Đồng bào thiểu số ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ "cây tình yêu"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Đồng bào thiểu số ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ "cây tình yêu"

Nhất Đăng

(NLĐO) - Hoa hồng không chỉ là biểu tượng của vùng Lang Biang mà nhiều năm qua còn trở thành cây trồng chủ lực, giúp người dân tộc thiểu số thoát nghèo

Hoa hồng giúp nông dân thoát nghèo

Phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 7 (TP Đà Lạt cũ), thị trấn Lạc Dương và xã Lát (huyện Lạc Dương cũ), có diện tích hơn 322 km2 với gần 25% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào K'Ho Cil, K'Ho Lạch.

Người đồng bào ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ cây tình yêu - Ảnh 1.

Một góc phường Lang Biang - Đà Lạt nhìn từ khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng

Không chỉ mang tên ngọn núi Lang Biang hùng vĩ của  Lâm Đồng, phường cũng được xem là thủ phủ trồng hoa hồng của tỉnh với khoảng 800 ha đất trồng hoa hồng, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Lạc Dương cũ. Năng suất bình quân 1,26 triệu cành/ha, sản lượng mỗi năm gần một tỉ cành. 

Trên địa bàn có hơn 50 doanh nghiệp, cơ sở thu mua nên thuận lợi đầu ra cho nhà nông canh tác hoa hồng. Năm 2021, nhãn hiệu "Hoa hồng Lang Biang" đã được đăng ký chứng nhận bảo hộ.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân phường Lang Biang – Đà Lạt, hoa hồng – loài cây tượng trưng cho tình yêu - nhiều năm nay không chỉ làm giàu cho vùng đất này mà còn trở thành "cần câu" vững chắc giúp nhiều nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương, thoát nghèo, vươn lên.

Những ngày sắp bước vào Tết Dương lịch 2026 và gần kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bên trong những dãy nhà lồng san sát trồng hoa hồng, nhiều nông dân tất bật chăm sóc để kịp mùa vụ lớn nhất năm.

Vừa cẩn thận cắt những cành hoa, anh Bon Yô Soa (tổ dân phố Đan Kia) kể trước đây, gia đình trồng cà phê nhưng diện tích nhỏ nên thu nhập bấp bênh. Ngoài mùa vụ, 2 vợ chồng phải tìm việc làm thêm mới đủ đắp đổi qua ngày. Khi thấy nhiều người xung quanh trồng hoa hồng, có thu nhập khá, thậm chí có người trở thành tỉ phú nên gia đình anh quyết chuyển đổi cây trồng.

Người đồng bào ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ cây tình yêu - Ảnh 2.

Anh Bon Yô Soa thu hoạch hoa hồng tại vườn ở phường Lang Biang - Đà Lạt

Anh Soa được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn để mua giống, phân bón và làm nhà kính. Với 1.200 m2 đất trồng hoa hồng, hiện nay gia đình anh mỗi tháng thu hoạch được khoảng 12.000 cành hoa, giá trung bình khoảng 1.000 đồng/cành, trừ chi phí thì lời được hơn 10 triệu đồng/tháng.

"Nhờ trồng hoa hồng mà giờ đây gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, con cái được đi học đầy đủ, mua sắm nhiều vật dụng thiết yếu sinh hoạt" - anh Soa chia sẻ.

Cách đó không xa, anh Cil Ha Vit (39 tuổi) cũng đang tất bật với việc cắt cành, gói hoa và xử lý trước khi giao cho thương lái. Gia đình anh đang trồng 2.000 m2 hoa hồng, mỗi tuần cắt được từ 5.000 - 6.000 cành; mỗi tháng anh bán cho thương lái khoảng 20.000 cành tùy thời điểm, thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

"Nhờ vườn hoa hồng mà gia đình tôi có thu nhập ổn định, đời sống được nâng nên"-  anh Cil Ha Vit cho hay.

Lang Biang – Đà Lạt không còn hộ nghèo

Theo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đã triển khai nhiều dự án, tiểu dự án trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn phường chỉ còn 0,01% (còn 1 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số). Mục tiêu đến hết năm 2025, phường Langbiang - Đà Lạt sẽ xóa hoàn toàn các hộ nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ có quy định chuẩn nghèo đa chiều mới nên địa phương cũng lên phương án, kế hoạch chống tái nghèo trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Người đồng bào ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ cây tình yêu - Ảnh 3.

Hoa hồng giúp nhiều nông dân ở phường Lang Biang - Đà Lạt thoát nghèo.

Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt, khẳng định việc chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng hoa được chính quyền địa phương khuyến khích mạnh mẽ nhiều năm qua.

Các hộ trồng hoa cũng không ngừng sáng tạo, kết hợp giống hoa thuần chủng địa phương với giống nhập khẩu từ châu Âu, nâng cao kỹ thuật, đa dạng sản phẩm, được thị trường ưa chuộng. Từ đó, trồng hoa hồng trở thành mô hình thoát nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Người đồng bào ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ cây tình yêu - Ảnh 4.

Hoa hồng là một trong những biểu tượng của vùng Lang Biang.

Ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao là điểm sáng của việc giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ đó, nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc, đã thoát nghèo nhờ mô hình này.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng như cấp tỉnh để triển khai chính sách hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, kỹ thuật canh tác cho bà con tiếp tục mở rộng mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao.

Ngân hàng ưu tiên cho đồng bào thiểu số

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, toàn tỉnh đã thực hiện 146 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với 5.287 hộ được hưởng lợi; tổ chức 40 lớp tập huấn, tư vấn về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện khoảng 300 mô hình sinh kế hỗ trợ 6.975 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Tính đến nay, tỉnh đã phân bổ hơn 1.487 tỉ đồng cho chương trình, đạt 60,36% kế hoạch giải ngân. Trong đó, hơn 651 tỉ đồng đầu tư phát triển, hơn 835 tỉ đồng cho các hoạt động sự nghiệp. Riêng năm 2025, Lâm Đồng phân bổ thêm 265,6 tỉ đồng, tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn.

Nhờ nguồn lực này, toàn tỉnh đã triển khai gần 300 mô hình giảm nghèo và 146 dự án phát triển sản xuất, tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt, những lĩnh vực gắn bó trực tiếp với người dân. Hơn 5.000 hộ được hưởng lợi, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, tái canh cà phê mang lại thu nhập ổn định.

Người đồng bào ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ cây tình yêu - Ảnh 5.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 11-2025, toàn tỉnh có 74.511 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi, chiếm 26,09% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Dư nợ nguồn vốn vay ưu đãi đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 4.871 tỉ đồng, chiếm 27,33% tổng dư nợ toàn tỉnh.

Hằng năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vốn vay của người dân. Sau khi rà soát, dựa trên nguồn vốn phân bổ, chi nhánh sẽ giao về cho các đơn vị trực thuộc để giải ngân. Quá trình giải ngân sẽ ưu tiên những hộ có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, hộ ở vùng sâu, vùng xa. Tất cả hồ sơ người vay được thực hiện tại cơ sở.

Thông qua hệ thống các tổ tiết kiệm và vay vốn dưới thôn, tổ dân phố, thủ tục cho vay của người dân được thực hiện tại nhà. Sau khi đủ điều kiện, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ giải ngân tại xã trong thời gian nhanh nhất.

Sau khi giải ngân, các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trực thuộc bám sát địa bàn, kịp thời hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả. Các tổ chức chính trị, xã hội ủy thác tại cơ sở hướng dẫn hộ vay sử dụng đúng mục đích. Trường hợp nào sử dụng vốn vay để mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, dẫn đến không có nguồn trả lãi, nợ cho ngân hàng sẽ được kiểm soát ngay.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất nước với 24.200 km2, dân số gần 3,4 triệu người. Năm 2021, tỉ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh ở mức 9,33% (78.066 hộ dân), trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 26,96%. (40.505 hộ).

Ước tính đến cuối năm 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh sẽ giảm còn 3,33% (29.094 hộ dân), trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 9,18% (14.473 hộ).

Như vậy, giai đoạn 2022 – 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều bình quân mỗi năm của tỉnh Lâm Đồng đạt 1,43% (12.243 hộ dân); tỉ lệ giảm nghèo đa chiều các đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,23% (6.508 hộ).

Tin liên quan

Gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững: Nhiều kết quả tích cực

Gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững: Nhiều kết quả tích cực

(NLĐO) - Việc gắn xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đem lại nhiều kết quả tích cực, nâng cao đời sống nhân dân.

Giảm nghèo bền vững: Bài học kinh nghiệm từ những mô hình hay của thành phố Huế

(NLĐO) - Được sự định hướng, hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các mô hình thoát nghèo ở Huế đã có hiệu quả rõ rệt.

Quảng Trị nỗ lực giảm nghèo bền vững

(NLĐO) - Những năm qua, các cấp, các ngành cơ quan tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, qua đó tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp người nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo