FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

FIFA đã giữ nguyên phán quyết khi bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), song đội bóng Đông Nam Á này vẫn chưa có ý định dừng lại.

FAM cho biết sẽ yêu cầu FIFA cung cấp bản báo cáo chi tiết trong vòng 10 ngày trước khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Đây được xem là bước đi mang tính quyết định, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé dự Asian Cup 2026 của tuyển Việt Nam.

Theo quy trình của CAS, các vụ kiện thường kéo dài ít nhất 6-12 tháng, đồng nghĩa mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Bởi AFC chỉ thi hành án phạt cho liên đoàn này khi chờ kết luận cuối cùng từ tòa án, Malaysia vẫn giữ cơ hội dự Asian Cup với vị thế nhất bảng, ít nhất đến hết năm 2025.

"AFC hiện không thể can thiệp vào vụ FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên CAS, và quá trình này có thể kéo dài vài tháng" - ông Windsor nói.

Tuyển Việt Nam cần phải tự quyết trước khi có lợi thế từ án phạt của FIFA cho Malaysia

"Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC, đơn vị tổ chức Asian Cup xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài qua ngày 31-3-2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2026" - LĐBĐ Việt Nam (VFF) thông báo.

Trước diễn biến này, VFF cũng xác nhận Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại. Cục diện bảng đấu vì thế trở nên khó lường khi Malaysia đang hơn Việt Nam 3 điểm.

Malaysia kéo dài thời gian, khiến AFC chưa thể đưa ra án phạt

Ở các lượt đấu còn lại, Việt Nam phải tự quyết để giành ngôi đầu bảng. Trong đó, chuyến làm khách Lào, và trận tiếp đón Malaysia buộc phải thắng, nếu không thắng thì thầy trò HLV Kim Sang-sik có nguy cơ bị loại sớm.

Nếu bị loại trong khi đối thủ vẫn chờ CAS phán quyết, tuyển Việt Nam sẽ rơi vào tình huống trớ trêu: tấm vé có thể "được trả lại" sau đó nhưng không còn mang trọn giá trị chiến thắng.

Trong khi đó, Malaysia sẽ phải đối mặt với một khủng hoảng chưa từng có vì án phạt.