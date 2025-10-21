HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cụ bà 91 tuổi vượt qua bạo bệnh

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của cụ bà đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết vừa điều trị thành công cho cụ bà 91 tuổi mắc cùng lúc nhiều bệnh lý nền phức tạp: Suy tim, suy thận mạn giai đoạn 4, cao huyết áp và viêm phổi nặng. 

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cụ bà 91 tuổi mắc bệnh nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ đang điều trị tích cực cho cụ bà 91 tuổi

Trước đó, cụ bà N.T.G (91 tuổi, ngụ TP HCM) được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tình trạng khó thở nhiều, ho khạc đàm, đau tức ngực, sau khi điều trị tại cơ sở y tế khác nhưng không đáp ứng. Các bác sĩ xác định cụ bị suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim, thận mạn và viêm phổi, một bệnh cảnh "nguy kịch chồng nguy kịch".

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu đã tiến hành hỗ trợ thở không xâm lấn nhưng do tình trạng không cải thiện, các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị nội khoa tích cực. Các biện pháp hỗ trợ chức năng tim - thận, dùng kháng sinh, thuốc vận mạch đã được triển khai khẩn trương với mục tiêu kiểm soát tình trạng suy hô hấp và cải thiện toàn trạng.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, sau 3 ngày, tình trạng hô hấp của cụ G. đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Cụ được rút nội khí quản an toàn và chuyển sang Khoa Nội để tiếp tục phục hồi. 

Đến ngày 10-10, cụ bà 91 tuổi đã tỉnh táo, ăn uống được, hô hấp ổn định và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

BSCKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý điều hành Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khuyến cáo người lớn tuổi có nhiều bệnh nền cần dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc thay đổi liều. Tái khám đúng hẹn để kiểm tra chức năng tim, thận, phổi, điều chỉnh thuốc phù hợp.


Tin liên quan

Viêm xoang bướm do nấm âm thầm tấn công người bệnh

Viêm xoang bướm do nấm âm thầm tấn công người bệnh

(NLĐO ) - Bệnh viêm xoang bướm do nấm có triệu chứng mơ hồ, không điển hình, dễ nhầm với viêm xoang mạn thông thường.

Người phụ nữ ợ hơi, tức ngực đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

(NLĐO) - Bị ợ hơi sau ăn rồi tức ngực cách đây 2 năm, người phụ nữ đi điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Người phụ nữ ở TP HCM bị "chết đuối trên cạn" được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời

(NLĐO) - Người bệnh sống một mình tại phòng trọ, đột nhiên đau ngực, khó thở, ngất xỉu, may mắn được hàng xóm đưa đi cấp cứu qua nguy kịch.

