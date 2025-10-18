Đổi xe máy xăng chạy 15 năm lấy xe điện mới, chỉ bù hơn 10 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Đổi xe máy xăng chạy 15 năm lấy xe điện mới, chỉ bù hơn 10 triệu đồng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Hãng xe máy điện VinFast liên tục tổ chức các sự kiện đổi xe xăng sang xe điện, rất nhiều người đem xe máy cũ đến - mang xe điện mới về.

Thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ từ xe chạy xăng sang xe máy điện. Sự dịch chuyển này không còn mang tính "xu hướng tương lai" mà đã hiện diện rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng hay Hải Phòng.

Làn sóng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện của người dùng Việt - Ảnh 1.

Nhiều người đăng ký lái thử xe điện trước khi quyết định mua

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số xe máy xăng truyền thống đang có xu hướng chững lại trong 2 năm gần đây. Trong khi đó, lượng xe máy điện bán ra tăng nhanh, chiếm gần 15% tổng doanh số toàn thị trường.

Các doanh nghiệp nội địa như VinFast, Selex, Dat Bike, Yadea, Pega cùng nhiều thương hiệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan đang đua nhau tung sản phẩm mới, trải rộng từ phân khúc bình dân đến cao cấp.

Sở dĩ nhiều người chọn đổi sang xe điện một phần do giá xăng liên tục duy trì ở mức cao khiến nhiều người dùng cân nhắc bài toán kinh tế dài hạn. Một chiếc xe điện trung bình chỉ tốn khoảng 2.000-3.000 đồng tiền điện cho quãng đường 50 km trong khi xe xăng tiêu tốn gấp 6-8 lần.

Làn sóng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện của người dùng Việt - Ảnh 2.

Phụ nữ rất ưa chuộng xe máy điện

Anh Trần Trung Thanh (phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết cách đây khoảng 2 tháng, anh mang chiếc xe xăng cũ đã sử dụng gần 15 năm đến sự kiện "thu xăng - đổi điện" để đổi sang xe máy điện và chỉ cần "bù" thêm hơn 10 triệu đồng.

"Xài xe máy điện rất tiện dụng, không phải lo chi phí bảo dưỡng, thay dầu, lọc gió, bugi... như xe xăng" - anh Thanh nói.

Một khách hàng khác mang chiếc Wave đời 2007 đến sự kiện "đổi xe xăng lấy xe điện" do VinFast tổ chức tại TP HCM cuối tuần trước và được bên thu mua định giá 8 triệu đồng. Khách hàng này muốn đổi sang chiếc xe điện Evo có mức giá 18 triệu đồng, tức cũng chỉ phải bù thêm 10 triệu đồng.

Trên thị trường, các cửa hàng xe máy điện ngày càng mở ra nhiều, ngược lại cửa hàng xe hai bánh chạy xăng co cụm lại.

Ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kim Nhật Phát, cho biết đã mở gần chục cửa hàng xe máy điện tại TP HCM và các địa phương lân cận. Số lượng khách mua xe máy điện tăng khá mạnh nhờ dòng xe này có mẫu mã phong phú, giá ngày càng giảm, nhiều mẫu có giá còn rẻ hơn xe xăng.

Nếu như trước đây, xe máy điện được coi là phương tiện phục vụ học sinh, sinh viên, người lớn tuổi thì nay, nhiều mẫu xe mới đã được đầu tư mạnh về công nghệ, thiết kế và hiệu năng.

Các dòng xe có thể chạy 100 - 200 km/lần sạc, tốc độ tối đa trên 80 km/giờ, tương đương xe tay ga động cơ xăng. Điều này khiến người tiêu dùng ở mọi độ tuổi đều bắt đầu quan tâm đến xe điện, thậm chí coi đây là lựa chọn thay thế hoàn toàn.

Dù còn nhiều rào cản, xu hướng chuyển đổi xe máy điện tại Việt Nam được đánh giá là không thể đảo ngược. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và áp lực giảm phát thải ngày càng lớn, việc người dân chuyển sang xe điện không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm với môi trường.

Nếu các chính sách hỗ trợ tiếp tục được duy trì và hạ tầng sạc được mở rộng, chỉ vài năm tới, xe máy điện hoàn toàn có thể chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số phương tiện lưu thông, mở ra giai đoạn mới cho giao thông xanh tại Việt Nam.

Tin liên quan

TP HCM: Sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

TP HCM: Sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

(NLĐO) - UBND TP HCM chỉ đạo công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Lái thử - "chìa khóa" để chuyển đổi xe điện

Một nghiên cứu về quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Anh cho thấy việc tăng cường các hoạt động lái thử và trải nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

(NLĐO) - Thu mua xe máy xăng cũ chỉ nên áp dụng chính sách này khi TP HCM có một trung tâm chuyên xử lý và tái chế xe máy cũ

Vinfast xe máy điện Dat Bike yadea Selex đổi xe xăng lấy xe điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo