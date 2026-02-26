Đòn bẩy thể chế, kiến tạo an sinh

Những thế hệ người dân nơi đây không thể xây sửa nhà cửa, không thể an cư và đánh mất vô số cơ hội phát triển. Nỗi niềm khắc khoải ấy cũng là bức tranh chung của nhiều dự án hạ tầng đình trệ trên địa bàn đô thị lớn nhất nước. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ đầu năm Bính Ngọ 2026 đang thắp lên niềm tin mạnh mẽ về một sự đổi thay mang tính bước ngoặt, mà ở đó, người dân chính là những chủ thể thụ hưởng đầu tiên và lớn nhất.

Động lực cho sự chuyển mình này đến từ việc áp dụng hiệu quả Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết 260 không chỉ tạo ra một khung pháp lý vững chắc mà thực sự là một đòn bẩy thiết thực tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế từng trói buộc sự phát triển. Quyết định bãi bỏ hình thức đấu thầu để chuyển sang chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư chiến lược cho siêu dự án 98.000 tỉ đồng tại Bình Quới - Thanh Đa là một minh chứng sinh động cho tư duy đột phá. Khi rào cản thủ tục được phá vỡ và nguồn lực xã hội được khơi thông, vùng đất hoang vu sẽ sớm lột xác thành trung tâm đô thị sinh thái hiện đại. Hàng nghìn hộ gia đình trong vùng dự án cuối cùng đã có thể trút bỏ gánh nặng quy hoạch để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp ngay trên chính mảnh đất đã gắn bó bao năm.

Không chỉ giải quyết bài toán cốt lõi tại Thanh Đa, cơ chế pháp lý mới đang tạo ra lực đẩy đồng bộ cho toàn bộ hệ thống hạ tầng chiến lược thiết yếu. Việc khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để khởi động lại các dự án chống ngập quy mô lớn hay tuyến đường nối Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa sẽ trực tiếp giải cứu hàng triệu sinh kế khỏi thảm cảnh ngập lụt và kẹt xe triền miên. Đời sống sinh hoạt thường nhật của người dân sẽ không còn bị xáo trộn sau mỗi trận mưa lớn hay những giờ cao điểm ùn tắc kéo dài.

Cùng với đó là hàng loạt công trình được đẩy nhanh tiến độ đầu tư như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu. Kể từ khi địa giới hành chính thành phố được mở rộng bao trùm toàn bộ không gian kinh tế - xã hội rộng lớn, nhu cầu đi lại và giao thương của người dân tăng cao đột biến. Mạng lưới giao thông chiến lược này đóng vai trò huyết mạch giúp rút ngắn khoảng cách địa lý và gắn kết các cộng đồng dân cư. Đặc biệt, việc vận hành hệ thống chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn đã giúp các thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch và triển khai dự án trở nên liền mạch, minh bạch và bám sát nguyện vọng của nhân dân hơn. Người dân không phải chờ đợi qua nhiều tầng nấc phê duyệt trung gian, từ đó đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình vào phục vụ đời sống.

Bên cạnh việc giải quyết những bức xúc dân sinh tức thời, các dự án chiến lược còn hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng sống bền vững. Tiêu biểu là Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư 145.000 tỉ đồng. Khi hoàn thiện, không gian sinh hoạt công cộng đẳng cấp này sẽ bù đắp sự thiếu hụt trầm trọng về các thiết chế văn hóa và thể thao, mang lại không gian rèn luyện sức khỏe và giá trị tinh thần to lớn cho đông đảo nhân dân.

Tuy nhiên, chính sách dẫu ưu việt đến đâu cũng cần một bộ máy thực thi đủ tâm và đủ tầm. Người dân đang đặt niềm tin rất lớn vào chính quyền trong việc tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết loại bỏ sức ỳ và tư duy đùn đẩy trách nhiệm. Mọi quyết sách vĩ mô tốt đẹp cuối cùng phải được đo lường bằng sự cải thiện trong đời sống dân sinh, bằng nhịp độ hối hả trên những đại công trường và bằng sự đổi thay từng ngày của diện mạo thành phố.

Khi rào cản thể chế đã được gỡ bỏ, sự quyết liệt của hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân sẽ là động lực đưa thành phố bứt tốc. Cơ chế đặc thù đang dần hiện hữu thành những giá trị thực chất, mang lại sự phồn vinh và hạnh phúc vững bền cho mỗi con người đang sinh sống và làm việc tại đô thị này.