Gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững: Nhiều kết quả tích cực

Những con số ấn tượng

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất nước với 24.200 km2, dân số gần 3,4 triệu người. Năm 2021, tỉ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh ở mức 9,33%, (78.066 hộ dân), trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 26,96%. (40.505 hộ dân).

Nhiều vùng nông thôn của Lâm Đồng "thay da đổi thịt" nhờ xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững.

Ước tính đến cuối năm 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh sẽ giảm còn 3,33 % (29.094 hộ dân), trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 9,18% (14.473 hộ dân).

Như vậy, giai đoạn 2022 – 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều bình quân mỗi năm của tỉnh Lâm Đồng đạt 1,43% (12.243 hộ dâ); tỉ lệ giảm nghèo đa chiều các đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,23% (6.508 hộ dân).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025, cùng với hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, chương trình đã góp phần giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: về việc làm, 100% người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao đồng, hỗ trợ tìm việc làm – 7.500 người lao động thuộc diện này được hỗ trợ, kết nối việc làm thành công);

Về y tế, 100% người thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi;

Về giáo dục – đào tạo, 90% trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học đúng độ tuổi, người lao động thuộc diện này được qua đào tạo đạt 60%; 100% người lao động thuộc diện có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp phù hợp.

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở xã Đinh Lạc - huyện Di Linh cũ (nay là xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng) thoát nghèo nhờ vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Bên cạnh đó, 90% hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% hộ sống tại địa bàn nghèo, xã đặc biệt khó khăn được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua ấn phẩm xuất bản, truyền thông.

Trong giai đoạn này, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện chủ yếu tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, có tỉ lệ hộ nghèo – cận nghèo cao; tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, cải thiện dinh dưỡng trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ việc làm, dạy nghề, tạo sinh kế ổn định và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Giảm trùng lắp, tăng hiệu quả

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu giai đoạn 2026–2030 giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều từ 1–1,5%/năm, cần mang tính chiến lược, lâu dài với tư duy đổi mới; giai đoạn 2026 – 2035 theo hướng tích hợp 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới thành một chương trình duy nhất là yêu cầu cấp thiết, phù hợp thực tiễn, tránh trùng lắp nội dung, đối tượng hỗ trợ. Tổng kinh phí dự kiến gần 1.312 tỉ đồng.

Lâm Đồng sẽ triển khai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững mang tính hiện đại, toàn diện và bền vững, thích ứng biển đổi khí hậu.

Sau khi được gắn kết, tích hợp, chương trình sẽ đảm bảo được việc huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực. Hơn nữa, việc này sẽ kết nối chặt chẽ các chương trình, dự án, chính sách phát triển để tránh trùng lặp, dàn trải để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án thuộc chương trình.

Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững mang tính hiện đại, toàn diện và bền vững, thích ứng biển đổi khí hậu. Thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, từng bước tiếp cận mức sống đô thị.

Bên cạnh đó, việc tích hợp sẽ tập trung xây dựng nông thôn xanh – sạch – đẹp – an toàn – đậm đà bản sắc văn hóa – gắn kết và hạnh phúc.

Để định hướng thực hiện chương trình trong giai đoạn 2026 – 2030 tầm nhìn 2035, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cần đề xuất đầu tư theo địa bàn (Trung ương ban hành chương trình khung, hệ thống tiêu chí, định mức và phân bổ nguồn lực; địa phương chủ động, linh hoạt triển khai theo thẩm quyền và điều kiện thực tiễn); hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, môi trường…với kinh phí dự kiến 800 tỉ đồng); hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện (đào tạo cán bộ thực hiện, tuyên truyền phổ biến, giám sát, đánh giá).