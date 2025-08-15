Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn quyền tuyển dụng, trả lương, sa thải viên chức

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi) và đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Điểm đột phá của dự thảo là trao quyền quyết định số lượng viên chức cho đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ cao, đồng thời mở rộng quyền hạn của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nhân sự.

Tăng quyền tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập được quyết định số lượng viên chức

Theo dự thảo, nguyên tắc phân cấp, phân quyền sẽ gắn với mức độ tự chủ. Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn diện về nhân sự, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ quản về hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Người đứng đầu được quyền quyết định số lượng, hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, bảo đảm sát thực tiễn và đặc thù từng đơn vị.

Quy định mới cho phép đơn vị tuyển dụng linh hoạt, kể cả ký hợp đồng trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài; tiếp nhận nhân sự từ khu vực ngoài công lập đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Đồng thời, đơn vị có thể tự xây dựng quy chế lương, thưởng, kỷ luật riêng, tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch, khuyến khích viên chức phát huy tối đa năng lực.

Luật Viên chức (sửa đổi): Tăng quyền cho đơn vị sự nghiệp, mở rộng cửa thu hút nhân tài

Dự thảo cũng mở rộng đối tượng dự tuyển, cho phép người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam tham gia theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; ưu tiên người tài, người có công, người dân tộc thiểu số; ứng dụng công nghệ, tích hợp dữ liệu quản lý viên chức thống nhất toàn quốc.

Ngoài ra, viên chức được mở rộng quyền hoạt động nghề nghiệp: ký hợp đồng ngoài đơn vị hiện tại; tham gia góp vốn, thành lập, điều hành doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu; được cử sang làm việc tạm thời tại tổ chức khoa học, giáo dục, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Về sàng lọc, dự thảo bỏ quy định "không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp" làm căn cứ chấm dứt hợp đồng, thay bằng cơ chế đánh giá cạnh tranh, thúc đẩy đội ngũ không ngừng rèn luyện và nâng cao năng lực.

Luật Viên chức (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, tháng 10-2025. Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa quản lý viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thu hút nhân tài vào khu vực sự nghiệp công lập.