủ đầu tư dự án) tiến hành kiểm tra và mời Hà về trụ sở Công an phường Phong Cốc để làm việc.

Đội trưởng bảo vệ và đồng phạm gây ra 7 vụ trộm cắp vật tư tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Tại cơ quan điều tra, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cung cấp thông tin về các đồng phạm, bao gồm Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, Đội trưởng đội bảo vệ công trường), Lê Văn Thưởng (SN 1983, nhân viên bảo vệ) và Lò Văn Thắng (SN 2002, công nhân trong công trường).

Nhóm đối tượng này đã thống nhất thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30-9 đến ngày 13-10, chiếm đoạt tổng cộng 15.210 kg thép các loại, với tổng trị giá lên đến 232.851.000 đồng, thuộc tài sản của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng án phạt đội trưởng đội bảo vệ chung cư đâm cư dân thương tật

Tăng án phạt đội trưởng đội bảo vệ chung cư đâm cư dân thương tật

(NLĐO) - TAND TP HCM từng xét xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án trước đó để điều tra lại.

Đội trưởng đội bảo vệ kho N2 bỏ trốn

(NLĐ)- Tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, hiện Phạm Quang Nhiệm, đội trưởng đội bảo vệ của Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Bắc, đối tượng liên quan đến vụ tham ô dầu đặc chủng dành cho máy bay Jet A1 đã bỏ trốn.

Vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế: Khởi tố nguyên giám đốc ITC và đội trưởng đội bảo vệ trung tâm

(NLĐ) - Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Chung Thị Mỹ Lệ, nguyên giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Lê Hồng Thăng, đội trưởng đội bảo vệ trung tâm, về tội: Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị can đều được tại ngoại.

