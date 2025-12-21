Tuyển Việt Nam sắp có thêm sân chơi mới từ AFC trong dịp FIFA Days

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo kế hoạch ra mắt AFC Nations League, giải đấu hoàn toàn mới dành cho 47 đội tuyển quốc gia châu Á, được xem là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường cơ hội phát triển cho các Hiệp hội thành viên và thiết lập một khuôn khổ trận đấu quốc tế có cấu trúc và bền vững hơn.

Theo AFC, ý tưởng tổ chức Nations League được hình thành sau quá trình rà soát nội bộ và tham vấn sâu rộng, trong bối cảnh các đợt tập trung FIFA Days ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu đối thủ phù hợp, chi phí cao, khó khăn hậu cần và chất lượng chuyên môn của các trận giao hữu suy giảm.

Điều này buộc AFC phải tìm kiếm một mô hình thi đấu mới, đảm bảo tính cạnh tranh và giá trị thực chất cho các đội tuyển.

Tuyển Việt Nam sắp có thêm sân chơi mới từ AFC

AFC Nations League dự kiến diễn ra trong các quãng FIFA Days, với cơ chế phân hạng trình độ nhằm giúp các đội tuyển thi đấu với đối thủ tương xứng. Mô hình này hướng đến việc xây dựng cấu trúc thi đấu rõ ràng, bền vững, đảm bảo các trận quốc tế thường xuyên, có ý nghĩa, đồng thời cân bằng cạnh tranh, ổn định lịch thi đấu và tối ưu chi phí, hậu cần.

Tổng Thư ký AFC. Datuk Seri Windsor John khẳng định đây là nền tảng quan trọng giúp các đội tuyển quốc gia có lộ trình phát triển rõ ràng, tăng cơ hội cọ xát chất lượng cao và nâng cao hiệu quả đầu tư cho các Liên đoàn thành viên. Giải đấu cũng được kỳ vọng gia tăng giá trị thương mại, thu hút người hâm mộ và các đối tác truyền thông, tương tự mô hình UEFA Nations League tại châu Âu.

"Ngoài những lợi ích thể thao, chúng tôi cũng đã thấy sự quan tâm mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác thương mại của chúng tôi đối với một cuộc thi theo phong cách Nations League. Điều đó phản ánh sự hấp dẫn của nó đối với người hâm mộ, đài truyền hình và các bên liên quan và khả năng cung cấp một sản phẩm bóng đá quốc tế hấp dẫn và có thể bán được hơn" - ông Datuk Seri Windsor John bày tỏ.

Với sáng kiến này, các đội tuyển, trong đó có tuyển Việt Nam, sẽ có thêm sân chơi cạnh tranh bài bản ở tầm châu lục.

Thể thức cụ thể của giải đấu, lộ trình triển khai và thời điểm ra mắt AFC Nations League sẽ được AFC công bố trong thời gian tới.