Pháp luật

Đối tượng bị truy nã đầu thú sau thời gian trốn sang Campuchia

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Bị truy nã vì tổ chức sử dụng ma túy, Trịnh Ngọc Đạt Dương sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia đã được vận động ra đầu thú và bị bắt tạm giam.

Ngày 3-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sa Mát vận động, tiếp nhận, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Đạt Dương (SN 1996, trú phường Hòa Cường) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trốn sang Campuchia, bị can truy nã về ma túy ra đầu thú - Ảnh 1.

Trịnh Ngọc Đạt Dương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia đã về đầu thú

Theo hồ sơ, Trịnh Ngọc Đạt Dương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy nã từ ngày 24-12-2025. Trước đó, vào tháng 7-2025, Dương cùng Nguyễn Thành Vương (SN 1988, trú phường Thanh Khê) bị xác định đã tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Vương. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Dương bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vương và Trịnh Ngọc Đạt Dương, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, Dương tiếp tục vắng mặt, không rõ tung tích nên bị truy nã.

Trong quá trình truy bắt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định Dương lẩn trốn tại Campuchia. Lực lượng chức năng đã kiên trì vận động thông qua thân nhân Dương; tuyên truyền chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú.

Ngày 31-1-2026, Dương chủ động liên hệ xin ra đầu thú nhưng gặp khó khăn trong việc nhập cảnh do không có hộ chiếu. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và đưa đối tượng này từ Campuchia về Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

Truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan

Truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan

(NLĐO) – Ba đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn kinh tế tại Đà Nẵng, đã bị bắt giữ khi lẩn trốn tại Thái Lan.

Trốn truy nã đặc biệt suốt 7 năm, người đàn ông bất ngờ ra đầu thú

(NLĐO) - Sau 7 năm lẩn trốn vì liên quan một vụ tai nạn giao thông, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã được Công an xã Minh Hoá (Quảng Trị) vận động ra đầu thú.

Bắt nữ tiểu thương trốn truy nã 25 năm

(NLĐO)- Vay mượn không có khả năng trả nợ, nữ tiểu thương ở Nam Định đã bỏ trốn vào phía Nam thay tên đổi họ, nhưng đã bị bắt sau 25 năm trốn truy nã.

