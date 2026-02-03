Ngày 3-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sa Mát vận động, tiếp nhận, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Đạt Dương (SN 1996, trú phường Hòa Cường) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trịnh Ngọc Đạt Dương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia đã về đầu thú

Theo hồ sơ, Trịnh Ngọc Đạt Dương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy nã từ ngày 24-12-2025. Trước đó, vào tháng 7-2025, Dương cùng Nguyễn Thành Vương (SN 1988, trú phường Thanh Khê) bị xác định đã tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Vương. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Dương bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vương và Trịnh Ngọc Đạt Dương, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, Dương tiếp tục vắng mặt, không rõ tung tích nên bị truy nã.

Trong quá trình truy bắt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định Dương lẩn trốn tại Campuchia. Lực lượng chức năng đã kiên trì vận động thông qua thân nhân Dương; tuyên truyền chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú.

Ngày 31-1-2026, Dương chủ động liên hệ xin ra đầu thú nhưng gặp khó khăn trong việc nhập cảnh do không có hộ chiếu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và đưa đối tượng này từ Campuchia về Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.