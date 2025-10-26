HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Đón xem loạt điều tra trên Báo Người Lao Động: GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Trong quá trình điều tra, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và ớn lạnh về khi nghe bác sĩ thẩm mỹ tư quy trình lọc máu, tiêm thuốc tan mỡ...

Thời gian qua, nhiều nạn nhân, đặc biệt là một số Việt kiều gửi đơn đến Báo Người Lao Động phản ánh một số bệnh viện thẩm mỹ quảng cáo, tư vấn lọc máu chống đột quỵ không đúng quy định; sử dụng bác sĩ không đúng chuyên môn; tiêm thuốc giảm cân, tan mỡ khi chưa được ngành y tế cấp phép... khiến họ không chỉ tiền mất mà còn trong hoàn cảnh "thập tử nhất sinh", có nguy cơ mù mắt vĩnh viễn... 

VIDEO giới thiệu loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ sắp được đăng tải trên Báo Người Lao Động

Điều đáng nói ngành y tế đã nhiều lần cảnh báo và khẳng định về việc lọc máu (thải độc máu) không có trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cấp phép cho cơ sở thẩm mỹ nhưng nhiều BV thẩm mỹ vẫn lén lút tư vấn cho khách hàng. Các cơ sở này thu hút khách hàng bằng những lời quảng cáo "thải độc", "làm trẻ hóa toàn diện" với mức giá từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng. 

Bên cạnh đó là những chiêu trò "moi tiền" của bệnh viện thẩm mỹ bằng những chiêu trò tư vấn phẫu thuật làm đẹp. Bác sĩ một phòng khám còn quảng cáo về thuốc tiêm đánh tan mỡ nhanh, hiệu quả dù loại thuốc này chưa được ngành y tế cấp phép. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao những cơ sở này liên tục bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm? Vai trò, trách của ngành y tế ra sao?

Từ phản ánh của nạn nhân và thông tin từ giới nghệ sĩ, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra và phát hiện những sai phạm tại bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám, cơ sở giảm mỡ bụng... như các nạn nhân phản ánh.

Báo Người Lao Động sẽ khởi đăng tải loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ trên số báo xuất bản vào ngày mai (27-10) và trên phiên bản điện tử tại địa chỉ nld.com.vn. Mời bạn đọc đón theo dõi!

Tin liên quan

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cụ bà 91 tuổi vượt qua bạo bệnh

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cụ bà 91 tuổi vượt qua bạo bệnh

(NLĐO) - Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của cụ bà đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành (*): Chấn chỉnh tình trạng bát nháo

Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh sau loạt bài phản ánh "cò" khám bệnh trên Báo Người Lao Động

Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành (*): Ngành Y tế họp khẩn!

Ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra về "cò" khám bệnh, ngành y tế TP HCM và các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn cấp

