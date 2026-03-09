Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để nhận lương hưu 5 triệu/tháng?

Một bạn đọc hỏi cơ quan BHXH: Nếu muốn sau này nhận lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng thì cần đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu và trong bao lâu? Nếu người tham gia qua đời, thân nhân được hưởng quyền lợi gì?

Tư vấn cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH 2024 quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình của Bộ luật Lao động và có ít nhất 15 năm đóng BHXH. Theo lộ trình này, đến năm 2028 tuổi nghỉ hưu của nam là 62 và đến năm 2035 tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương hưu hằng tháng được tính theo công thức: lương hưu bằng tỉ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH. Với người tham gia BHXH tự nguyện, mức bình quân này được tính trên toàn bộ thời gian đóng và có điều chỉnh theo hệ số trượt giá.

Trong trường hợp giả định một người tham gia BHXH tự nguyện đủ 20 năm và mong muốn mức lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, tỉ lệ hưởng theo quy định của Luật BHXH 2024 là 55% đối với nữ và 45% đối với nam.

Với lao động nữ, nếu lựa chọn mức thu nhập đóng BHXH 6,3 triệu đồng mỗi tháng thì mức đóng tương ứng là 1,386 triệu đồng (bằng 22%).

Sau khi được Nhà nước hỗ trợ theo mức hiện hành tối đa 120 tháng, số tiền thực đóng khoảng 1,32 triệu đồng mỗi tháng. Với giả định hệ số điều chỉnh thu nhập là 1,4505, mức bình quân tiền lương đóng BHXH khoảng 9,14 triệu đồng. Khi đó, lương hưu dự kiến đạt khoảng 5,02 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với lao động nam, nếu chọn mức thu nhập đóng 7,7 triệu đồng mỗi tháng thì mức đóng BHXH tự nguyện là 1,694 triệu đồng. Sau hỗ trợ của Nhà nước, số tiền thực đóng khoảng 1,628 triệu đồng mỗi tháng. Với cùng giả định hệ số điều chỉnh 1,4505, mức bình quân tiền lương đóng BHXH khoảng 11,17 triệu đồng và lương hưu dự kiến khoảng 5,02 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ quan BHXH lưu ý hệ số điều chỉnh nêu trên chỉ mang tính giả định để ước tính. Mức lương hưu thực tế sẽ được xác định theo quy định pháp luật và hệ số điều chỉnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm giải quyết chế độ.

Ngoài lương hưu, người hưởng lương hưu từ BHXH tự nguyện còn được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh.

Trong trường hợp người tham gia BHXH không may qua đời, thân nhân vẫn được giải quyết quyền lợi theo quy định. Nếu người tham gia đã đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên nhưng chưa hưởng lương hưu, thân nhân được nhận trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần, tính theo thời gian và mức đóng BHXH.

Nếu người đang hưởng lương hưu qua đời, thân nhân cũng được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần.

Theo tính toán giả định, để có mức lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng khi đủ điều kiện nghỉ hưu, lao động nữ cần đóng BHXH tự nguyện khoảng 1,32-1,386 triệu đồng mỗi tháng, còn lao động nam khoảng 1,628-1,694 triệu đồng mỗi tháng trong khoảng 20 năm.

Việc tham gia BHXH tự nguyện không chỉ giúp bảo đảm thu nhập khi về già mà còn tạo cơ chế an sinh cho thân nhân trong trường hợp rủi ro.