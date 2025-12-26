Đồng bào thiểu số ở chân núi Lang Biang thoát nghèo nhờ "cây tình yêu"

Hoa hồng giúp nông dân thoát nghèo

Phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 7 (TP Đà Lạt cũ), thị trấn Lạc Dương và xã Lát (huyện Lạc Dương cũ), có diện tích hơn 322 km2 với gần 25% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào K'Ho Cil, K'Ho Lạch.

Một góc phường Lang Biang - Đà Lạt nhìn từ khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng

Không chỉ mang tên ngọn núi Lang Biang hùng vĩ của Lâm Đồng, phường cũng được xem là thủ phủ trồng hoa hồng của tỉnh với khoảng 800 ha đất trồng hoa hồng, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Lạc Dương cũ. Năng suất bình quân 1,26 triệu cành/ha, sản lượng mỗi năm gần một tỉ cành.

Trên địa bàn có hơn 50 doanh nghiệp, cơ sở thu mua nên thuận lợi đầu ra cho nhà nông canh tác hoa hồng. Năm 2021, nhãn hiệu "Hoa hồng Lang Biang" đã được đăng ký chứng nhận bảo hộ.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân phường Lang Biang – Đà Lạt, hoa hồng – loài cây tượng trưng cho tình yêu - nhiều năm nay không chỉ làm giàu cho vùng đất này mà còn trở thành "cần câu" vững chắc giúp nhiều nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương, thoát nghèo, vươn lên.

Những ngày sắp bước vào Tết Dương lịch 2026 và gần kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bên trong những dãy nhà lồng san sát trồng hoa hồng, nhiều nông dân tất bật chăm sóc để kịp mùa vụ lớn nhất năm.

Vừa cẩn thận cắt những cành hoa, anh Bon Yô Soa (tổ dân phố Đan Kia) kể trước đây, gia đình trồng cà phê nhưng diện tích nhỏ nên thu nhập bấp bênh. Ngoài mùa vụ, 2 vợ chồng phải tìm việc làm thêm mới đủ đắp đổi qua ngày. Khi thấy nhiều người xung quanh trồng hoa hồng, có thu nhập khá, thậm chí có người trở thành tỉ phú nên gia đình anh quyết chuyển đổi cây trồng.

Anh Bon Yô Soa thu hoạch hoa hồng tại vườn ở phường Lang Biang - Đà Lạt

Anh Soa được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn để mua giống, phân bón và làm nhà kính. Với 1.200 m2 đất trồng hoa hồng, hiện nay gia đình anh mỗi tháng thu hoạch được khoảng 12.000 cành hoa, giá trung bình khoảng 1.000 đồng/cành, trừ chi phí thì lời được hơn 10 triệu đồng/tháng.

"Nhờ trồng hoa hồng mà giờ đây gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, con cái được đi học đầy đủ, mua sắm nhiều vật dụng thiết yếu sinh hoạt" - anh Soa chia sẻ.

Cách đó không xa, anh Cil Ha Vit (39 tuổi) cũng đang tất bật với việc cắt cành, gói hoa và xử lý trước khi giao cho thương lái. Gia đình anh đang trồng 2.000 m2 hoa hồng, mỗi tuần cắt được từ 5.000 - 6.000 cành; mỗi tháng anh bán cho thương lái khoảng 20.000 cành tùy thời điểm, thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

"Nhờ vườn hoa hồng mà gia đình tôi có thu nhập ổn định, đời sống được nâng nên"- anh Cil Ha Vit cho hay.

Lang Biang – Đà Lạt không còn hộ nghèo

Theo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đã triển khai nhiều dự án, tiểu dự án trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn phường chỉ còn 0,01% (còn 1 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số). Mục tiêu đến hết năm 2025, phường Langbiang - Đà Lạt sẽ xóa hoàn toàn các hộ nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ có quy định chuẩn nghèo đa chiều mới nên địa phương cũng lên phương án, kế hoạch chống tái nghèo trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Hoa hồng giúp nhiều nông dân ở phường Lang Biang - Đà Lạt thoát nghèo.

Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt, khẳng định việc chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng hoa được chính quyền địa phương khuyến khích mạnh mẽ nhiều năm qua.

Các hộ trồng hoa cũng không ngừng sáng tạo, kết hợp giống hoa thuần chủng địa phương với giống nhập khẩu từ châu Âu, nâng cao kỹ thuật, đa dạng sản phẩm, được thị trường ưa chuộng. Từ đó, trồng hoa hồng trở thành mô hình thoát nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Hoa hồng là một trong những biểu tượng của vùng Lang Biang.

Ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao là điểm sáng của việc giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ đó, nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc, đã thoát nghèo nhờ mô hình này.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng như cấp tỉnh để triển khai chính sách hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, kỹ thuật canh tác cho bà con tiếp tục mở rộng mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao.

Ngân hàng ưu tiên cho đồng bào thiểu số

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, toàn tỉnh đã thực hiện 146 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với 5.287 hộ được hưởng lợi; tổ chức 40 lớp tập huấn, tư vấn về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện khoảng 300 mô hình sinh kế hỗ trợ 6.975 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Tính đến nay, tỉnh đã phân bổ hơn 1.487 tỉ đồng cho chương trình, đạt 60,36% kế hoạch giải ngân. Trong đó, hơn 651 tỉ đồng đầu tư phát triển, hơn 835 tỉ đồng cho các hoạt động sự nghiệp. Riêng năm 2025, Lâm Đồng phân bổ thêm 265,6 tỉ đồng, tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn.

Nhờ nguồn lực này, toàn tỉnh đã triển khai gần 300 mô hình giảm nghèo và 146 dự án phát triển sản xuất, tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt, những lĩnh vực gắn bó trực tiếp với người dân. Hơn 5.000 hộ được hưởng lợi, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, tái canh cà phê mang lại thu nhập ổn định.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 11-2025, toàn tỉnh có 74.511 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi, chiếm 26,09% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Dư nợ nguồn vốn vay ưu đãi đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 4.871 tỉ đồng, chiếm 27,33% tổng dư nợ toàn tỉnh.

Hằng năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vốn vay của người dân. Sau khi rà soát, dựa trên nguồn vốn phân bổ, chi nhánh sẽ giao về cho các đơn vị trực thuộc để giải ngân. Quá trình giải ngân sẽ ưu tiên những hộ có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, hộ ở vùng sâu, vùng xa. Tất cả hồ sơ người vay được thực hiện tại cơ sở.

Thông qua hệ thống các tổ tiết kiệm và vay vốn dưới thôn, tổ dân phố, thủ tục cho vay của người dân được thực hiện tại nhà. Sau khi đủ điều kiện, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ giải ngân tại xã trong thời gian nhanh nhất.

Sau khi giải ngân, các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trực thuộc bám sát địa bàn, kịp thời hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả. Các tổ chức chính trị, xã hội ủy thác tại cơ sở hướng dẫn hộ vay sử dụng đúng mục đích. Trường hợp nào sử dụng vốn vay để mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, dẫn đến không có nguồn trả lãi, nợ cho ngân hàng sẽ được kiểm soát ngay.