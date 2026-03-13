Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng"

Đoạn hậu trường đầu tiên là sự vinh danh dành cho những anh hùng thầm lặng trong cuộc sống. Mở đầu video clip tập hợp loạt hình ảnh về những nghĩa cử giản dị: một người sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, một hành động nhỏ nhưng mang sức mạnh lan tỏa lớn lao. Đa phần những câu chuyện được biết đến đều được ca tụng nhưng vẫn còn vô số người với lòng tốt lặng lẽ, chưa từng được vinh danh.

"Anh hùng đôi khi là người mà mình đi ngang mỗi ngày nhưng không để ý đến, giữ cho mọi thứ được hoàn thành" - nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ. Nữ diễn viên Hồng Ánh cho rằng đây là những con người bình dị nhưng dám đứng lên làm những điều tử tế vì cuộc sống.

Diễn viên Hồng Ánh nói về anh hùng đời thường

Thái Hòa vào vai một tài xế taxi, cha đơn thân của hai cô con gái

Hậu trường Thái Hòa hành nghề tài xế taxi

Đạo diễn Võ Thạch Thảo đang hướng dẫn các diễn viên

Nam diễn viên Thái Hòa cho rằng anh hùng chỉ đơn giản "có thể là bất cứ ai". Bất kỳ con người nào cũng có thể trở thành anh hùng trong mắt một ai đó, thông qua một nghĩa cử tốt đẹp nào đó.

Theo ý kiến của Võ Tấn Phát và Đoàn Thế Vinh, sự tử tế trong cuộc sống đôi khi được trao đi bởi những người bên cạnh chúng ta mỗi ngày.

Những người đó có thể là bố mẹ, người sinh ra ta và dùng sự hy sinh, nỗ lực và tình yêu để giúp chúng ta trở thành người tử tế.

Đoàn phim hy vọng người xem cảm nhận được tín hiệu tích cực về sức lan tỏa của lòng tốt, cũng như tin tưởng rằng nó vẫn đang tồn tại mãnh liệt trong chính đời thật hằng ngày.

Thông qua câu chuyện của nhân vật Hùng, phim không chỉ xoay quanh một phi vụ lừa đảo từ thiện gây tranh cãi mà còn mở ra góc nhìn sâu sắc hơn về niềm tin, sự tử tế và những lựa chọn khó khăn của con người.

Hậu trường phim

Phim do Võ Thạch Thảo đạo diễn, khán giả theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát đóng) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim ra rạp từ 24-4 nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.