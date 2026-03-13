Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng"

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Anh Hùng" có Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh… tham gia tung đoạn hậu trường đầu tiên, mở ra góc nhìn về câu chuyện "anh hùng đời thường".

Đoạn hậu trường đầu tiên là sự vinh danh dành cho những anh hùng thầm lặng trong cuộc sống. Mở đầu video clip tập hợp loạt hình ảnh về những nghĩa cử giản dị: một người sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, một hành động nhỏ nhưng mang sức mạnh lan tỏa lớn lao. Đa phần những câu chuyện được biết đến đều được ca tụng nhưng vẫn còn vô số người với lòng tốt lặng lẽ, chưa từng được vinh danh.

"Anh hùng đôi khi là người mà mình đi ngang mỗi ngày nhưng không để ý đến, giữ cho mọi thứ được hoàn thành" - nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ. Nữ diễn viên Hồng Ánh cho rằng đây là những con người bình dị nhưng dám đứng lên làm những điều tử tế vì cuộc sống.

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Ánh nói về anh hùng đời thường

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 2.

Thái Hòa vào vai một tài xế taxi, cha đơn thân của hai cô con gái

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 3.

Hậu trường Thái Hòa hành nghề tài xế taxi

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 4.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo đang hướng dẫn các diễn viên

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 5.

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 6.

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 7.

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 8.

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng" - Ảnh 9.

Nam diễn viên Thái Hòa cho rằng anh hùng chỉ đơn giản "có thể là bất cứ ai". Bất kỳ con người nào cũng có thể trở thành anh hùng trong mắt một ai đó, thông qua một nghĩa cử tốt đẹp nào đó.

Theo ý kiến của Võ Tấn Phát và Đoàn Thế Vinh, sự tử tế trong cuộc sống đôi khi được trao đi bởi những người bên cạnh chúng ta mỗi ngày. 

Những người đó có thể là bố mẹ, người sinh ra ta và dùng sự hy sinh, nỗ lực và tình yêu để giúp chúng ta trở thành người tử tế.

Đoàn phim hy vọng người xem cảm nhận được tín hiệu tích cực về sức lan tỏa của lòng tốt, cũng như tin tưởng rằng nó vẫn đang tồn tại mãnh liệt trong chính đời thật hằng ngày.

Thông qua câu chuyện của nhân vật Hùng, phim không chỉ xoay quanh một phi vụ lừa đảo từ thiện gây tranh cãi mà còn mở ra góc nhìn sâu sắc hơn về niềm tin, sự tử tế và những lựa chọn khó khăn của con người.

Hậu trường phim

Phim do Võ Thạch Thảo đạo diễn, khán giả theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát đóng) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần. 

Phim ra rạp từ 24-4 nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.

Tin liên quan

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… lồng tiếng phim Tết Dương lịch

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… lồng tiếng phim Tết Dương lịch

(NLĐO) – Phim Hàn Quốc "Đại ca ha ha ha" đổ bộ rạp Việt đầu năm 2026, quy tụ dàn sao Việt tham gia lồng tiếng.

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương

(NLĐO) - Nhân vật Sáng do Thái Hòa đóng nhận cú "vung tay" từ bà Hai do NSƯT Kim Phương thủ diễn trong phim "Cuộc chiến hạ lưu".

Thái Hòa kể chuyện tát thật lên mặt Lê Phương

(NLĐO) - Phim "Cuộc chiến hạ lưu" đạt hơn 100 triệu lượt xem sau 4 tập, Thái Hòa và Lê Phương nhận nhiều lời khen diễn xuất.

Hồng Ánh hậu trường Thái Hòa Võ Tấn Phát Phim Anh Hùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo