Dồn dập bão: Siêu bão số 9 Ragasa sắp đổ bộ, bão số 10 chuẩn bị hình thành

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 27-9 có khả năng cơn bão trên di chuyển vào Biển Đông (cơn bão số 10). Hiện tại, các các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán.



Dự báo về hướng di chuyển của bão số 10 sắp hình thành. Nguồn: Philippine Weather System

Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi).

Dự báo mới về sự xuất hiện của cơn bão số 10

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật khí hậu bão sẽ di chuyển vào miền Trung, khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và khoảng ngày 25-9 phát tin bão gần Biển Đông.

Với siêu bão Ragasa, 16 giờ ngày 23-9, tâm bão ở khoảng 20,6 độ vĩ Bắc; 116,7 độ kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16 (184-201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển của siêu bão Ragasa. Theo đó, bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng Tây, đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều ngày 25-9, tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, trong đó khả năng cao vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên.

Về cường độ, bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng ngày 24-9.

Từ sáng ngày 24-9, khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Mức độ giảm cấp cũng phù hợp với các dự báo quốc tế.

