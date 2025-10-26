Đón xem loạt điều tra trên Báo Người Lao Động: GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ

Thời gian qua, nhiều nạn nhân, đặc biệt là một số Việt kiều gửi đơn đến Báo Người Lao Động phản ánh một số bệnh viện thẩm mỹ quảng cáo, tư vấn lọc máu chống đột quỵ không đúng quy định; sử dụng bác sĩ không đúng chuyên môn; tiêm thuốc giảm cân, tan mỡ khi chưa được ngành y tế cấp phép... khiến họ không chỉ tiền mất mà còn trong hoàn cảnh "thập tử nhất sinh", có nguy cơ mù mắt vĩnh viễn...

VIDEO giới thiệu loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ sắp được đăng tải trên Báo Người Lao Động

Điều đáng nói ngành y tế đã nhiều lần cảnh báo và khẳng định về việc lọc máu (thải độc máu) không có trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cấp phép cho cơ sở thẩm mỹ nhưng nhiều BV thẩm mỹ vẫn lén lút tư vấn cho khách hàng. Các cơ sở này thu hút khách hàng bằng những lời quảng cáo "thải độc", "làm trẻ hóa toàn diện" với mức giá từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó là những chiêu trò "moi tiền" của bệnh viện thẩm mỹ bằng những chiêu trò tư vấn phẫu thuật làm đẹp. Bác sĩ một phòng khám còn quảng cáo về thuốc tiêm đánh tan mỡ nhanh, hiệu quả dù loại thuốc này chưa được ngành y tế cấp phép.

Câu hỏi đặt ra là tại sao những cơ sở này liên tục bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm? Vai trò, trách của ngành y tế ra sao?

Từ phản ánh của nạn nhân và thông tin từ giới nghệ sĩ, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra và phát hiện những sai phạm tại bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám, cơ sở giảm mỡ bụng... như các nạn nhân phản ánh.

Báo Người Lao Động sẽ khởi đăng tải loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ trên số báo xuất bản vào ngày mai (27-10) và trên phiên bản điện tử tại địa chỉ nld.com.vn. Mời bạn đọc đón theo dõi!