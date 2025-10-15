TP HCM: Sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

UBND TP HCM vừa chỉ đạo mang nội dung khẩn trương triển khai hàng loạt các biện pháp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

TP HCM nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông.

Xem xét quyết định lộ trình cụ thể

Theo đó, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Việc này phải hoàn thành trong tháng 11-2025.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định lộ trình cụ thể để triển khai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn; hoàn thành trong quý IV/2025.

Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường theo hướng thống nhất, tự động, hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng bộ, kết nối được về hệ thống quan trắc môi trường quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; hoàn thành trong quý III/2026.

Tổ chức quan trắc, giám sát chất lượng môi trường; trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá diễn biến chất lượng, đề xuất ban hành các quy định, tiêu chuẩn môi trường ở địa phương ở mức nghiêm ngặt hơn quy chuẩn quốc gia. Việc này nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt tại các khu vực ô nhiễm nặng hoặc có mật độ dân cư cao trong trường hợp cần thiết theo quy định; hoàn thành trong quý I/2026.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Sở Công thương xây dựng đề án và chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, khu dân cư; hoàn thành trong quý I/2026.

Người dân thành phố sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiện đại - tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham UBND TP HCM tổ chức triển khai nhiệm vụ tập trung phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi mạnh phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

UBND TP HCM lưu ý công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp thực hiện.

Thành phố yêu cầu nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch, không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường... Sở Xây dựng hoàn thành các nội dung trên trước ngày 5-12.