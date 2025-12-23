HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội tuyển Việt Nam còn cách Tốp 100 FIFA khoảng 7 bậc

Tường Phước

(NLĐO) - Bảng xếp hạng FIFA được công bố ngày 22-12 cho thấy đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc, vươn lên hạng 107 thế giới và xếp thứ 19 châu Á

Tuyển Việt Nam là đội tbóng tăng nhiều bậc nhất trong lần xếp hạng FIFA mới được công bố ngày 22-12. So với kỳ trước đó, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, phản ánh những kết quả tích cực trong thời gian gần đây.

Đội tuyển Việt Nam còn cách Tốp 100 FIFA khoảng 7 bậc xếp hạng - Ảnh 1.

Đáng chú ý, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027 đã giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng của FIFA. Việc tăng 3 bậc không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong khu vực châu Á mà còn tạo tiền đề thuận lợi cho các mục tiêu sắp tới ở đấu trường quốc tế.

Hiện tại, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các đội tuyển có thứ hạng ổn định tại châu lục. Ở khu vực châu Á, ba đội tuyển dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA lần này không có sự thay đổi, lần lượt là Nhật Bản (hạng 18 thế giới), Iran (hạng 20 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 22 thế giới).

Đội tuyển Việt Nam còn cách Tốp 100 FIFA khoảng 7 bậc xếp hạng - Ảnh 2.

Thứ hạng mới là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn đội trong quá trình thi đấu và chuẩn bị chuyên môn, đồng thời mang đến sự lạc quan cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Tin liên quan

Tuyển Việt Nam sắp có thêm sân chơi mới từ AFC trong dịp FIFA Days

Tuyển Việt Nam sắp có thêm sân chơi mới từ AFC trong dịp FIFA Days

(NLĐO) - AFC vừa công bố kế hoạch ra mắt giải đấu mới cho 47 đội tuyển quốc thành viên của liên đoàn để tận dụng, tối ưu chi phí trong các FIFA Days.

Nhạt nhòa tuyển Việt Nam

Dù 3 trận vừa qua tuyển Việt Nam toàn thắng nhưng thầy trò ông Kim chưa thể hiện rõ bản sắc thi đấu.

Xuân Son, Tuấn Hải lập công giúp tuyển Việt Nam thắng chủ nhà Lào

(NLĐO) - Vượt qua tuyển Lào với tỉ số 2-0 ở lượt trận thứ 5 tối 19-11, tuyển Việt Nam tiếp tục bám sát Malaysia trên bảng xếp hạng vòng loại cuối Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam bảng xếp hạng FIFA
    Thông báo