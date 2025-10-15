TP HCM: Sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

QUỐC ANH

(NLĐO) - UBND TP HCM chỉ đạo công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

UBND TP HCM vừa chỉ đạo mang nội dung khẩn trương triển khai hàng loạt các biện pháp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

TP HCM: Sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh - Ảnh 1.

TP HCM nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông.

Xem xét quyết định lộ trình cụ thể

Theo đó, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Việc này phải hoàn thành trong tháng 11-2025.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định lộ trình cụ thể để triển khai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn; hoàn thành trong quý IV/2025.

Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường theo hướng thống nhất, tự động, hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng bộ, kết nối được về hệ thống quan trắc môi trường quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; hoàn thành trong quý III/2026.

Tổ chức quan trắc, giám sát chất lượng môi trường; trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá diễn biến chất lượng, đề xuất ban hành các quy định, tiêu chuẩn môi trường ở địa phương ở mức nghiêm ngặt hơn quy chuẩn quốc gia. Việc này nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt tại các khu vực ô nhiễm nặng hoặc có mật độ dân cư cao trong trường hợp cần thiết theo quy định; hoàn thành trong quý I/2026.

 Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Sở Công thương xây dựng đề án và chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, khu dân cư; hoàn thành trong quý I/2026.

TP HCM: Sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh - Ảnh 2.

Người dân thành phố sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiện đại - tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham UBND TP HCM tổ chức triển khai nhiệm vụ tập trung phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi mạnh phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

UBND TP HCM lưu ý công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp thực hiện.

Thành phố yêu cầu nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch, không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường... Sở Xây dựng hoàn thành các nội dung trên trước ngày 5-12.

Tin liên quan

TP HCM sẽ giải được bài toán kẹt xe vào năm 2035

TP HCM sẽ giải được bài toán kẹt xe vào năm 2035

(NLĐO) - Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, nếu quyết tâm, quyết liệt thực hiện thì dự kiến đến năm 2035, TP HCM sẽ giải được bài toán kẹt xe

Nhanh xanh hóa phương tiện giao thông công cộng

Việc chuyển đổi phương tiện công cộng sang năng lượng xanh là xu hướng tất yếu nhằm giảm ô nhiễm môi trường và TP HCM đang hội tụ các điều kiện cần và đủ

Giao thông xanh chắp cánh cho kinh tế xanh

Để giảm áp lực đô thị gồm ùn tắc, tai nạn, ô nhiễm… và hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, phương tiện giao thông dùng năng lượng sạch là một trong những giải pháp quan trọng

phương tiện giao thông ô nhiễm môi trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo