Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn quyền tuyển dụng, trả lương, sa thải viên chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn quyền tuyển dụng, trả lương, sa thải viên chức

G.Nam

(NLĐO) - Người đứng đầu được quyền quyết định số lượng, hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, bảo đảm sát thực tiễn và đặc thù từng đơn vị

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi) và đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Điểm đột phá của dự thảo là trao quyền quyết định số lượng viên chức cho đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ cao, đồng thời mở rộng quyền hạn của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nhân sự.

Tăng quyền tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập được quyết định số lượng viên chức

Theo dự thảo, nguyên tắc phân cấp, phân quyền sẽ gắn với mức độ tự chủ. Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn diện về nhân sự, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ quản về hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Người đứng đầu được quyền quyết định số lượng, hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, bảo đảm sát thực tiễn và đặc thù từng đơn vị.

Quy định mới cho phép đơn vị tuyển dụng linh hoạt, kể cả ký hợp đồng trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài; tiếp nhận nhân sự từ khu vực ngoài công lập đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Đồng thời, đơn vị có thể tự xây dựng quy chế lương, thưởng, kỷ luật riêng, tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch, khuyến khích viên chức phát huy tối đa năng lực.

Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn quyền tuyển dụng, trả lương, sa thải viên chức- Ảnh 1.

Luật Viên chức (sửa đổi): Tăng quyền cho đơn vị sự nghiệp, mở rộng cửa thu hút nhân tài

Dự thảo cũng mở rộng đối tượng dự tuyển, cho phép người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam tham gia theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; ưu tiên người tài, người có công, người dân tộc thiểu số; ứng dụng công nghệ, tích hợp dữ liệu quản lý viên chức thống nhất toàn quốc.

Ngoài ra, viên chức được mở rộng quyền hoạt động nghề nghiệp: ký hợp đồng ngoài đơn vị hiện tại; tham gia góp vốn, thành lập, điều hành doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu; được cử sang làm việc tạm thời tại tổ chức khoa học, giáo dục, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Về sàng lọc, dự thảo bỏ quy định "không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp" làm căn cứ chấm dứt hợp đồng, thay bằng cơ chế đánh giá cạnh tranh, thúc đẩy đội ngũ không ngừng rèn luyện và nâng cao năng lực.

Luật Viên chức (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, tháng 10-2025. Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa quản lý viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thu hút nhân tài vào khu vực sự nghiệp công lập.

Tin liên quan

Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(NLĐO) - Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh bị giản biên chế là 7.151 người, trong đó, Trung ương có 146 người, địa phương có 7.005 người

Quy định bổ nhiệm viên chức quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập đơn vị sự nghiệp

(NLĐO)- Nghị định 85/2023/NĐ-CP quy định bổ nhiệm viên chức quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức.

Các công việc ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

(NLĐO) - Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22-2-2023.

Bộ Nội vụ Luật Viên chức dịch vụ công quy định mới đơn vị sự nghiệp Viên chức sáp nhập 2 cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo