Quốc tế

Loạt điều kiện "khó nhằn" của Iran để chấm dứt chiến sự với Mỹ và Israel

Hải Hưng

(NLĐO) - Theo truyền thông Mỹ, Iran đưa ra loạt điều kiện cho chính quyền Tổng thống Donald Trump để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự bắt đầu từ hôm 28-2.

Nguồn tin của Wall Street Journal liệt kê các điều kiện mà Iran đưa ra bao gồm đóng cửa tất cả căn cứ của Mỹ ở Vùng Vịnh; bồi thường thiệt hại cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran.

Tehran còn yêu cầu thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz tương tự như Ai Cập thu phí đi qua kênh đào Suez; dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran; đảm bảo không tái diễn các hành động thù địch trong tương lai.

Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon và cũng không được phép hạn chế chương trình tên lửa của Iran.

Iran nêu loạt điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel - Ảnh 1.

Xung đột Iran với Mỹ và Israel diễn ra đã sắp tròn 1 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: EFE

Một nguồn tin giấu tên cho rằng Iran đã bắt đầu thu phí quá cảnh lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến theo từng trường hợp với một số tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump tiết lộ về "Kế hoạch 15 điểm" gửi cho Iran. Dù vậy, theo báo Guardian, trong phát biểu của mình, tổng thống Mỹ chỉ nêu rõ 1 điểm là "Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân", giống như điều mà Tehran đã nhiều lần tuyên bố trước đây.

Trong khi đó, kênh Channel 12 (Israel) dẫn 3 nguồn tin cho biết Mỹ cùng với các nước trung gian hòa giải gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang thảo luận tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" với Iran vào ngày 26-3. 

Theo tiết lộ, hội nghị thượng đỉnh này có thể sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan, song các nguồn tin lưu ý Iran vẫn chưa đồng ý tham dự.

Iran nêu loạt điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Thực tế, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 24-3 cho biết không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào giữa Iran và Mỹ kể từ khi nổ ra xung đột. 

IRNA cũng dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran xác nhận rằng Tehran không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, họ chỉ nêu rõ lập trường của mình với các bên hòa giải.

"Thông tin do Mỹ đưa ra chỉ nhằm thao túng tâm lý và hạ nhiệt lĩnh vực năng lượng trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn" – nhà ngoại giao Jalali nhận định.

Đại sứ Jalali cũng nêu rõ 3 điều kiện gồm "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3; tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ và Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà họ đã phải gánh chịu". 

"Chỉ khi đó, Iran mới quay trở lại đàm phán chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel" – ông Jalali cương quyết.

Tương tự, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và hiện giữ cương vị thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran Mohsen Rezaei, tuyên bố: "Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi mọi lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được dỡ bỏ, tất cả thiệt hại của Iran được bồi thường và các đảm bảo quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo không có thêm bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran trong tương lai".

Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại, cùng các bảo đảm an ninh và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

Trump Mỹ đàm phán Israel Iran điều kiện đàm phán
