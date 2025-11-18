HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Giảm nghèo bền vững: Bài học kinh nghiệm từ những mô hình hay của thành phố Huế

Quang Tám

(NLĐO) - Được sự định hướng, hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các mô hình thoát nghèo ở Huế đã có hiệu quả rõ rệt.

Những năm gần đây, vùng núi của TP Huế đang chứng kiến sự đổi thay rõ rệt khi các mô hình kinh tế hộ gia đình từng manh mún đã vươn lên thành điểm sáng sinh kế. Chăn nuôi, trồng trọt và du lịch cộng đồng đang mở ra hướng thoát nghèo ổn định, góp phần khẳng định hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.

Hiệu quả từ các mô hình hay

Tại xã A Lưới 3, mô hình chăn nuôi tổng hợp của bà Lê Thị Thủy ở thôn Quảng Lộc là một trong những ví dụ rõ nét nhất. Từ vài con heo, gà nuôi để phục vụ gia đình, bà Thủy mạnh dạn mở rộng quy mô sau những lớp tập huấn kỹ thuật do cán bộ nông nghiệp tổ chức. Bà chuyển sang mô hình chăn nuôi khép kín, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh và chủ động nguồn thức ăn. Nhờ vậy, gia đình duy trì đều đặn 70–80 con heo thịt và 500–700 con gà, vịt xiêm mỗi năm, tạo doanh thu cao.

Giảm nghèo bền vững: Bài học kinh nghiệm từ những mô hình hay của thành phố Huế - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ gia đình bà Lê Thị Thủy.

Với một hộ dân miền núi, kết quả ấy không chỉ thể hiện nỗ lực của gia chủ mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của chính quyền địa phương trong định hướng các mô hình thoát nghèo, vươn tới làm giàu ngay trên quê hương.

Tại thôn Vinh Lợi, vườn cây ăn quả của ông Văn Đình Thọ cũng mang lại thu nhập ổn định nhờ áp dụng tưới nhỏ giọt và bón phân hữu cơ. Trong khi đó, mô hình trồng quýt đường của ông Ngô Văn Tuất ở Quảng Lộc tạo ra sản lượng lớn mỗi vụ, giúp gia đình thoát nghèo và có tích lũy. Điều đáng nói là các mô hình này đã hình thành mạng lưới tương hỗ: người dân chia sẻ kỹ thuật, phối hợp tiêu thụ nông sản và tham gia các tổ hợp tác nhỏ, tạo nên sức bật chung cho cả cộng đồng.

Ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, cho biết lãnh đạo chính quyền luôn trực tiếp kiểm tra các mô hình để đánh giá thực tiễn, tháo gỡ khó khăn và ghi nhận nỗ lực của người dân. "Chúng tôi hướng đến mục tiêu không chỉ giúp bà con có sinh kế trước mắt mà quan trọng hơn là xây dựng nền sản xuất bền vững, ít rủi ro" - ông Hùng khẳng định. Chính quyền xã đang đẩy mạnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cấp con giống, chuyển giao khoa học – kỹ thuật và kết nối thị trường nhằm nâng tầm các mô hình hiệu quả.

Còn xã Bình Điền đang tìm hướng đi mới bằng du lịch cộng đồng. Lợi thế thiên nhiên phong phú, suối khe trong lành và đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào miền núi giúp địa phương này có tiềm năng phát triển chuỗi du lịch bản địa. Chính quyền xã đã khảo sát nhiều điểm đến như Khe Đầy, Gee Garden, Ami Garden, Suối Máu và khu du lịch cộng đồng thôn 2 để xây dựng sản phẩm phù hợp. Mỗi điểm đến đều có nét riêng, từ trải nghiệm sinh thái đến ẩm thực bản địa và các hoạt động văn hóa.

Các buổi khảo sát của xã Bình Điền không chỉ dừng lại ở việc đánh giá cảnh quan mà còn lắng nghe phản ánh của người làm du lịch, từ khó khăn về cơ sở vật chất, vốn đầu tư đến thách thức thu hút du khách. Lãnh đạo xã xác định du lịch cộng đồng phải phát triển theo hướng bền vững: giữ gìn môi trường, đảm bảo an toàn, tôn trọng văn hóa bản địa và tạo thu nhập ổn định cho người dân. Xã cũng xây dựng đề án đào tạo nhân lực, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ hộ gia đình phát triển dịch vụ mang bản sắc riêng.

Giảm nghèo bền vững: Bài học kinh nghiệm từ những mô hình hay của thành phố Huế - Ảnh 2.

Khảo sát phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bình Điền.

Nhìn vào sự phát triển của A Lưới 3 và Bình Điền có thể thấy: sinh kế của người dân vùng núi Huế ngày càng đa dạng và linh hoạt hơn. Các mô hình kinh tế mới không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn nâng cao năng lực tự chủ, giảm dần tình trạng trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Đây chính là nền tảng quan trọng để TP Huế thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Phải rà soát hộ nghèo một cách công bằng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường – cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo của thành phố – khẳng định trong giai đoạn này, các chính sách giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ; công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội.

Vì vậy, chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện ở việc tăng cường huy động, bố trí ngân sách và lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo; ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, những chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã trở thành điểm tựa cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, tạo động lực cho người nghèo thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ; các chính sách giảm nghèo chung và các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025… trong những năm qua không xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện, phản ảnh của người dân và các cơ quan thông tin, báo chí về công tác quán lý hộ nghèo, hộ cận nghèo như nhiều địa phương khác.

"Từ ý nghĩa này, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm càng phải được thực hiện một cách công bằng, khách quan để đảm bảo quyền lợi cho người nghèo" – lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế khẳng định.

giảm nghèo bền vững giảm nghèo đột phá giảm nghèo huế thoát nghèo mô hình thoát nghèo
    Thông báo