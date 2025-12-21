Tuyển Việt Nam sắp có thêm sân chơi mới từ AFC trong dịp FIFA Days

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển Việt Nam sắp có thêm sân chơi mới từ AFC trong dịp FIFA Days

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - AFC vừa công bố kế hoạch ra mắt giải đấu mới cho 47 đội tuyển quốc thành viên của liên đoàn để tận dụng, tối ưu chi phí trong các FIFA Days.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo kế hoạch ra mắt AFC Nations League, giải đấu hoàn toàn mới dành cho 47 đội tuyển quốc gia châu Á, được xem là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường cơ hội phát triển cho các Hiệp hội thành viên và thiết lập một khuôn khổ trận đấu quốc tế có cấu trúc và bền vững hơn.

Theo AFC, ý tưởng tổ chức Nations League được hình thành sau quá trình rà soát nội bộ và tham vấn sâu rộng, trong bối cảnh các đợt tập trung FIFA Days ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu đối thủ phù hợp, chi phí cao, khó khăn hậu cần và chất lượng chuyên môn của các trận giao hữu suy giảm.

Điều này buộc AFC phải tìm kiếm một mô hình thi đấu mới, đảm bảo tính cạnh tranh và giá trị thực chất cho các đội tuyển.

AFC sắp có thêm giải đấu mới cho tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam sắp có thêm sân chơi mới từ AFC

AFC Nations League dự kiến diễn ra trong các quãng FIFA Days, với cơ chế phân hạng trình độ nhằm giúp các đội tuyển thi đấu với đối thủ tương xứng. Mô hình này hướng đến việc xây dựng cấu trúc thi đấu rõ ràng, bền vững, đảm bảo các trận quốc tế thường xuyên, có ý nghĩa, đồng thời cân bằng cạnh tranh, ổn định lịch thi đấu và tối ưu chi phí, hậu cần.

Tổng Thư ký AFC. Datuk Seri Windsor John khẳng định đây là nền tảng quan trọng giúp các đội tuyển quốc gia có lộ trình phát triển rõ ràng, tăng cơ hội cọ xát chất lượng cao và nâng cao hiệu quả đầu tư cho các Liên đoàn thành viên. Giải đấu cũng được kỳ vọng gia tăng giá trị thương mại, thu hút người hâm mộ và các đối tác truyền thông, tương tự mô hình UEFA Nations League tại châu Âu.

"Ngoài những lợi ích thể thao, chúng tôi cũng đã thấy sự quan tâm mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác thương mại của chúng tôi đối với một cuộc thi theo phong cách Nations League. Điều đó phản ánh sự hấp dẫn của nó đối với người hâm mộ, đài truyền hình và các bên liên quan và khả năng cung cấp một sản phẩm bóng đá quốc tế hấp dẫn và có thể bán được hơn" - ông Datuk Seri Windsor John bày tỏ.

Với sáng kiến này, các đội tuyển, trong đó có tuyển Việt Nam, sẽ có thêm sân chơi cạnh tranh bài bản ở tầm châu lục.

Thể thức cụ thể của giải đấu, lộ trình triển khai và thời điểm ra mắt AFC Nations League sẽ được AFC công bố trong thời gian tới.

Tin liên quan

Truyền thông Thái Lan gọi đây là kỳ SEA Games “đáng quên nhất” dù nhất toàn đoàn

Truyền thông Thái Lan gọi đây là kỳ SEA Games “đáng quên nhất” dù nhất toàn đoàn

(NLĐO) - SEA Games 33 khép lại với 233 HCV cho chủ nhà và cũng chịu nhiều chỉ trích vì công tác tổ chức khiến truyền thông Thái Lan muốn quên đi kỳ đại hội này.

Người đứng sau "vụ bê bối nhập tịch" của Malaysia lộ diện

(NLĐO) - Theo truyền thông Malaysia, Ủy ban điều tra độc lập (IIC) đã chỉ rõ người giữ vai trò chỉ đạo trong bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá nước này.

AFC đánh giá cao đẳng cấp U23 Việt Nam

(NLĐO) - Trước vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi đầu tháng 1, LĐBĐ châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ.

tuyển Việt Nam FIFA Nations League AFC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo