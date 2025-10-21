Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết vừa điều trị thành công cho cụ bà 91 tuổi mắc cùng lúc nhiều bệnh lý nền phức tạp: Suy tim, suy thận mạn giai đoạn 4, cao huyết áp và viêm phổi nặng.

Bác sĩ đang điều trị tích cực cho cụ bà 91 tuổi

Trước đó, cụ bà N.T.G (91 tuổi, ngụ TP HCM) được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tình trạng khó thở nhiều, ho khạc đàm, đau tức ngực, sau khi điều trị tại cơ sở y tế khác nhưng không đáp ứng. Các bác sĩ xác định cụ bị suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim, thận mạn và viêm phổi, một bệnh cảnh "nguy kịch chồng nguy kịch".

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu đã tiến hành hỗ trợ thở không xâm lấn nhưng do tình trạng không cải thiện, các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị nội khoa tích cực. Các biện pháp hỗ trợ chức năng tim - thận, dùng kháng sinh, thuốc vận mạch đã được triển khai khẩn trương với mục tiêu kiểm soát tình trạng suy hô hấp và cải thiện toàn trạng.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, sau 3 ngày, tình trạng hô hấp của cụ G. đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Cụ được rút nội khí quản an toàn và chuyển sang Khoa Nội để tiếp tục phục hồi.

Đến ngày 10-10, cụ bà 91 tuổi đã tỉnh táo, ăn uống được, hô hấp ổn định và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

BSCKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý điều hành Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khuyến cáo người lớn tuổi có nhiều bệnh nền cần dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc thay đổi liều. Tái khám đúng hẹn để kiểm tra chức năng tim, thận, phổi, điều chỉnh thuốc phù hợp.



