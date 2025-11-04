FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia, nhưng lợi thế vẫn chưa có cho tuyển Việt Nam và cần phải tự quyết ở các lượt còn lại của vòng loại Asian Cup 2026.

FIFA đã giữ nguyên phán quyết khi bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), song đội bóng Đông Nam Á này vẫn chưa có ý định dừng lại.

FAM cho biết sẽ yêu cầu FIFA cung cấp bản báo cáo chi tiết trong vòng 10 ngày trước khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Đây được xem là bước đi mang tính quyết định, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé dự Asian Cup 2026 của tuyển Việt Nam.

Theo quy trình của CAS, các vụ kiện thường kéo dài ít nhất 6-12 tháng, đồng nghĩa mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Bởi AFC chỉ thi hành án phạt cho liên đoàn này khi chờ kết luận cuối cùng từ tòa án, Malaysia vẫn giữ cơ hội dự Asian Cup với vị thế nhất bảng, ít nhất đến hết năm 2025.

"AFC hiện không thể can thiệp vào vụ FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên CAS, và quá trình này có thể kéo dài vài tháng" - ông Windsor nói.

FIFA bác đơn, Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam cần phải tự quyết trước khi có lợi thế từ án phạt của FIFA cho Malaysia

"Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC, đơn vị tổ chức Asian Cup xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài qua ngày 31-3-2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2026" - LĐBĐ Việt Nam (VFF) thông báo.

Trước diễn biến này, VFF cũng xác nhận Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại. Cục diện bảng đấu vì thế trở nên khó lường khi Malaysia đang hơn Việt Nam 3 điểm.

FIFA bác đơn, Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi - Ảnh 2.

Malaysia kéo dài thời gian, khiến AFC chưa thể đưa ra án phạt

Ở các lượt đấu còn lại, Việt Nam phải tự quyết để giành ngôi đầu bảng. Trong đó, chuyến làm khách Lào, và trận tiếp đón Malaysia buộc phải thắng, nếu không thắng thì thầy trò HLV Kim Sang-sik có nguy cơ bị loại sớm.

Nếu bị loại trong khi đối thủ vẫn chờ CAS phán quyết, tuyển Việt Nam sẽ rơi vào tình huống trớ trêu: tấm vé có thể "được trả lại" sau đó nhưng không còn mang trọn giá trị chiến thắng.

Trong khi đó, Malaysia sẽ phải đối mặt với một khủng hoảng chưa từng có vì án phạt.

Tin liên quan

Chuyên gia Malaysia: "FAM nên chấp nhận phán quyết từ FIFA"

Chuyên gia Malaysia: "FAM nên chấp nhận phán quyết từ FIFA"

(NLĐO) - Chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng FAM nên chấm dứt việc kháng cáo lên CAS và ngừng đổ lỗi cho người khác.

CĐV Malaysia: "Không thể chỉ đổ lỗi FAM, FIFA cũng phải bị phạt vì liên đới trách nhiệm"

(NLĐO) - Trước phán quyết bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia từ FIFA, người hâm mộ nước này chỉ trích FIFA phải chịu trách nhiệm và không thể đổ lỗi cho FAM.

FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia ở châu lục

(NLĐO) - Trước quyết định bác bỏ kháng cáo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết sẽ kiên trì chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia

tuyển Việt Nam FIFA AFC CAS FAM Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo