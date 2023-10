Ngày 11-10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng thông thoáng hơn, các chỉ số thành phần của PCI được cải thiện và tăng dần qua từng năm, hướng tới mục tiêu vị trí của Long An trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn duy trì trong tốp đầu cả nước một cách bền vững hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục cải thiện và nâng cao PCI năm 2023.

Vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng PCI

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là ưu tiên tập trung cải thiện bằng các giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn để cải thiện vượt bậc điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần còn thấp hạng.

Các chỉ số còn lại phải được tiếp tục phát huy, hoàn thiện, phấn đấu tăng điểm và duy trì bền vững. Phấn đấu năm 2023, điểm số PCI của tỉnh xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế "rất tốt" trên cả nước.

Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các chỉ số thành phần có trọng số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số PCI, như: chi phí không chính thức (15%), tính năng động của chính quyền (15%), chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (15%) và những chỉ số tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như: tiếp cận đất đai (10%), đào tạo lao động (10%), cạnh tranh bình đẳng (10%)…

Phấn đấu điểm số PCI năm 2023 đạt 70,5 điểm (tăng 2,06 điểm), các chỉ số thành phần PCI năm sau không giảm điểm, giảm hạng so với năm trước.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công và Giám đốc Quốc gia USAID Việt Nam Aler Grubbs trao chứng nhận vị trí thứ 10 PCI cho Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út. Ảnh: Báo Long An

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh đã và đang được cấp uỷ, chính quyền Long An quan tâm ưu tiên hàng đầu nhằm tạo cơ sở tiền đề quan trọng cho việc thu hút đầu tư của tỉnh. Bằng nhiều giải pháp đột phá trong phục hồi kinh tế và cải cách hành chính, Long An đã có sự vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng PCI khi tăng 6 bậc, góp mặt trong tốp 10 các tỉnh, thành phố có chỉ số PCI tốt nhất năm 2022.

Chỉ số PCI được xem là thước đo để đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền tỉnh.

Thông qua kết quả này, các đơn vị, địa phương sẽ có những đánh giá, điều chỉnh và đưa ra những giải pháp thích hợp với thực tiễn và khả thi.

Để đạt được những kết quả khả quan trên, thời gian qua tỉnh Long An đã quyết tâm nỗ lực để triển khai các kế hoạch, hành động vì mục tiêu chung là đạt thứ hạng cao hơn nữa trong bảng xếp hạng PCI.

Cụ thể, tỉnh đã thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Không ngừng nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến công chức, viên chức, những người trực tiếp và gián tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các giải pháp thiết thực, giải quyết tận gốc các nút thắt, điểm nghẽn; trong đó tập trung chỉ số như tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, cải cách hành chính, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào tỉnh, để vị trí của Long An trên bảng xếp hạng PCI luôn duy trì trong tốp đầu cả nước một cách bền vững hơn.

Các giải pháp thiết thực

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, kết quả PCI năm 2022 của Long An dù đã có sự cải thiện về điểm số và thứ bậc, tuy nhiên vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của tỉnh. Có 5/10 chỉ số thành phần giảm điểm, đó là chỉ số gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý.

Từ kết quả đó, Long An cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Những nỗ lực cải thiện chưa thực sự phát huy hiệu quả thực tiễn, còn rào cản, điểm nghẽn bất cập trong quản lý, điều hành, thực thi công vụ.

Đồng thời những ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như tình hình kinh tế- chính trị thế giới có nhiều bất ổn, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy cũng phần nào gây ra những khó khăn và thách thức cho tỉnh trong quá trình thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm 2023, tỉnh Long An đặt mục tiêu đạt thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng PCI. Chính vì vậy, tỉnh Long An đã tập trung nghiên cứu, triển khai những giải pháp cụ thể.

Long An nằm trong tốp 10 các tỉnh, thành có PCI tốt nhất cả nước. Ảnh: Báo Long An

Theo đó, ngoài ban hành Kế hoạch tiếp tục cải thiện và nâng cao PCI năm 2023, tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện việc cải cách hành chính, đã triển khai cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm. Phát huy tính năng động, tiên phong sáng tạo của lãnh đạo các cấp trong thực thi các chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tăng cường kết nối chính quyền với doanh nghiệp; kịp thời phản ánh những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển doanh nghiệp từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng; công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng được tăng cường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Với những giải pháp trên sẽ giúp cho môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, thân thiện và hiệu quả.

Ngoài ra, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023, đặc biệt công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ" với những giải pháp thiết thực thông qua đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ các dự án đầu tư đang triển khai tại tỉnh; nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Thay đổi phương thức xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp xúc, cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư lớn; xúc tiến đầu tư nước ngoài đến các thị trường trọng điểm.

Quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài.

Huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở, nhằm tạo ra nhiều động lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thu hút, tiếp nhận nhà đầu tư.

Bằng việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên sẽ giúp môi trường đầu tư của tỉnh luôn là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư.