Siêu bão Ragasa vào Biển Đông, giật trên cấp 17

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Siêu bão Ragasa vào Biển Đông, giật trên cấp 17

Thùy Linh

(NLĐO) - Siêu bão Ragasa với sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17, đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23-9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão Ragasa vào Biển Đông, giật trên cấp 17- Ảnh 1.

Dự báo đường đi và hướng đổ bộ của siêu bão Ragasa (bão số 9). Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 4 giờ ngày 24-9, siêu bão Ragasa sẽ ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 25-9, tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Cường độ bão giảm xuống cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 4 giờ ngày 26-9, vị trí tâm ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Bộ. Cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25 km/giờ. 

Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực vịnh Bắc Bộ.

Bão Ragasa gây gió mạnh ở khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa từ sáng 25-9

Do ảnh hưởng bởi siêu bão Ragasa,  vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; vùng gần tâm siêu bão đi qua gió mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24-9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5–1 m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven bờ do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về mưa lớn, từ đêm 24-9 đến ngày 26-9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

(NLĐO)- Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay.

Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

(NLĐO) - Ragasa là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025, đây cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thống kê bão trên Biển Đông.

Siêu bão Ragasa giật trên cấp 17, Thủ tướng chỉ đạo khẩn để ứng phó

(NLĐO) - Ngày 22-9, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

bão ragasa bão ragasa (bão số 9) tin bão số 9 dự báo bão Biển Đông bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo