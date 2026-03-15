Đồng bào Tây Nguyên nô nức đi bầu cử

Từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 25 (buôn Tuôr và thôn 11, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều cử tri là đồng bào Ê Đê phấn khởi, tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

Cử tri buôn Tuôr xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk tham gia bầu cử

Ông Y Wer Btul, Buôn trưởng buôn Tuôr, cho biết toàn buôn có 130 hộ, trong đó có 128 hộ người Ê Đê, 2 hộ dân tộc Thái với tổng cộng 430 cử tri.

Bà H'Riêm Ktul (buôn Tuôr) chia sẻ rất vui mừng khi tham gia bầu cử, thể hiện quyền của công dân. Trước khi bỏ phiếu, bà đã tìm hiểu danh sách các ứng cử viên và cân nhắc kỹ lưỡng. Bà mong muốn người trúng cử sẽ có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, đặc biệt là đề xuất các chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc.

Tương tự, chị H'Belly (buôn Tuôr) cũng bày tỏ kỳ vọng những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 819 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 2.120 khu vực bỏ phiếu với hơn 2,43 triệu cử tri.