Đường dây rửa tiền 67.000 tỉ: Bắt nhóm đối tượng định "chạy án" giá 1 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Liên quan vụ án đường dây rửa tiền quy mô 67.000 tỉ đồng, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 5 đối tượng.

Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố thêm 5 bị can liên quan chuyên án đường dây rửa tiền 67.000 tỉ đồng.

Đường dây rửa tiền 67.000 tỉ: Bắt nhóm đối tượng định "chạy án" giá 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng

Các bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TPHCM) bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh); Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) khởi tố về hành vi Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này đã cấu kết chi hơn 1 tỉ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỉ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.

Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 23-12, Ban chuyên án đã bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

