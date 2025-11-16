HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội tuyển Việt Nam hào hứng tập luyện tại Lào

Tường Phước

(NLĐO) - Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Lào hôm 16-11, dần hoàn thiện chiến thuật trước cuộc tái đấu đội chủ nhà ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Vientiane, mở đầu giai đoạn hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng F Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Điều kiện tập luyện thuận lợi

Buổi tập của thầy trò ông Kim Sang-sik diễn ra tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ của LĐBĐ Lào, cách nơi đóng quân của đội khoảng 40 phút di chuyển. Thời tiết dao động từ 22 đến 26 độ C, có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hào hứng tập luyện tại Lào - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam hào hứng tập luyện tại Lào - Ảnh 2.

Sau phần khởi động, ban huấn luyện triển khai các nội dung chuyên môn về mảng miếng tấn công và phòng ngự. Ở nửa cuối buổi tập, các cầu thủ được chia đội hình để thi đấu đối kháng nhằm tăng cường khả năng chuyển đổi trạng thái và độ chính xác trong phối hợp.

Không khí tập luyện diễn ra tích cực, đặc biệt là nhóm tân binh như Nguyễn Trần Việt Cường và Khổng Minh Gia Bảo rất nỗ lực hòa nhập, chứng tỏ bản thân ở môi trường đội tuyển quốc gia.

"Tân binh" bắt nhịp nhanh

Trước buổi tập, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo chia sẻ cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc và tự hào khi được triệu tập lên tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2000 thừa nhận còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng làm quen với nhịp độ tập và cách vận hành chiến thuật của đội tuyển nhờ sự trợ giúp, dìu dắt của đồng đội lẫn ban huấn luyện.

Để có được thành quả hôm nay, Gia Bảo tri ân công lao của HLV Văn Sỹ Sơn, người thầy đã tin tưởng trao cho anh cơ hội đá chính khi còn khoác áo Quảng Nam. Đây cũng là “bệ phóng” để trung vệ thuộc biên chế CLB Công an TP HCM trưởng thành, tiến bộ.

Đội tuyển Việt Nam hào hứng tập luyện tại Lào - Ảnh 3.

Trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (trái) trong lần đầu lên tuyển Việt Nam

Với một trung vệ không có lợi thế về chiều cao, Gia Bảo xác định bù đắp bằng sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu và nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân. "Tôi học hỏi nhiều từ phong cách chơi bóng của trung vệ Trần Đình Trọng – cầu thủ cũng không quá cao nhưng nổi bật nhờ khả năng phán đoán và sự "lì lợm" trong tranh chấp, được gắn biệt danh “chuyên gia săn Tây” - Gia Bảo thổ lộ.

Bên cạnh đó, Gia Bảo cũng đánh giá cao đẳng cấp của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. "Anh ấy vẫn đang trong quá trình lấy lại cảm giác và trạng thái thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Xuân Son là tiền đạo thuộc hàng đẳng cấp cao của bóng đá Việt Nam" - "tân binh" tuyển Việt Nam nói thêm.

Trong những ngày tới, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ tiếp tục duy trì nhịp tập đều đặn để hoàn thiện các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận đấu với đội tuyển Lào vào tối 19-11.

Tin liên quan

Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương gãy chân

Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương gãy chân

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027

FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

(NLĐO) - FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia, nhưng lợi thế vẫn chưa có cho tuyển Việt Nam và cần phải tự quyết ở các lượt còn lại của vòng loại Asian Cup 2026.

Tuyển Việt Nam: Tạo cơ hội cho tài năng trẻ

Dù tỏa sáng tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 lẫn vòng loại U23 châu Á 2026 song nhiều cầu thủ trẻ khó có thể cạnh tranh vị trí với những đàn anh kỳ cựu

