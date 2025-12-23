Đội tuyển Việt Nam còn cách Tốp 100 FIFA khoảng 7 bậc

Tuyển Việt Nam là đội tbóng tăng nhiều bậc nhất trong lần xếp hạng FIFA mới được công bố ngày 22-12. So với kỳ trước đó, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, phản ánh những kết quả tích cực trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027 đã giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng của FIFA. Việc tăng 3 bậc không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong khu vực châu Á mà còn tạo tiền đề thuận lợi cho các mục tiêu sắp tới ở đấu trường quốc tế.

Hiện tại, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các đội tuyển có thứ hạng ổn định tại châu lục. Ở khu vực châu Á, ba đội tuyển dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA lần này không có sự thay đổi, lần lượt là Nhật Bản (hạng 18 thế giới), Iran (hạng 20 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 22 thế giới).

Thứ hạng mới là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn đội trong quá trình thi đấu và chuẩn bị chuyên môn, đồng thời mang đến sự lạc quan cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong chặng đường sắp tới.